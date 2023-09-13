Костомаров возвращается к жизни: показывает тренировки и купил машину с голосовым помощником

Олимпийский чемпион уже готов рассказать историю борьбы на грани жизни и смерти.

Российский фигурист Роман Костомаров, за тревожными новостями о котором с начала года следила вся страна, вернулся к относительно спокойной жизни. После тяжелой болезни олимпийский чемпион был вынужден буквально учиться всему заново, но не теряет позитива. После возвращения из больницы, где спортсмен провел целых 175 дней, он продолжает адаптироваться к реальности после частичной ампутации всех конечностей.

Реабилитация и тренировки

Еще в стенах больницы Костомаров приступил к восстановительным занятиям. Роман вновь появился в информационном пространстве и начал публиковать ролики, в которых он в протезах работал на тренажерах и выполнял различные физические упражнения.

При этом фигурист не скрывал — адаптация к жизни в новых условиях дается ему непросто. Но олимпийскому чемпиону очень помогает поддержка близких, и особенно супруги Оксаны Домниной:

«Конечно же, все это гораздо тяжелее, но благодаря моей любимой жене у нас получается с этим справляться. Что ж делать, в такие условия мы поставлены сегодня. Но надо как-то дальше жить и бороться с этим. Всем любви и здоровья», — так прокомментировал в социальных сетях Костомаров свою реабилитацию.

Фигурист сумел сохранить свойственное ему чувство юмора. И даже иронизирует над текущей ситуацией. В своем канале в Telegram Роман опубликовал ролик с теннисной тренировки своей дочери, сопроводив его подписью «А теперь у папы точно нет шансов обыграть свою принцессу».

Сохранил Костомаров и фирменный стиль. Он продолжает носить излюбленный головной убор — шапку в стиле хип-хоп. Ранее Роман появлялся в этом атрибуте всегда и везде — и во время выступлений на льду, и в обычной жизни. И сейчас фигурист не изменяет своим традициям и только успевает менять аксессуары.

Мотивирующие ролики и протезирование

После возвращения из Коммунарки, где врачи, по словам самого Костомарова, буквально «вернули его с того света», Роман не остановился на достигнутом. Он завел себе Telegram-канал, который набрал уже более 49 тысяч подписчиков, и продолжил публиковать мотивирующие ролики своих тренировок.

Сейчас Костомаров продолжает заниматься и двигаться в специальных протезах на ногах, но скоро протезы установят и на руки. Их стоимость, по оценке реабилитолога Константина Тернового, составит более трех миллионов рублей.

«Протезы рук — очень индивидуальный процесс. Создается протез, который будет единственным экземпляром в мире. Все делается под одного пациента. Подобные протезы для рук сейчас стоят около трех миллионов рублей. Это без учета оплаты специалистов, которые помогут привыкать к оборудованию», — сказал Терновой Sport24.

При этом Костомарова можно назвать по-настоящему заряженным на успех. В тренажерном зале его тренировки не ограничиваются лестницей и велотренажером. Роман также занимается на беговой дорожке, поднимает грузы, качает пресс.

Сила духа Костомарова и его намерения «продолжать карьеру», о чем ранее писала «КП», восхитили общественность. Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал Костомарова героем. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова восхитилась мужеством Романа. А олимпийская чемпионка Татьяна Навка назвала счастьем возможность вновь видеть ее партнера.

Проходящий новый этап тяжелых испытаний Костомаров также будет выступать на бизнес-форумах в качестве спикера, рассказывающего об опыте преодоления тяжелых жизненных испытаний, написал Forbes.ru. Первое выступление запланировано на ноябрь.

Но и это еще не все. Костомаров также согласился поучаствовать в съемках документального фильма «Киборг», в котором он расскажет о своем опыте жизни с протезами. Работа над проектом уже началась. Запланированы три серии фильма, которые можно будет увидеть на онлайн-платформе Premier.

Роман Костомаров. Фото Соцсети

Покупка автомобиля

Недавно Костомарова заметили в одном из автосалонов Москвы. По словам очевидцев, теперь фигурист является обладателем кроссовера от китайского премиального бренда. Пока за рулем автомобиля будет супруга Романа, но и он сам не теряет надежды вновь водить машину.

«Мы с Романом покупали машины в один день, — рассказал KP.RU клиент автосалона. — Он был с женой Оксаной. Купил автомобиль Exeed RX белого цвета. Он только-только вышел. Пока жена будет водить, но он не теряет надежды, что когда-нибудь снова сможет сесть за руль. А мы с семьей пожелали ему крепкого здоровья, сказали, что следили и переживали за него вместе со всей страной. Впечатления от общения с Романом самые положительные».

Дверь у этой модели автомобиля можно открыть сенсорной кнопкой, а люк — с помощью голосового помощника. Это особенно важно для Костомарова. Поэтому его надежды вновь сесть за руль выглядят реальными и осуществимыми в будущем.

Появление в шоу

Костомаров уже успел вернуться на лед. Правда, не совсем привычным образом, но это не имеет принципиального значения. Появление Романа на большой публике во время ледового шоу Ильи Авербуха в Сочи 22 августа 2023 года вызвало фурор. Сыграл свою роль и тот факт, что выхода фигуриста никто не ожидал.

Спектакль с названием «Письма любви» рассказывает истории и судьбы людей. В номере-сюрпризе на льду сначала появилась Оксана Домнина. Она проникновенно каталась и «зачитывала» письмо Костомарова. А затем внезапно на лед вышел и сам Роман.

Зал отреагировал эмоционально — публика аплодировала стоя. «Да, я многое потерял, и это ужасно больно, но зато я могу видеть, слышать, чувствовать, обнимать тебя. Я люблю тебя», — сказал Костомаров. На этих словах супруги обнялись, а затем вместе покинули лед.

Сюрприз организаторов шоу удался, и публика, и вся спортивная общественность были тронуты появлением олимпийского чемпиона на льду после такого тяжелого жизненного испытания, пусть и не на коньках, а в кроссовках. Сам Костомаров поблагодарил зрителей и призвал их внимательнее относиться к своему здоровью:

«Спасибо вам огромное за поддержку и пожелания. Я это чувствовал. Спасибо огромное от меня и всей нашей команды! Пусть все будут внимательны и здоровы, всех благ вам», — сказал Костомаров зрителям.

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото Соцсети

Оксана Домнина добавила, что решение о выходе стало совместным: «Думаю, все прекрасно видели, какие у нас были эмоции. Безусловно, это наше совместное решение. Рома хотел, чтобы я вернулась на лед. И я очень рада, что мы здесь вместе, вся наша семья тут. Большое счастье, что мы приехали сюда», — сказала она РИА «Новости».

Первое интервью

Костомаров, который уже успел появиться на глазах широкой публики и регулярно мотивирует общественность своими тренировками, пока не дал ни одного интервью после болезни. Сразу после выписки Роман признался, что «журналисты достали» и, по информации «СЭ», разговаривать со СМИ он планировал на коммерческой основе — что в его случае абсолютно объяснимо.

Теперь Роман впервые после болезни появится на ТВ. Телеканал НТВ анонсировал новый выпуск программы «Секрет на миллион» с участием Костомарова. В передаче фигурист расскажет о том, как поборол болезнь, кто ему помогал и кому он обязан своим спасением. Все это следует из анонса телеканала.

Разговор по ходу программы получился, судя по реакции телеведущей Леры Кудрявцевой, откровенным и проникновенным. Она заявила, что на съемках не смогла сдержать слез. «Когда записывали программу с Ромой, я рыдала взахлеб, потому что... Боец, чемпион, мужик!!!» — написала ведущая в Telegram-канале.