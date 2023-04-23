«Нужна внятная позиция от наших международных друзей». Сихарулидзе — о турнирах россиян и зарубежных фигуристов

В Москве прошла пресс-конференция по итогам финала Кубка Московского спорта.

На Малой спортивной арене «Лужники» 23 апреля проходит финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию. В качестве приглашенных гостей на турнире выступили Софья Акатьева, Аделия Петросян, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Камила Валиева и Анна Щербакова. Три сольных песни исполнил Сергей Лазарев — хедлайнер мероприятия. Он даже сказал, что следит за фигурным катанием и не пропускает ни одного старта: «Слежу за фигурным катанием и желаю всем удачи. Все препятствия должны рухнуть». А до этого прошла пресс-конференция организаторов Кубка и приглашенных звезд, которые рассказали о турнире и ближайших планах.

Алина Загитова, олимпийская чемпионка: «Когда я выступала на юношеских соревнованиях, в моем возрасте турниров такого масштаба не было. Видно, что фигурное катание развивается. И это благодаря людям, которые сидят рядом со мной. Победителям желаю развиваться дальше, слушаться тренеров, чтобы эта победа стала маленький шажком к большому успеху. А тем, кто не попал на подиум, желаю не расстраиваться. Поддерживаю этот праздник фигурного катания. Я всегда за, чтобы наш вид спорта развился».

Дарья Исаева, Фото "СЭ"

Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы: «Есть мысли проводить подобные турниры и для более взрослых фигуристов. Думаем, что сделать для ребят, которым по 13-14-15 лет».

Елена Буянова, тренер: «Масштабное действо, прекрасный формат — дети учатся командным соревнованиям, такого нигде в мире нет. Для них все это новое, но они будут знать, уметь и понимать, что такое командный турнир. Активно взялись за детский спорт, и это очень радует. Основное внимание обычно уделяется юниорским и взрослым сборным. Но это достаточно сложный путь — дойти до юниорской сборной, дети и родители на этом уровне сами справляются».

Антон Сихарулидзе, исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России: «Буквально три дня назад на исполкоме Федерации фигурного катания России был принят календарный план нового сезона. Все соревнования, которые были в этом году, остаются. Весь план, по сути, остается, ничего из него не выбрасывали. У нас есть возможность, чтобы провести все на более высоком уровне. Поэтому все наши усилия по соревнованиям внутри страны сработали, и следующий сезон будет таким же успешным. Каждый город, где будут проходить соревнования, я сейчас не назову, но эта информация будет абсолютно открытой, ее можно будет увидеть на сайте ФФККР.

Александр Федоров, Фото "СЭ"

Сейчас начнутся летние сборы, сборы перед контрольными прокатами, а потом начнутся этапы российских «Гран-при». Работы много, сейчас наши спортсмены и тренеры в ближайшее время начнут ставить новые программы, учить новые элементы, а мы должны будем помогать в организации этих сборов. Ведь все новое учится летом.

И сейчас, и в дальнейшем открыты к тому, чтобы соревноваться с нашими международными друзьями. Мы в любой момент готовы и организовывать такие турниры, и проводить их. Нужно их участие, желание и внятная позиция по соревнованиям с участием российских спортсменов. Мы можем проводить различные соревнования, все зависит только от позиции наших западных и азиатских друзей, мы открыты к диалогу».