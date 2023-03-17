«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?

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СМИ сообщают обнадеживающие новости о состоянии звездного фигуриста Романа Костомарова, который уже более двух месяцев находится в больнице из-за тяжелых последствий пневмонии. 46-летний спортсмен пережил частичную ампутацию конечностей, но сейчас врачи постепенно начали отказываться от аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, олимпийский чемпион, судя по всему, находится в сознании и общается со своей женой — знаменитой фигуристкой Оксаной Домниной.
Вся информация о здоровье Костомарова по-прежнему основана на неофициальных источниках и дается различными СМИ под видом «инсайдов». Отделить правду от вымысла в таких сведениях очень сложно. Но это неизбежный результат стратегии, которую избрала семья Романа, — никакой подтвержденной информации до тех пор, пока этого не захочет сам больной. Между тем общественный интерес к здоровью спортсмена очень высокий, и рассуждать на эту тему порой пытаются люди, не имеющие к ситуации никакого отношения.
Например, Виктор Началов, музыкальный продюсер, отец покойной российской певицы Юлии Началовой, рассказал о схожести трагедии своей дочери с болезнью Костомарова. Напомним, что Началова умерла четыре года назад. Звезда не обратила внимания на ранку на ноге, что в конечном счете привело к сепсису, гангрене и смерти в 38-летнем возрасте.
— Роман, как Юля, до последнего не обращал внимания на температуру, плохое самочувствие, надеялся, что организм вывезет. Но так получается не всегда, — отметил Началов в интервью msk1.ru.
Между тем в состоянии Костомарова, похоже, все-таки есть позитивные моменты. Так, стало известно, что спортсмену удалили трахеостому — устройство, через которое ему ранее подключали различные дыхательные аппараты. То есть Роман уверенно дышит самостоятельно и, судя по всему, находится в сознании. Так, источник издания «Pro Звезд» уверяет, что фигурист общается с близкими, правда, с этим тоже есть определенные сложности.
— Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно. После того как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций, — пишет prozvezd.info.
По данным «Известий», Роману поменяли лечение, ранее давшее положительный результат. Врачи пока ничего не делают с рукой фигуриста, кровоснабжение которой нарушено. Не исключено, что ее тоже придется ампутировать. Пока остается шанс, что кровоснабжение конечности восстановится. В любом случае, как только состояние Костомарова полностью стабилизуется, его ждет длительная реабилитация.
Врачи также отмечают сильную худобу Романа. Как стало известно «СЭ», фигурист не может самостоятельно шевелиться и поднимать руки. Санитарам приходится каждые два часа менять ему положение, а на его кровати установлен противопролежневый матрас. «Конечно, перспективы все еще туманны для Костомарова и врачей. Он пережил инсульт, сепсис, поэтому неизвестно, какие у него будут когнитивные изменения в мозгу, в каком состоянии будут интеллект и психика. Главное, что есть положительная динамика», — заявил изданию Sport24 главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах.
А вот клинический психолог Татьяна Маремпольская считает, что Оксане Домниной не нужно проявлять жалость к мужу после его выписки из больницы. «У Романа жизнь разделилась на до и после, и у его родных тоже. Нужно отдавать отчет, что семье Костомарова придется привыкать к новому мужу, отцу, сыну, — приводит слова специалиста Sport24. — После восстановления Роман не должен чувствовать себя жалким. У Романа психотип лидера и победителя. Люди с такой построенной психикой справляются с тяжелыми ситуациями».
Напомним, что в период новогодних праздников Костомаров выступал в ледовом шоу «Волшебник страны Оз», в том числе на открытом катке при сильном морозе. Также ходили слухи, что спортсмен занимался самолечением, которое не помогло. В начале января Романа госпитализировали с сильным кашлем и болями в груди. Диагноз «коронавирус» не подтвердился, тем не менее звездный спортсмен в тяжелом состоянии был помещен в медицинский центр в Коммунарке. Из-за длительного нахождения на препаратах у фигуриста начался сепсис и некроз ступней и рук. В результате частично были ампутированы стопы и несколько пальцев на руках.