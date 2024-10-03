Итоги Мемориала Панина-Коломенкина у юниоров.

Мемориал Панина-Коломенкина

Юниорки

1. Маргарита Базылюк — 238,98 балла

2. Елизавета Андреева — 225,80

3. Агата Петрова — 216,39

Юниоры

1. Арсений Федотов — 265,89

2. Лев Лазарев — 265,78

3. Герман Ленков — 234,57

В Санкт-Петербурге прошел первый турнир всероссийского масштаба — Мемориал Николая Панина-Коломенкина. Турнир из года в год собирает заметный состав, но в 2024 году он стал по-особенному статусным, в связи с чем его даже сравнивают с чемпионатом страны. Причем юниорские соревнования получились едва ли не более значимыми, чем прокаты взрослых. По крайней мере, команда Этери Тутберидзе приехала с настроем разрывать уже с первого же старта, иначе как объяснить перформанс от Маргариты Базылюк?

Базылюк по прыжковому потенциалу даже превосходит Трусову

Мемориал Николая Панина-Коломенкина и до международного отстранения и ковида порой собирал заметную заявку благодаря удачным календарным датам. В текущих же обстоятельствах он и вовсе стал едва ли не единственной возможностью проверить свои силы перед этапами внутренней серии «Гран-при». Из конкурентов разве что чемпионат Москвы, но хоть многие фигуристы и представляют Первопрестольную, все-таки не все — и для остальных альтернатив турниру имени первого олимпийского чемпиона в истории России не видно.

Причем главный штаб страны последних лет — команда Этери Тутберидзе — также в деле. Пусть сама Этери Георгиевна на соревнования не приехала, с Сергеем Дудаковым она командировала Маргариту Базылюк и Арсения Федотова. Их имена стоит запоминать уже сейчас, поскольку это главные надежды не только «Хрустального», но и всего нашего спорта. Вернуться на международную арену в ближайшей перспективе едва ли получится, так что смотрим на юниоров, на чьи лучшие годы, вероятно, и придется следующий чемпионат мира с российским флагом.

Впрочем, Базылюк готова побеждать на ЧМ хоть сейчас. У нее в произвольной три четверных прыжка и два тройных акселя — на подобный набор не решалась даже Камила Валиева. В каком-то плане Маргарита даже сильнее Александры Трусовой-Игнатовой. Трусова — королева квадов. Базылюк без проблем щелкает все прыжки, включая аксель три с половиной, проблемный для Александры.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Маргариту не пускают на крупные старты

Но и у Базылюк есть свои трудности. В интервью после проката она призналась, что очень устает от непрыжковых элементов — вращений, дорожки шагов. «Когда катаешь без прыжков, полегче исполнять дорожку шагов, но при этом все равно очень сложно, — признавалась она журналистам. — Ноги садятся, иногда катаю макетом программу без прыжков, сама для себя, без музыки даже, без всего. Вот сделала только шаг и чувствую, как же ноги сильно болят! Если дорожку шагов прямо выкатывать, с корпусом, ногами дотянутыми, то, пожалуй, сложнее четверных». Тем не менее набор Маргариты позволяет не особо даже и задумываться о подобных проблемах. Даже не самая удачная короткая в ее случае мало что меняет — запас чересчур большой. Единственная реальная соперница Базылюк — Елена Костылева — также должна была приехать в Петербург на Мемориал, но не срослось.

Костылева показала свои три четверных прыжка в Москве на другом Мемориале — Сергея Гринькова, и от еще одного старта за неделю отказалась. Так что очное противостояние лидеров вновь откладывается, а других видимых конкурентов пока и не предвидится. На международном уровне лучшая пока японка Мао Шимада — и она бесконечно далека от нашей Базылюк. У взрослых выделить можно разве что Каори Сакомото, но и ее сравнивать с очередным «продуктом» фабрики Тутберидзе нелепо. Среди россиянок, которых допускают до взрослых стартов, относительно на равных смотрятся сейчас только Аделия Петросян и Софья Акатьева, но состояние девушек вызывает вопросы. В особенности — форма Акатьевой. Тем обиднее смотреть, как Базылюк с Костылевой остаются в двойном пузыре, не имея возможности соперничать с лучшими из лучших как внутри страны, так и за ее пределами.

Лев Лазарев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ученик Тутберидзе проигнорировал порез после короткой программы

Похожая история и в мужском одиночном. Прошлый сезон открыл нам противостояние Льва Лазарева и Арсения Федотова. В этом сиквел — и первая серия за Федотовым. Арсений обошел Льва всего на 0,11 балла за счет преимущества в короткой. Ради победы пришлось в прямом смысле пустить кровь — в среду ученик «Хрустального» вышел к прессе с открытым порезом. Во время исполнения вращения фигурист крепко держит в руке лезвие конька, только если на тренировке его защищают от травм перчатки, то в соревновательном прокате он от лишних элементов в костюме отказался, что и привело к кровотечению. К чести Федотова, во время пятиминутного интервью он даже не подал вида, что что-то не так — пока сами журналисты не обратили внимание на красные капли на кафеле. Не дрогнул Арсений и в битве за первое место.

Лазарев дал Федотову шанс обидной ошибкой. Лев сорвал первый четверной и вынужден был отказаться от еще одного квада. Поэтому Федотов, у которого технический набор пока слабее, чем у Лазарева, занял первое место, даже несмотря на сдвоенный четверной сальхов. В команде Тутберидзе строгое правило — лучше упасть, чем сделать «бабочку». В этом плане ничего не изменилось, и строгий разбор полетов ждет Арсения в любом случае — и победа едва ли его спасет. Остальные ребята максимально далеки от Лазарева с Федотовым, да и из взрослых ребят на одном уровне с ними по прыжковому набору будут единицы. Только у ребят ровно та же проблема, что и у Базылюк с Костылевой — новый возрастной ценз максимально отдалил их от битвы за серьезные титулы. К чему приведет новая политика ISU, которую повторяет теперь и ФФККР, покажет лишь время.