Тутберидзе теперь другая: делает шоу, программы на русском и расписалась на груди журналиста «СЭ». Кайф в Ясеневе

Как прошла открытая тренировка группы Этери Тутберидзе на ее катке.

В ситуации, когда у российских фигуристов примерно ноль шансов на попадание на международные старты (и мы знаем, на что завязано решение ISU), этому виду спорта как воздух нужны инфоповоды. Положительные создаются трудно, а спорные вполне сойдут.

Поэтому дело о переходе 12-летней Арины Парсеговой из «Ангелов Плющенко» в Центр фигурного катания Этери Тутберидзе для прогрева перед сезоном оказалось очень кстати. Это, конечно, циничный подход — но простите, а кто здесь не циник? Сторона Плющенко, которая в соответствии с договором потребовала 1,9 миллиона рублей? Или штаб Тутберидзе, который объявил об открытой тренировке для сбора на оплату штрафа?

Это — рынок, и он, как показала история Новейшего времени человечества, наименее отвратительная система регулирования деловых отношений. Поэтому, когда штаб Тутберидзе объявил о формате открытой тренировки, да еще с элементами шоу вроде комментариев тренеров в микрофон и повторов на экране, это можно было только приветствовать. Вернулось великое противостояние двух сильных женщин, как говорят про себя Этери Тутберидзе и Яна Рудковская.

Русские программы

И все это — в новейшем Центре фигурного катания в Ясеневе. Я побывал в нем первый раз. Вообще район заслуживает внимания, даже по «Яндекс Картам» вы найдете море достопримечательностей. И топонимы какие фигурные! Рядом течет речка Битца — разве не к этому призывает каждую тренировку своих фигуристов Тутберидзе? Или деревня Узкое — такие, наверное, в группе стараются делать платья. Рядом с дворцом — сквер олимпийских чемпионов. Только Славянскому языческому капищу аналогию не придумал. А про Узкое еще лет 12 назад в «Живом журнале» можно было прочитать, что тут пасут коров у деревянных домиков.

Поэтому любое новое здесь сильно выделяется. А новейший дворец с огромным экраном вовне и портретом Тутберидзе и вовсе кажется чем-то из XXII века.

Не хочется сводить открытую тренировку 9 сентября к банальной проверке формы 15 фигуристов. Нет, она должна стать чем-то бОльшим. Форму фигуристов вы через пять дней увидите по телевидению или вживую в Петербурге.

Поэтому по программам коротко. Бросилось в глаза, что стало больше русского языка. С большим трудом с коллегами мы вспоминали русскоязычные соревновательные программы учеников Тутберидзе — сразу пришла на ум только Юлия Липницкая с олимпийской «Не отрекаются любя», но дальше русскоязычные программы стали штучным товаром. А тут и Принева начинала с «Да, будет!»...

...И у Петросян философские изречения на фоне...

И у Акатьевой — «Адмирал». Два лидера сезона катали, как показалось, привычную лирику. У Софьи необычное амплуа возлюбленной Колчака — и невольно напрашивался вопрос: а она прямо читала про Гражданскую войну и прочувствовала всю драму 1918-1920 годов? Как будто одного просмотра «Адмирала» тут не хватит — нужно как минимум ознакомиться с мемом «конец немного непредсказуем».

Бойкова и Козловский снова поставили на стильный Голливуд, и этой паре он идет. Пустили бы слух о романе — сейчас были бы популярнее всех одиночниц и Игнатова, вместе взятых. Ну и в форме неплохой — даже сам Дима удивился спокойной реакции зрителей: «Понедельник вечер, чего все такие скучные?»

«Хороший паршивец» и «Зачем ты на нас посмотрела?»

Из одиночниц ожидаемо лучшей была Базылюк. Эта машина продолжает штамповать ультра-си, и никакого способа бороться, кроме как ждать пубертата, будто нет. У Маргариты в произвольной программе тройной аксель + тройной тулуп, тройной аксель, четверной сальхов и четверной тулуп + двойной тулуп. Абсолютно запредельно, но для максималистки Тутберидзе и этого мало: «У тебя нет сил или уверенности? Уверенности? Тогда надо переделывать!»

Этери Тутберидзе, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В целом тренер этот день сама будто проживала по-особенному. Все-таки это свой проект, выходящий на медийность, причем своими силами, а не Первого канала, как было раньше. Оператором, если правильно разглядел, был массажист Соломатин. Сначала комментарии Этери Георгиевны вообще было не очень слышны, но потом и микрофоны наладили, и сами герои заговорили громче и увереннее. Главный тренер выдала несколько афоризмов:

— Девочки вышли все красивые... Не то что парни, да?

— Волнуются все, главное — направить волнение в нужное русло. (Приневой)

— Даша, нет, не молодец. Спортсмен должен уметь терпеть. Ты молодец только за то, что хотела сегодня прокатать произвольную программу. (Садковой)

— Ты перед тем, как на каскад поехать, зачем на нас посмотрела? (Акатьевой про сорванный элемент)

— А ты паршивец хороший! (Федотову после удачного проката)

Ну и, конечно, эмоций хватало.

Короче говоря, формат очень нужный. Во-первых, он принес команде Тутберидзе 3,5-4 миллиона рублей — большую часть билетов раскупили. Во-вторых, в консервативном виде спорта, где все новое идет скрипя и шатаясь, как телега по буграм, очень нужен такой «свежачок». Теперь, глядишь, и Плющенко захочет турнир с батлом прыжков и вращений забабахать. А там и питерцы на лед Невы выйдут.

Даниил Глейхенгауз, Этери Тутберидзе и Сергей Дудаков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Очень хорошая фраза была вчера от одного из членов команды Тутберидзе: «Наш новый посыл — мы не закрыты, как «Хрустальный», а открыты для всех». С этими словами нам провели экскурсию по дворцу, позволили заглянуть в раздевалки, залы и на ВИП-трибуны. Да чего говорить — Этери Георгиевна даже оставила автограф журналисту «СЭ» прям на груди! Не такой открытой, как теперь Тим Тутберидзе, а покрытой футболкой, но о чем-то это да говорит.

По пути на выход из дворца взгляд упал на фреску на одной из стен — там была изображена Юлия Липницкая. Нынешний тренер «Ангелов Плющенко».

Как это символично. Одно же дело делаем.