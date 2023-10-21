«Я называл его терминатором. Он реально как машина». Эмоциональный монолог о тренировках с Костомаровым

Алексей Карпов рассказывает, как его изменила встреча с олимпийским чемпионом.

С Алексеем Карповым мы познакомились несколько лет назад, когда я брал у него интервью. В спортивной среде этот бизнесмен из Ярославля не особо известен, но тем для разговора было достаточно. Обсуждали его увлечение «качалкой», съемки в сериалах и дружбе с популярным актером Романом Курцыным («Гуляй, Вася!», «Я худею», «Одиннадцать молчаливых мужчин» и пр.), а также общались про дочь Алексея — футболистку Надежду Карпову, которая играла в то время в испанской «Севилье».

После интервью мы подписались друг на друга в соцсетях. Несколько дней назад на его странице я увидел видео, на котором он проводит тренировки для олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Стало интересно узнать, как это было. Договорились о новом интервью. Однако Карпов сразу же начал эмоционально рассказывать о встрече с олимпийским чемпионом, попутно отвечая на все вопросы, которые я хотел задать. Мне оставалось только слушать. Поэтому получился монолог.

Знакомство

— Для меня есть три разных Романов Костомаровых. Первый — звезда фигурного катания, олимпийский чемпион. Конечно, я за фигурным катанием не слежу, но знал, кто это такой. Второй — человек, который боролся за свою жизнь, и весь мир за него переживал. У меня тоже было соучастие, что давай, мужик, выкарабкивайся, давай! А третий — это Ромка Костомаров, которого я встретил в Сочи.

Я лежал загорал на шезлонге. Вдруг идет чувак с лучезарной улыбкой в красной панаме и блатных очках. Понимаю, что это тот человек, за которого я вместе с миллионами людей болел, чтобы он остался жить. Вообще тогда офигел. Подошел и сказал: «Роман, ты мой герой! Ты молодец». У меня было столько эмоций, которые хотелось ему выразить.

На удивление он сразу впустил меня в свой круг. Не знаю, как так получилось. Может потому, что я парень немолодой и у меня нет цели залезать кому-то под кожу. Парень оказался прост в общении. Оба же спортсмены. Видел в интернете, как он тренируется. Слово за слово — и разговорились: «А ты где сейчас тренируешься? Как там у вас?» — «У нас классно. Приходи».

Я тренируюсь каждый день в зале с восьми-девяти утра. На следующее утро после знакомства с Ромкой смотрю — пришел! Я вообще этого не ожидал. С этого момента мы начали тренироваться вместе.

Алексей Карпов и Роман Костомаров. Фото из личного архива Алексея Карпова

Тренировки

— Когда он пришел в зал, мы посмотрели, какие виды упражнений он может делать с лямками. Постарались найти нагрузку на все группы мышц. Несмотря на то что проблемы существуют, их возможно прокачать. Но надо, чтобы наросли костные мозоли, потому что пока больно выполнять упражнения кистям и ногам.

Однако в тренировках Ромка себя не жалеет. Я сам попробовал потренироваться с лямками на кистях и понял, насколько это мучительно больно. Он осознает, что с мозолями со временем будет легче, но терпит до последнего. Я удивлялся. Вижу, что ему больно, говорю: «Хватит!» А он, засранец, плюсом делает еще два движения. На велосипеде тратит столько энергии, что просто весь сырой. В зале прохладно, кондиционер работает, а с него все течет. Настолько отдается тренировкам. Может быть, это его способ забыться. Я не знаю его внутреннее состояние.

Я его называл терминатором. Конечно, смеясь, по-доброму. Он реально как машина. Понимаю, что олимпийскими чемпионами простые люди не становятся. Столько работать, сколько он работал, кажется невозможным. У меня дочка — футболистка, а сын хоккеист. Но я видел, сколько фигуристы катаются. Еще сыну в пример их приводил: «Петь, посмотри — вы провели на льду два часа, а девчонки по шесть-семь. Поэтому мы лучшие в фигурном катании». Ромка — ярчайший представитель этого вида спорта. Он просто легенда! Я еще тренирую Ромку Курцына. Вот кто тоже себя не жалеет! Но даже ему говорю, что Костомаров — это зверюга, в хорошем смысле слова.

Работать с ним было интересно. Я ему, например, говорю: «Рома, мышечный тонус — это своего рода кайф. Когда ты понимаешь, что у тебя рабочие мышцы...» Он меня останавливает: «Лех, ты кому рассказываешь?» И правда — кому я, блин, рассказываю про мышечный тонус? Олимпийскому чемпиону! Но он умеет слушать и слышать. Если вижу, что какие-то движения в упражнении он делает не так, как надо, говорю ему об этом. Он быстро это схватывает и на подкорку записывает. При следующем подходе уже делает так, как мы с ним обговаривали. Понимает, что так лучше.

После Сочи мы разъехались по своим городам. Он — в Москву, я — в Ярославль. Но продолжаем общение и списываемся через день. Обсуждаем тренировки. Сейчас он будет делать вторую бионическую руку, и мы продолжим наши занятия.

Фото Соцсети

Отношение

— Мы все понимаем, какая страшная штука случилась с Костомаровым. Поэтому видно, что некоторые люди начинают испытывать чувство неудобства рядом с ним. Мы-то с руками и ногами, а он — нет. Боятся как-то его потревожить. Но во мне он не вызывает никаких неудобств и уж тем более жалости. Ромка не любит, когда к нему относятся с жалостью. На дух не переносит. В отношении него это слово не подходит. «Мотивация», «жизнь», «сила», «доброта» — вот те слова, которые к нему относятся. Он здоровый, обаятельный и лучезарный мужик. Да, когда он снимает очки, то видно, что глаза все равно грустные. Мы даже общались на эту тему. Он говорил: «Лех, а как ты хотел? Полгода назад я бегал, прыгал, катался на коньках». Тогда понял, какая боль у него сидит внутри.

Когда ты с ним общаешься и тренируешься, то совершенно забываешь, что у него нет рук и ног. Это нивелируется энергетикой, которая у него просто зашкаливает. В общении Ромка не создает впечатление человека, который прошел через такое говно. Он своим примером показывает, что жизнь продолжается. Я настолько горд и счастлив, что познакомился с этим великим человеком. Это не пафосные слова. Когда он уезжал из Сочи, я ему сказал: «Ромаха, у меня как будто села батарейка. Вилку выткнули». Потом что он ежедневно меня подзаряжал своим оптимизмом и жизнеутверждением, что все будет хорошо.

С ним спокойно можно было обсудить любые темы. Однажды он не пришел на тренировку, когда мы с ним договаривались, потому что его позвали на выступление фигуристов. Но меня не предупредил. Я его на следующий день спрашиваю: «Что ж ты не пришел и не позвонил?» Он со смехом отвечает «Лех, а как мне позвонить? У меня рук-то нет!» Или как-то его друг-фигурист запнулся о гантели и сказал: «Тебе было бы пофиг, потому что ног нет». Вроде и черный юмор, но мы все посмеялись. Приятно, что человек не зациклился на своей проблеме, а живет другими идеалами, эмоцией и жизненной мотивацией.

Говорить на любые темы при нем не возбраняется. Был единственный момент. Я обожаю купаться в проруби зимой, это моя отдушина. Но, к сожалению, не знал, что могло спровоцировать его болезнь, с чего все началось. Поэтому без задней мысли сказал: «Будешь мощным, красивым, здоровым атлетом. А дальше начнем купаться в проруби...» Тут я понял по реакции, что что-то не то, что по купанию есть пунктик. Я туда не полез и не стал расспрашивать, как и почему.

Он говорил, что у него были разные мысли. И жить не хотелось. Это все понятно. Но он выбрал совершенно другое. Он выбрал светлую сторону. Говорил ему, что он уже себе не принадлежит, а принадлежит людям. Господь оставил его в этой жизни, чтобы он мотивировал и вдохновлял. Раз человек справился с такой проблемой, то все остальные проблемы — это ничто. Сказал, что если ты будешь держаться молодцом, то все остальные будут смотреть на тебя и понимать, что все в этой жизни можно решить.