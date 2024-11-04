Навка, Рудковская и Авербух померялись шоу перед Новым годом. Что из этого получилось?

Генеральная репетиция зимней битвы за кассу.

На выходных, прямо посреди сезона, пока в Казани разыгрывали медали «Гран-при», в Москве схлестнулись в борьбе за зрителя три ледовых шоу — «Кармен» Ильи Авербуха, «Щелкунчик с балетом» Евгения Плющенко и «Вечера на хуторе 2.0» Татьяны Навки. Что интересно: только у Плющенко речь шла о премьере — Авербух и Навка реновировали свои прошедшие проверку временем постановки. Корреспонденты «СЭ» побывали на двух из трех шоу и спешат поделиться ощущениями от батла режиссеров, который едва ли не жестче, чем у спортсменов в Казани.

Валиева перекрыла Медведеву и Трусову

Пожалуй, единственный заметный медиаэффект удалось создать Навке — хотя само шоу прошло наименее громко. И топовых имен в «Вечерах» было меньше, и журналистов и блогеров устроители особо не звали — штучно, да и рекламы по Москве висело немного. Тем не менее имя Валиевой сделало свое дело. Камила сказала СМИ главное — что хочет и собирается вернуться в спорт по окончании дисквалификации. Заявлений о возвращении мы уже видели вагон, и в итоге такие вагоны имеют свойство годами стоять на запасном пути. Тем не менее привлечение внимания состоялось.

А вот шоу Плющенко и Авербуха по звездности состава оказались сильнее. Илья выставил в масштабной постановке «Кармен» максимальный каст — на лед вышли Евгения Медведева и Марк Кондратюк (сделал несколько тройных лутцов на премьере), Елизавета Туктамышева, Александр Энберт (для которого Лиза, наверное, уже тридцатая партнерша за карьеру). Но также в бой пошли и все «старики» — Албена Денкова с Максимом Стависким, Татьяна Тотьмянина с Максимом Марининым, Алексей Ягудин и даже Андрей Депутат. По моим оценкам, на премьере на «ЦСКА-Арене» присутствовали около 2000 человек, но Авербух берет душевностью и уютом, а не бюджетом.

Да, по масштабу и размаху шоу Плющенко не в пример круче. Но у Ильи живой оркестр латиноамериканской музыки и вокал. А еще — приятная сценография и достойные для своих денег спецэффекты с огнем и искрами. Прочтение «Кармен» свободное, с лирическими отступлениями, но не напрягающее. Удивило даже то, что та же Денкова в роли соперницы Кармен отыгрывала совершенно не хуже Медведевой. Кажется, мы стали забывать артистизм танцев нулевых...

Фишка шоу — батл под барабанное соло Ягудина и Кондратюка. Мне показалось прикольно, да и Марк после своих выносящих соперников прокатов с пятью четверными поймал кураж и вырос в профессионала, который способен на заказ отыграть тореадора, а через день — Щелкунчика.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Торт для Плющенко

Но Щелкунчика играли в другом шоу — Евгения Плющенко и Яны Рудковской. Минус — проходило шоу на концертной площадке «Live Арена» под Одинцово, добираться непросто. Жирный плюс — устроители организовали бесплатный автобус от ближайшей станции электрички до стадиона. Хотя, в общем, могли бы и не заморачиваться — пешком дойти реально. Забота о зрителях — это важно.

Плюс концертный зал давал специальные возможности сделать не просто спортивное мероприятие, а именно спектакль — со звездным небом на куполе и прочими светоэффектами. Арена в Сколково больше по размерам, чем та, на которой шла «Кармен», так что несколько тысяч человек шоу увидели. Основные козыри «Щелкунчика» — балет на фоне и множество параллельно происходящих на сцене процессов, а также личности — Александра Трусова, Евгений Плющенко, Александр Плющенко.

Как всегда, подопечные Плющенко берут прыжками — их было много, в том числе многооборотных. Как обычно, среди фигуристов-карликов под два метра катались гигантские персонажи на ходулях-коньках. Короче, волшебная атмосфера сказки и качественное катание, как резюмировала побывавшая на премьере коллега. Выполняет свою норму по прыжками и парному катанию Трусова, усилило шоу появление Косторной/Куницы, хорош и Гном Гномыч, Плющенко-младший. Уже не тянет умиляться его тройным — он просто их делает.

Разве что многовато слов вместо музыки, но то можно понять: хочется сделать повествование доступным.

А самым крутым и неожиданным моментом стало вручение Евгению на 42-летие гигантского торта-дворца.

Три главные продюсерские компании померились силами на выходных, но главный бой их ждет на новогодних праздниках и до них — Плющенко ставит на «Золушку» и «Спящую красавицу» с парой молодоженов Трусова — Игнатов, которым удобно показывать любовь. У Авербуха по традиции будет более детское шоу «Мама». А у Навки как раз «Щелкунчик» — интересно будет посмотреть на контрпрограммирование против Плющенко.

Но главное: пока формат ледовых шоу все еще востребован. Тем не менее сложно не заметить тенденцию — удивить зрителя все сложнее. Будь в кино не одна «Анора» — может, на шоу бы уже не заполнялось 70 процентов трибун.