«Утонченная девочка с этим никак не вяжется». Валиеву атакуют из-за рекламы шашлыка

Ролик со знаменитой фигуристкой вызвал яростные споры о здоровом питании и имидже звезд спорта.

Фанаты фигурного катания устроили в соцсетях бурные дебаты по поводу рекламного ролика с участием звездной фигуристки Камилы Валиевой. В настоящее время 18-летняя спортсменка отбывает допинговую дисквалификацию, но уже через месяц должна выступить в ледовом шоу в Сочи, кроме того она не снижает медийной активности. Однако представленный публике ролик одного из российских производителей продуктов питания с Камилой в главной роли вызвал неоднозначную реакцию. Болельщики шокированы и тем, что именно рекламирует Валиева (мясо для шашлыка), и тем, как снято и смонтировано видео, продолжительность которого очень значительна для такого произведения — более минуты.

Фото скриншот из видео

Лучшее место для отдыха

Краткое содержание ролика для тех, кому лень смотреть. Валиева просыпается летним утром с мыслью отправиться отдохнуть на природу. С собой она берет шашлык в маринаде, который готовит в лесу (или на даче) на мангале. Затем девушка откусывает небольшой кусок зажаренного мяса и заявляет об его отменном вкусе. В принципе это не первый опыт участия Камилы в рекламе данного бренда. Ранее она уже была замечена в продвижении купатов из индейки и стейков по-мексикански. Однако бурю эмоций вызвал именно шашлык. Возможно, оттого, что в нашей стране это не просто еда, а некий стиль жизни и социальная модель поведения. И они категорически не совпали с тем образом, который раньше создавала фигуристка.

Фото скриншот из видео

Безусловно, многие фанаты Валиевой готовы восхищаться своим кумиром при любом раскладе и поэтому восторгов вокруг ролика о шашлыке тоже хватает. Однако и критики необыкновенно много. «Реклама дебильнейше-отстойнейшая, фальшивая и снята очень плохо», — это один из самых мягких комментариев. Очевидно, что многих людей раздражает само слово «шашлык» применительно к Валиевой. Ведь у нас в стране оно обычно используется для демократичных посиделок в компании на свежем воздухе, как правило — с алкоголем и другими атрибутами нездорового питания и разгульной жизни. В то время как элита предпочитает для такого рода отдыха определение «барбекю». Оно лучше бы подошло утонченной спортсменке, образ которой долго создавала Камила. Однако производитель продукта явно нацелен не на высший свет, а на более широкую аудиторию.

«Сегодня я решила устроить себе день отдыха и отправиться на природу. Природа — это лучшее место для отдыха и вкусного шашлыка. Вкус просто восхитительный, мясо сочное и нежное», — говорит Валиева в ролике, провоцируя потоки критики. Многим непонятно, почему юная девушка, едва проснувшись в выходной день, тут же бросает в сумку мясо и овощи (случайно оказавшиеся у нее на кухне) и совершенно одна отправляется на природу. Там она готовит целых три шампура только для себя, а потом слегка надкусывает очень спорную с диетической точки зрения еду, запивая ее апельсиновым соком. «Камилу одели и накрасили не под рекламу шашлыков уж точно. Мне кажется, из-за этого возникает диссонанс», — пишут хейтеры.

Неужели так деньги нужны?

«Получилась дешевая реклама, потому что многое плохо снято. Основная в кадре не Валиева, а шашлык, — отметил в интервью Спорт24 театральный режиссер Игорь Афончиков. — Видно, что Валиева в зажиме. Она берет кусок мяса, но не кусает его. Есть еще подергивание плечом и головой в сторону во время речи. Ее просто не научили. Камила стесняется, но пытается преодолевать эти зажимы. Когда видно, что человек в кадре старается и трудится, зрителя это отталкивает. Притягивание происходит за счет доверия. Валиева миленькая, но не умеет этим пользоваться. Ей нужно преодолевать блокировки, которые выработаны социумом».

«Камилочка, ради тебя даже крокодила съем, не то что индейку. Купим, попробуем. Спасибо за совет», — пишет один из поклонников фигуристки. Однако такой оптимизм поддерживают далеко не все. «Никто не поверит, что она вот так просто на даче может жарить шашлыки, только если на Мальдивах где-нибудь», — пишет один из недовольных. «Не согласен с Камилой, что данное блюдо полезно, — возмущается другой фанат. — Во время приготовления на гриле уничтожается процентов 40-50 здоровых веществ, и полезного в этом очень мало». «Плохо себе представляю, чтобы известная балерина рекламировала еду. Камиле больше бы подошла реклама комплекса упражнений для похудения», — пишут третьи.

«Реклама ну очень плохо снята, начиная от музыки и звука, заканчивая подбором локаций, самим сценарием (молодая девушка просыпается в дорогих апартаментах с цветами на столе и идет жарить шашлык в парк одна), текстом и монтажом (подростки на курсах монтируют лучше, честно), — суммирует еще один из читателей итоги обсуждения. — Охотно верю в то, что спортсменка может круто прорекламировать шашлык из индейки, тем более с учетом того, что индейка — это диетическое мясо и слово «спортсмен» вяжется с активным отдыхом, походами и т.д. Сейчас межсезонье, и все фигуристы позволяют себе то, что не позволяли в сезоне. Камила классная, но мне кажется, тут больше негатива вызывает качество рекламы».

На самом деле известные спортсмены часто рекламируют различные продукты. Однако ожиданиям публики больше соответствует их участие в кампаниях по продвижению здорового питания. А в случае с Камилой и шашлыками ожидания сильно разошлись с увиденным на экране. С другой стороны, Валиева сейчас вообще очень активна в плане рекламы, и публика могла бы привыкнуть. Только за последнее время фигуристка, помимо продуктов из индейки, продвигала компьютерные игры и крем для кожи. В прошлом она выступала в качестве амбассадора бренда одежды, а также рекламировала компанию-производителя освежителей воздуха и ароматизированных масел. «Утонченная девочка с этим никак не вяжется. Неужели так деньги нужны?» — возмущаются фанаты Валиевой, недовольные ее участием в рекламе шашлыка.