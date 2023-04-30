«Запирали, толкали, клеветали». Канадские фигуристы возмущены, что власти не реагируют на случаи физического и морального насилия

Фигуристы жалуются на бодишейминг и газлайтинг, но боятся обращаться к руководству.

В спорте в последнее время все чаще вскрываются многие истории с физическим и моральным насилием. История о Ларри Нассаре, американском враче-насильнике, известна практически всем. В фигурном катании тоже немало абьюзивных (иными словами, уничижительных) ситуаций как по отношению к детям, так и ко взрослым. Создаются организации, призванные помочь расследованию таких дел и защите жертв. Одна из них под названием Figure Skating for Change Canada сейчас требует реформ из-за подобных случаев.

Абьюз в канадском фигурном катании

— Фигуристы, доверительно обратившиеся к нам, описывали такие случаи, как запирание в раздевалках в качестве наказания, толкание по льду, публичная клевета на спортсменов, взяточничество, психологическое манипулирование и газлайтинг, небезопасные условия тренировок, бодишейминг — говорится в письме, в котором упоминается Международный центр конькобежного спорта Champs в Британской Колумбии.

Поясним, газлайтинг — форма психологического насилия и социального паразитизма, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения и запугивания. А бодишейминг — дискриминация людей, основанная на том, как выглядит их тело.

Фото Global Look Press

Письмо направлено организацией Figure Skating for Change Canada в адрес министра спорта Паскаля Сент-Онжа и президента Skate Canada Карен Батчер. В документе как раз и рассказывается о случаях морального и физического насилия.

Администраторы клуба Champs пока не ответили на это письмо. Одним из постоянных тренеров на катке является Джоанна Леод, подопечные которой выступали на трех зимних Олимпийских играх.

В письме говорится, что спортсмены боятся публично обращаться к чиновникам, потому что опасаются последствий. У них нет доверия к руководству Skate Canada. Фигуристы несколько раз обращались в организацию, но их жалобы не рассматривались должным образом.

Также в документе рассказывается, что Figure Skating for Change не доверяет федеральному уполномоченному по спортивной этике для защиты спортсменов и требует судебного расследования канадской спортивной системы.

Skate Canada ответила на это заявление. В организации рассказали, что они «глубоко обеспокоены» обвинениями, но передали их в Skate-Safe, конфиденциальную систему сообщений о неправомерных действиях, управляемую IntegrityCounts. Сторонняя компания может принять решение о привлечении уполномоченного по спортивной этике.

— Мы ранее не контактировали со Figure Skating for Change и не получали никаких жалоб или сообщений по вопросам, перечисленным в письме, — объясняется в заявлении Skate Canada. — Мы признаем, что исторически у нас не всегда была правильная политика и процессы для борьбы с неправомерными действиями, но с момента запуска Национальной программы безопасного спорта в 2019 году мы считаем, что у нас есть все необходимое для поддержки нашего сообщества. Мы знаем, что доверие нужно заслужить, и мы надеемся восстановить его.

Фото Global Look Press

Атлеты разочарованы

За прошедший сезон, закончившийся 31 марта 2022 года, Skate Canada сообщила, что 4,53 миллиона долларов из своего дохода в размере 17 миллионов долларов были получены от государственных и других грантов, а 7,15 миллиона долларов — от членских взносов. Для сравнения: 659 376 долларов — спонсорские средства и 2,7 миллиона долларов — доходы от мероприятий.

В 2022 году канадские легкоатлеты, бобслеисты, скелетонисты, фехтовальщики, регбисты, футболисты, вотерполисты, боксеры и гимнасты обнародовали жалобы на тренеров, администрацию и советы своих национальных спортивных организаций.

В некоторых случаях неправомерных действий Сент-Онж временно приостанавливала финансирование со стороны министерства спорта, как это было в случае с хоккейной федерацией. Чиновница также назначила Сару-Ив Пеллетье комиссаром по спортивной этике в апреле 2022 года, но не поддерживала неоднократные призывы к федеральному общественному расследованию.

В последний раз подобное произошло несколько дней назад, когда футболисты Андреа Нил и Сиара МакКормак обратились в комитет с заявлением.

Спортсмены недовольны, что никаких действий не принимается, министр бездействует, а насилие остается безнаказанным. Это сильно влияет на жизнь атлетов, и они разочарованы ситуацией. «Неужели это реальность бытия канадских спортсменов?» — спрашивают атлеты.

В любом случае хорошо, что такие вопросы поднимаются, а не замалчиваются. Возможно, теперь какие-то действия будут предприняты. А следом за Канадой и в других странах будут рассматриваться подобные дела. Главное, еще больше не навредить никому — необходимо проводить четкое расследование, чтобы понимать все детали.