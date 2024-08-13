Битва одиночников Тутберидзе и Плющенко. Как пройдут открытые прокаты среди юниоров

На этой неделе фактически завершается межсезонье в фигурном катании.

Уже на этих выходных в фигурном катании стартует сезон для юниорской сборной: 17-18 августа новые программы покажут одиночники, 21-22 августа — спортивные пары и 28-29 августа с новыми постановками выступят танцоры. Разбираемся, чем будет удивлять подрастающее поколение в мире фигурного катания.

Женское одиночное

У девушек самым ожидаемым станет выступление чемпионки России по прыжкам, юной ученицы Этери Тутберидзе — Маргариты Базылюк. В прошлом сезоне спортсменка удивила прыжковым набором: в ее арсенале тройной аксель, четверные тулуп и сальхов. Уникальный каскад из двух квадов Маргарита в новом сезоне исполнять не планирует. «Я бы очень хотела его показать на соревнованиях. Но мне кажется, что лучше сделать два сильных акселя, потому что получишь больше баллов, чем за каскад», — комментирует спортсменка. Программы Маргариты в новом сезоне поставлены под композиции «Misirlou» и «Carl Orff».

Евгений Плющенко объявил, что его воспитанница Елена Костылева в этом сезоне планирует «выступать по юниорам». В соцсетях тренера можно наблюдать активную подготовку Елены к сезону: она работает над каскадом из двух тройных акселей, четверным тулупом и сальховом. С таким контентом Елена сможет составить серьезную конкуренцию лидеру юниорской сборной страны Маргарите Базылюк. Вероятно, это будет главным противостоянием сезона среди девушек-юниорок.

Еще из перспективных одиночниц можно выделить подопечную Алены Косторной Софию Дзепку с попытками четверного акселя, Алену Приневу — новую ученицу Тутберидзе, Лидию Плескачеву — бронзового призера первенства России и Любовь Рубцову, после долгого восстановления штампующую ультра-си на тренировках.

Не стоит забывать и про Алису Двоеглазову — победительницу финала «Гран-при России» среди юниоров. Вопреки слухам о том, что фигуристка переходит «в мастера», ее имя внесено в предварительный список участников юниорских контрольных прокатов. 15-летняя спортсменка следует примеру Александры Трусовой и хочет быть похожей на королеву квадов. Для полного набора ультра-си ей не хватает только четверного флипа, может быть, мы увидим этот прыжок в исполнении Алисы в наступающем сезоне.

Маргарита Базылюк. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мужское одиночное

Здесь нас снова ждет борьба между талантливым уникумом из группы Этери Тутберидзе Арсением Федотовым и перспективным учеником Сергея Давыдова Львом Лазаревым. У обоих в арсенале по три квада и трикселю. Арсений в этом году будет раскрываться под хиты группы «Queen», а программы Льва тренерский штаб держит в тайне. Такое противостояние напоминает историческую борьбу между Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным в их лучшие годы.

Иван Рамзенков — бронзовый призер первенства России среди юниоров и 18-летний Николай Угожаев, делающий попытки исполнить четверной аксель, могут составить серьезную конкуренцию лидерам сборной, а талантливый ученик Светланы Соколовской Эдуард Каратынян готовится взять реванш в наступающем сезоне.

Самым юным участником открытых прокатов станет 13-летний Вадим Воронов, с недавнего времени тренирующийся под руководством Виктории Буцаевой. В прошлом году фигурист занял второе место на первенстве России среди старшего возраста и стал девятым на чемпионате страны среди юниоров.

Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пары

Лидеры юниорской сборной среди спортивных пар — Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, воспитанники Арины Ушаковой (той самой, что тренировалась с Валерием Ангелополом). На протяжении прошлого сезона дуэт стабильно выигрывал этапы юниорского Гран-при и первенство России. Единственный неудачный старт — чемпионат России по прыжкам, откуда спортсменам пришлось сняться из-за проблем с экипировкой.

Пермская школа парного катания представлена дуэтом Киры Доможировой/Ильи Вегеры. Павел Слюсаренко уже не раз в прошлом сезоне доказал способность своих пар конкурировать за самую высшую ступень пьедестала. О постановках тренер много не говорит: «У всех пар новые программы, которые вы увидите на контрольных прокатах, раньше не будем говорить, какая музыка». Остается загадкой, получится ли у пермяков в этом сезоне догнать лидеров и не опустить планку?

Танцы на льду

В танцах самой интересной парой станут Анна Щербакова/Егор Гончаров — бронзовые призеры первенства России. «Программы абсолютно другие, новые по стилям, образам, подачам, мы в новых амплуа» — делится Егор. Ждем от ребят необычных решений перед переходом во взрослый сезон. Основные конкуренты — Анна Коломенская/Артем Фролов, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов и Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин с этого года будут кататься «по мастерам», будем ждать спортсменов на открытых прокатах сборной в сентябре.

Мария Кравченко