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Фигурное катание

Сегодня, 12:00

«Мы не из каменного века!» Как Москвина в 82 года провела мастер-класс на льду

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.
Тамара Москвина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Тренер со своей группой устроила бесплатный показ своих программ на курорте «Игора» в Ленинградской области и даже желала падений своим.

Тамара Николаевна Москвина — человек, про которого всегда говорят: «Как она дипломатично ответила на вопрос!» или «Как интеллигентно себя ведет!». Из того поколения старой закалки, которое не нуждается в хайпе. И при всем этом 82-летнюю Москвину, рассекающую лед с микрофоном, никак не назовешь человеком, отстающим от времени. Знание английского, лучшие пары в стране — и именно она проводит, возможно, одно из немногих мероприятий про фигурное катание летом.

Осторожно, двери закрываются

У нас как принято — летом все на сборы, и о фигуристах вспоминают только при переходах. Хотя даже зимние виды благодаря летнему биатлону и лыжероллерам переходят на круглогодичный режим. За зимний сезон фигуристы появляются на соревнованиях шесть-семь раз, дальше «чес» по шоу — но очень редко школы организуют дни открытых дверей со входом на тренировки, общением и прочими ништяками.

Тамара Николаевна, конечно, не назвала бы все это ништяками и хайпом — но с точки зрения популяризации спорта это нужное мероприятие, еще и в живописном месте. И когда видишь мини-толпу с электрички, лезущую по склонам к Ледовому дворцу под звуки проезжающих мотоциклов на автодроме «Игора Драйв», очень хорошо это понимаешь.

Мишина и Галлямов сделали рискованную ставку

Главным событием прокатов, пожалуй, была новая короткая программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. И выбор удивил — «Ода к радости» Бетховена, еще и в современной обработке. Как философски заметил Саша, «хочется вносить больше радости и красок в нашу черно-белую жизнь». В постановке помогала модный хореограф, лауреат «Золотой маски» Ксения Михеева. Нет, правда, выбор точно не из каменного века, как любит передразнивать Тамара Николаевна своих критиков по поводу любви к классике. По нынешним временам вообще смело: «Ода к радости» — гимн Европы и Евросоюза. Но давайте сразу пропишем, что Бетховен писал ее не для ЕС, который появился на 130 лет позже.

Наверное, всегда будет спор — это у тренера/владельца компании/актера такой стиль или он застыл в каменном веке. Лично мне программа показалась весьма физически требовательной, в ней есть свои фишки, на которые Москвина делала акцент — специально объясняя зрителям в микрофон и прося подопечных повторить. Этим тоже ценны подобные мастер-классы. То, что программа очень «физическая», подтвердил и Галлямов своей одышкой после проката. Хотя пустых мест еще хватает, которые можно заполнять, — с этим согласны и фигуристы. Но на дворе ведь август, а не октябрь.

Петя, упади!

В лучшей форме был Петр Гуменник. Он своим прокатом под Rammstein покорил зал, как Тиль Линдеманн в лучшие годы. Правда, забыл в прокате каскад. «Простим ему», — резюмировала Москвина. При этом именно его она выбрала своей «жертвой» во время прыжкового батла. «Петя, упади, падай», — поддавливала мэтр. Петя не упал, но сделал «бабочку» — двойной лутц. Мозалев три недели назад под таким же прессингом выстоял, правда, делая сальхов.

Это было единственное проявление недоброжелательности за день, и то ироничное. Между прокатами Москвина угощала пирожками и чаем, наставляла детей и родителей, фигуристы выстояли очередь (к ним) желающих фотографироваться и провели мастер-класс, подсказывая детям от нулевого уровня владения коньками до тройных.

Дебют на этом мастер-классе случился у пары с самым необычным звучанием имен во всей России — София-Диана Казинс/Александр Брегей. Ну и кто это такие, спросите вы? Ответ нашелся на скамейке у бортика — там сидела олимпийская чемпионка Елена Бережная. София — ее дочь. За парой, которой месяц от роду, наблюдала из первого ряда не только мама, но и бабушка.

И кроме параллельных вращений, придраться было не к чему. Как знать — может быть, это будущая замена... да тем же Бойковой/Козловскому, почему нет?

Чемпионы России сейчас в «Хрустальном» после нескольких лет в клубе Москвиной — на курорте «Игора» их не хватало. Саша и Дима вряд ли обидятся — но в появлении у Тамары Николаевны новых мощных пар сомнений почти нет. А вот получится ли у них самих с Тутберидзе, Траньковым и большим московско-пермским штабом — ой какой вопрос.

Фигурное катание
Тамара Москвина
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