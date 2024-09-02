Валиева поступила в МГИМО, но ее место учебы окутано тайной. Какие дипломы получают наши фигуристки?

Плюс одна именитая студентка.

Время летит очень быстро: еще недавно Камила Валиева была «девочкой на шаре», ребенком, пострадавшим от давления всего мира на Олимпиаде. Склейка — и вот Валиева уже в совершенно другом образе на светских мероприятиях, а теперь и студентка МГИМО или... нет.

Потому что 2 сентября Валиева выступала на открытии учебного года в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма), и представили ее в необычном статусе. Как Валиева начинает студенческую жизнь.

Валиева — снова чемпионка. Для государственного вуза

Поступление Валиевой Камилы Валерьевны в МГИМО подтверждается официальном сайтом вуза. Согласно ему, Валиева поступила на международную журналистику (направление «социология цифровых коммуникаций») по конкурсу, но ее баллы за экзамены, в отличие от большинства других, скрыты.

Однако 2 сентября Валиева появилась в другом университете — физической культуры и спорта. Она обратилась с красивой речью к студентам, сказала, что они начинают новую жизнь, призвала верить в себя, а позади красовалась надпись «олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира (2020)». Университет, видимо, верит в Камилу очень сильно. Если о чемпионате мира можно спорить — он был юниорский, то вот об Олимпиаде вроде как все отспорено, и ISU принял решение поменять российские золотые медали на бронзовые, CAS с ним согласился.

Помимо этого, Камила будет работать практически по специальности — ведущей на Первом канале. Об этом Sport24 сказал Ренат Лайшев. То есть на дипломатическом поприще Валиеву ждать вряд ли стоит. Впрочем, ранее она вообще говорила, что хочет стать тренером.

Но получается, пока так и непонятно, где реально Валиева будет учиться.

Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Загитова тоже журналистка

Куда еще поступали видные российские фигуристки? На самом деле среди них много журналисток.

Большинство фигуристов поступают в спортивные вузы. В Москве спортсмены поступают как раз в РГУФКСиТ, в Петербурге — им. Лесгафта. Диплом тренера в разные годы получали Анна Погорилая, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева. В 2020 году в университет Лесгафта поступили Софья Самодурова и Анастасия Гулякова — фигуристки из группы Алексея Мишина, который много лет там преподает. Медведева в 2021 году решила получить второе высшее образование и стала студенткой Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере МГУ.

Несмотря на возможность поступить без экзаменов, многие фигуристы не спешат учиться на тренеров. Одна из них — Алина Загитова. Олимпийская чемпионка выбрала другую специальность. Она тоже журналистка и окончила «культурную политику и продюсирование» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Обучение Загитовой стало мемом: появлялись слухи об отчислении, которые Алина опровергала, а в недавнем интервью она не сразу вспомнила тему дипломной работы.

Интересы Алины разделяет и Александра Бойкова. Чемпионка Европы в парном катании также поступала на журналиста в РАНХиГС. Но не в Москве, а в питерском филиале университета. ЕГЭ по русскому языку Александра сдала на 89 баллов, на экзамене по обществознанию она набрала чуть меньше — 87. Еще одну неспортивную профессию осваивал ее партнер Дмитрий Козловский — он учился по соседству со своей партнершей на факультете государственного и муниципального управления РАНХиГС.

Алина Загитова. Фото Мария Успенская

И Трусова туда же

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова стала студенткой кафедры теории катания на коньках РГУФКСМиТа. Туда же на очное (в отличие от подруги-соперницы) отделение поступила Александра Трусова, однако через год ее увидели на журфаке МГУ.

— Я выбрала университет после Олимпиады. Полностью олимпийский год я не училась, чтобы сконцентрироваться на ОИ. И после Олимпиады было много предложений, чтобы вести программы, давать и брать интервью, участвовать в передачах. Я подумала: «Пойду научусь сначала этому, чтобы работу выполнять хорошо и качественно». И решила поступить в МГУ. Я очень рада, что получилось, — говорила Трусова в интервью «Okko Спорт».

При этом на Первом также работают Щербакова и Туктамышева. В общем, не исключено, что скоро все фигуристки соберутся на каком-нибудь проекте а-ля «12 злобных зрителей» — кажется, как минимум половина экспертного состава собрана.