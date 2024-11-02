«Это не точка». Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации

Осталось дождаться ее окончания.

Фигуристка Камила Валиева заявила, что планирует вернуться в профессиональный спорт после окончания допинг-бана. Спортсменка накануне выступила в шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе 2.0», а после пообщалась с журналистами.

«Конечно, мысли есть [вернуться в спорт]. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков», — сказала Камила.

Как отреагировали на слова Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» поддержала 18-летнюю фигуристку.

«Она молодая девочка, она хочет. А если хочет, то все получится. Я в нее очень верю. Возвращение на турниры? Легкого никто не обещал в этой жизни. Она справится, у нее такой характер», — сказала специалист.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка считает, что Валиева сможет восстановить свой прежний технический арсенал.

«Уверена, Камила обязательно должна вернуться. Ее любит вся страна, весь мир, ее ждут на льду, такой талант рождается раз в 100 лет. Она может быть разноплановой, строгой, детской, нежной. Уверена, что она найдет в себе силы и вернет технический арсенал», — заявила Навка журналистам.

При этом, по мнению бронзового призера чемпионата России Катарины Гербольдт, Валиевой будет непросто вернуться на свой уровень.

«Это однозначно сложно, но она станет не первым спортсменом, у которого получилось вернуться после продолжительного времени. Конкуренция с юными девочками? Конечно, это очень сложно. Так же, как когда-то было кому-то сложно конкурировать с ней, когда она была юной», — цитирует Гербольдт «Матч ТВ».

А бывший президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев уверен, что спортсменка после окончания дисквалификации вернется на вершину фигурного катания.

«Мы всегда верили в Камилу. Она талантливая спортсменка, замечательный человек. Валиева, безусловно, после окончания дисквалификации вернется на вершину российского и мирового фигурного катания. В России самые талантливые фигуристы в мире. Фигурное катание — это вообще высший класс в нашей стране», — сказал Лайшев Metaratings.ru.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Когда закончится дисквалификация

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела Камилы перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро — команде Японии, а россиянам — бронзу.

CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой.

На данный момент 18-летняя одиночница участвует только в ледовых шоу. Принимать участие в соревнованиях она сможет с 25 декабря 2025 года.