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Фигурное катание

Сегодня, 19:15

«Нужна внятная позиция от наших международных друзей». Сихарулидзе — о турнирах россиян и зарубежных фигуристов

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Фигурист Антон Сихарулидзе.
Антон Сихарулидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В Москве прошла пресс-конференция по итогам финала Кубка Московского спорта.

На Малой спортивной арене «Лужники» 23 апреля проходит финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию. В качестве приглашенных гостей на турнире выступили Софья Акатьева, Аделия Петросян, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Камила Валиева и Анна Щербакова. Три сольных песни исполнил Сергей Лазарев — хедлайнер мероприятия. Он даже сказал, что следит за фигурным катанием и не пропускает ни одного старта: «Слежу за фигурным катанием и желаю всем удачи. Все препятствия должны рухнуть». А до этого прошла пресс-конференция организаторов Кубка и приглашенных звезд, которые рассказали о турнире и ближайших планах.

 
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Алина Загитова, олимпийская чемпионка: «Когда я выступала на юношеских соревнованиях, в моем возрасте турниров такого масштаба не было. Видно, что фигурное катание развивается. И это благодаря людям, которые сидят рядом со мной. Победителям желаю развиваться дальше, слушаться тренеров, чтобы эта победа стала маленький шажком к большому успеху. А тем, кто не попал на подиум, желаю не расстраиваться. Поддерживаю этот праздник фигурного катания. Я всегда за, чтобы наш вид спорта развился».

Фигуристка Алина Загитова.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы: «Есть мысли проводить подобные турниры и для более взрослых фигуристов. Думаем, что сделать для ребят, которым по 13-14-15 лет».

Елена Буянова, тренер: «Масштабное действо, прекрасный формат — дети учатся командным соревнованиям, такого нигде в мире нет. Для них все это новое, но они будут знать, уметь и понимать, что такое командный турнир. Активно взялись за детский спорт, и это очень радует. Основное внимание обычно уделяется юниорским и взрослым сборным. Но это достаточно сложный путь — дойти до юниорской сборной, дети и родители на этом уровне сами справляются».

 
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Антон Сихарулидзе, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России: «Буквально три дня назад на исполкоме Федерации фигурного катания России был принят календарный план нового сезона. Все соревнования, которые были в этом году, остаются. Весь план, по сути, остается, ничего из него не выбрасывали. У нас есть возможность, чтобы провести все на более высоком уровне. Поэтому все наши усилия по соревнованиям внутри страны сработали, и следующий сезон будет таким же успешным. Каждый город, где будут проходить соревнования, я сейчас не назову, но эта информация будет абсолютно открытой, ее можно будет увидеть на сайте ФФККР.

Фигурист Антон Сихарулидзе.
Александр Федоров, Фото "СЭ"

Сейчас начнутся летние сборы, сборы перед контрольными прокатами, а потом начнутся этапы российских «Гран-при». Работы много, сейчас наши спортсмены и тренеры в ближайшее время начнут ставить новые программы, учить новые элементы, а мы должны будем помогать в организации этих сборов. Ведь все новое учится летом.

И сейчас, и в дальнейшем открыты к тому, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями. Мы в любой момент готовы и организовывать такие турниры, и проводить их. Нужно их участие, желание и внятная позиция по соревнованиям с участием российских спортсменов. Мы можем проводить различные соревнования, все зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу».

Фигурное катание
Алина Загитова
Антон Сихарулидзе
Елена Буянова (Водорезова)
Нина Мозер
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