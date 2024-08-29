Загитова поздравила Татарстан с Днем Республики авторским ледовым шоу. Правда, подарок нужен был скорее дарителю

«Хранителям времени» не хватило профессиональной команды.

В Казани прошло ледовое шоу Алины Загитовой «Хранители времени». Олимпийская чемпионка приехала в близкий сердцу Татарстан, чтобы поздравить республику с днем рождения. Подарок оригинальный — ледовое шоу авторской разработки. Правда, не до конца ясно, кто больше рад презенту — Казань или сама Алина. К проекту еще на этапе организации было много вопросов, начиная от проблем с реализацией билетов и заканчивая невнятной афишей. Что получилось в итоге — в репортаже «СЭ» с «Татнефть Арены».

Загитова говорила о солд-ауте на фоне пустых кресел дневного отделения

Отношение к СМИ у организаторов шоу «Хранители времени» своеобразное. Про историю с отмененным за минуту до начала интервью мы уже писали. С аккредитацией на само представление также все было непросто. Напрямую с командой проекта связаться не представлялось возможным. Заказчиком значилась мама Алины Ляйсан Загитова, но напрямую узнавать у нее было бы странно. Изначально был план пойти по билету, коллеги даже приобрели их и сходили на дневной прогон как зрители. Однако буквально за сутки до мероприятия прессу все-таки решили пригласить. Однако никому из тех, кто посылал письмо по указанному адресу, не пришел никакой ответ. В итоговые списки на входе людей включали частично и не до конца понятно, по какому признаку. Корреспондента «СЭ» изначально среди счастливчиков не было, однако казанские связи решают любой вопрос, и заветный билет был получен.

То есть аккредитация представляла из себя только пригласительный, никаких знаков отличия в виде бейджика на память. Впрочем, не в бейджике счастье. В фойе примерно за 40 минут до начала представления был определенный скепсис касательно посещаемости. Интерес публики к проекту Загитовой — одна из проблем «Хранителей времени». Низкий спрос, к примеру, заставил отказаться еще от одного представления 31 августа. Купивших билеты на субботу перекинули на четверг, причем вне зависимости от того, удобно людям идти на арену в рабочий день или нет. Не говоря уже о тех, кто планировал специально ехать ради шоу в Казань на выходные. На дневном прогоне свободных мест также было достаточно. По ощущениям, свободными оставались примерно 15-20% мест из 5500 доступных кресел «Татнефть Арены». Вместимость была сокращена почти втрое из-за масштабных декораций.

Фото «СЭ»

Вместо единой концепции зрителям представили хаотичный набор номеров

Конечно, забавно было читать пост Загитовой о солд-ауте на фоне пустующих секторов, и все же к вечеру народ собрался, и второй прогон прошел если не при полном аншлаге, то близко к тому. Старт, как всегда, отложили, что помогло опаздывающим доехать до Чистопольской после работы через пробки. А накануне главного праздника Татарстана дорожный трафик был приличным, ведь все, кому неинтересно проводить время за городскими концертами, воспользовались длинными выходными и сразу из офисов поехали на дачу. Для тех же, кто наступающий День Республики встретил на «Татнефть Арене», показали своеобразный Сабантуй на льду. Пожалуй, лучшее описание полуторачасового спектакля. Представьте себе все стереотипы о татарской культуре, Татарстане и Казани в целом и помножьте на не самую изысканную хореографию. Большое спасибо Алине Загитовой и всем причастным за репрезентацию наследия народа в новой форме, однако сложно отделаться от ощущения наигранности.

Фото «СЭ»

Из явных плюсов — музыка и декорации. Чувствуется финансовая поддержка Татарстана. Есть размах, стиль, технологии. Один только лед с проекцией чего стоит. Дорогие костюмы, масштабные конструкции, даже дроны, что в наше время, правда, вызывает смешанные эмоции. Но вот смысловая часть, при всем уважении к авторам шоу, вызывает скорее недоумение. Была попытка представить историю Татарстана. Эталон и ориентир тут — церемония открытия универсиады-2013. Разумеется, возможности у команды «Хранителей времени» не сравнимы с теми ресурсами, что задействовали 11 лет назад во время старта студенческой Олимпиады. Только вопросы ведь к структуре, а не к реализации. Связать номера в единую нить не удалось, отдельные моменты и вовсе заставляют задуматься — а знал ли продюсер, для кого ставит шоу о Татарстане? Говорить в Казани про добровольное присоединение к России на фоне Ивана Грозного как минимум смело.

Фото «СЭ»

С организацией шоу Загитовой помог раис Татарстана Минниханов

Что касается продюсера и авторов. Это и правда шоу Загитовой. Насколько мне известно, олимпийская чемпионка контролировала абсолютно все процессы от начала и до конца. От света до расстановки реквизита, от трансфера участников до работы со зрителями. Алину интересовало все и всегда, руководила она в ручном режиме и последние два дня перед шоу проводила на «Татнефть Арене» все свободное время. Хотя, собственно, свободного времени у нее из-за этого и не было. К работе над «Хранителями времени» Загитова привлекла немного людей. Из ключевых стоит выделить режиссера-постановщика Светлану Краюшкину. У нее обширный опыт в ледовых шоу, и вместе с исполнительным продюсером Маргаритой Янкиной она постаралась воплотить идеи Алины в жизнь. Последние штрихи добавляла драматург Ника Симонова, за музыку отвечали Олег Сидоров и Анастасия Белявская.

Фото «СЭ»

В целом в команде хватало профессионалов своего дела, однако без шефства человека, который давно в индустрии, руки связаны даже у таких талантов. В идеале Загитовой стоило обратиться, например, к Илье Авербуху и поставить шоу в коллаборации с одним из лидеров рынка. Но она хотела быть на первом месте во всех смыслах. Идея пришла в голову Алине в ноябре прошлого года. Понимая, что для хоть сколько-нибудь серьезного проекта нужен серьезный спонсор, она решила разыграть татарскую карту и обратилась к администрации раиса Республики Татарстан. У Рустама Минниханова сложились доверительные отношения с Загитовой, и он не стал отказывать одной из самых известных татарок планеты. Со своей стороны Алина представила шоу как подарок Татарстану ко дню рождения. Именно 30 августа республика приняла в 1990 году Декларацию о суверенитете. Только кому больше был нужен этот подарок — республике и городу или самой Алине?