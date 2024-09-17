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Фигурное катание

Сегодня, 19:45

На Байкале проведут полноценный турнир по фигурному катанию. А на турнире шоу-программ запретили иностранные композиции

Опубликован календарь для российских фигуристов на сезон-2024/2025
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Аделия Петросян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Федерация определилась с календарем на сезон.

Контрольные прокаты в Санкт-Петербурге дали старт новому сезону. И все-таки это было промо того, что мы увидим по ходу соревнований в 2024 и 2025 годах. Первым по-настоящему большим событием, на котором уже будут выставлять оценки, станет этап «Гран-при» в Магнитогорске в конце октября. Федерация фигурного катания России вместе с главным правообладателем — Первым каналом — наконец-то окончательно определилась с расписанием стартов на сезон-2024/25. Не обошлось без откровений: так, неожиданно появился анонс нового турнира прямо на льду озера Байкал. Каких еще сюрпризов и нововведений нам ждать?

Федерация признала слабую конкуренцию и отказалась от одного из этапов «Гран-при»

Для начала о главном. Весенние планы подтвердили, и российскую серию «Гран-при» сократили на один из этапов. Все-таки состава участников не хватает для того, чтобы поддерживать полноценную конкуренцию на каждом из шести турниров. Не спасала ситуацию даже прошлогодняя идея сократить число видов — ряд городов не увидели у себя турниры по спортивным парам и танцам на льду. Но даже так полностью повторить формат «Гран-при» от ISU без потери качества не удается, и ФФККР пришлось пожертвовать количеством в угоду этого самого качества. Судя по всему, пожертвовали соревнованиями в Уфе. Вместо «Края Курая» для столицы Башкортостана придумали «показательные выступления» от звезд сборной России. На практике мы увидим некий повтор контрольных прокатов в Санкт-Петербурге, видимо в усеченном составе и без важного для подобных мероприятий эффекта премьеры.

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В остальном многое привычно. На месте «Идель» в Казани в рамках географического разнообразия Москва получает только один этап, зато серия «Гран-при» наконец-то заглянет в Санкт-Петербург, вновь в списке Красноярск, успешное проведение спартакиады в Магнитогорске побудило ФФККР добавить в календарь этап и на домашней арене действующего чемпиона КХЛ «Металлурга». Чемпионат России пройдет на этот раз в Омске, на одной из лучших арен страны, по крайней мере до того момента, как «СКА-Арена» не вернется в эксплуатацию. Билеты на ЧР, к слову, уже продаются — старт билетной программы был дан прямо во время прокатов в Питере. Вместо спартакиады вновь финал «Гран-при». Причем разделять финал для юниоров и взрослых теперь будут регулярно. Ожидается два отдельных Кубка Первого канала — также для взрослых и юниоров. Еще из стабильного — в очередной раз прыжковый ЧР в городе Петра, а юниорский ЧР — в столице Мордовии.

Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главная интрига второй половины сезона — новый турнир на Байкале

Но все это, по существу, было известно еще в мае, когда федерация представила проект календарного плана. Реальная ценность текущего анонса в двух новостях. Во-первых, объявили тему для турнира шоу-программ. Его снова отправят в Санкт-Петербург, название «Русский вызов» на месте. Но вот от эффекта грустной лирики 2024-го хотят отойти. Кардинально и буквально — от фигуристов ждут показательные номера, посвященные хорошему настроению. «Русский вызов» — турнир показательных программ, просто праздник, ведь тема в этом году — «Хорошее настроение», — говорится в анонсе Первого. О требованиях использовать исключительно связанные с Россией, русской культурой и историей нашей страны композиции больше не говорится, так что можно аккуратно надеяться на большее разнообразие и творческую свободу для участников. Турнир шоу-программ по идее должен быть заключительным стартом сезона, правда, и тут есть нюанс.

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Первый готовит почву для еще одного старта, у которого нет пока ни точного времени проведения, ни места. Непонятна пока даже концепция турнира, однако это явно будет одним из самых ярких событий следующей спортивной весны. В следующем году ФФККР хочет организовать соревнования на льду озера Байкал. Идея, которую то ли в шутку, то ли всерьез высказывали многие эксперты (например, в интервью «СЭ» идея шоу на льду Байкала прозвучала из уст Станиславы Константиновой), похоже, имеет шанс материализоваться. Три раза на байкальском льду уже проводили показательные хоккейные матчи, теперь настало время фигуристов. Они и так уже облюбовали это место, видео с тренировок рядом с Ольхоном можно увидеть в соцсетях многих наших известных спортсменов. Однако непонятно, как организовать съемку таких соревнований и гарантировать безопасность — если речь про весну, то погода может подвести.

Календарь российских соревнований по фигурному катанию-2024/25
Показательные выступления сборной России — Уфа, 18-19 октября
«Гран-при России», 1-й этап — Магнитогорск, 23-27 октября
«Гран-при России», 2-й этап — Казань, 30 октября — 3 ноября
«Гран-при России», 3-й этап — Красноярск, 6-10 ноября
«Гран-при России», 4-й этап — Москва, 13-17 ноября
«Гран-при России», 5-й этап — Санкт-Петербург, 20-24 ноября
Кубок Первого канала среди юниоров — Москва, 6-8 декабря
Чемпионат России — Омск, 18-23 декабря
Чемпионат России по прыжкам — Санкт-Петербург, 16-20 января
Первенство России среди юниоров — Саранск, 5-9 февраля
Финал «Гран-при России» — Красноярск, 13-17 февраля
«Финал Гран-при России» среди юниоров — Калуга, 27 февраля — 2 марта
Кубок Первого канала — Челябинск, 7-11 марта
Турнир по шоу-программам «Русский вызов» — Санкт-Петербург, 21-23 марта
Турнир на озере Байкал — весна 2025-го (точное время и место не определены)

Фигурное катание

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