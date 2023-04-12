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Фигурное катание

Сегодня, 20:00

Россия запретила въезд самой титулованной фигуристке в истории. Наши контрсанкции против легенды танцев на льду

МИД России запретил въезд в страну канадским фигуристкам Дюамель и Вертью
Отдел спорта «СЭ»
Меган Дюамель и Тесса Вертью.
Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд
Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.
Фото Global Look Press
Тесса Вертью и Скотт Моир
Тесса Вертью и Скотт Моир.
Фото Global Look Press
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Меган Дюамель и Тесса Вертью попали в черный список за антироссийское письмо в МОК.

Контрсанкции добрались и до спорта. Министерство иностранных дел России составило список из 333 граждан Канады, кому отныне запрещен въезд в Россию. Среди прочих в него попали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесса Вертью. Формальной причиной были выбраны подписи Меган и Тессы в письме с просьбой о недопуске россиян к Олимпиаде-2024.

Свою спортивную карьеру фигуристки уже давно завершили, но когда-нибудь вполне могли приехать в Россию на соревнования в качестве тренера, хореографа или официального лица Федерации фигурного катания Канады. Да хотя бы выступить в ледовом шоу или другом коммерческом проекте. Теперь мы их здесь не увидим.

Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд
Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.
Фото Global Look Press

Антироссийская позиция Дюамель

«Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии», — сказано в официальном документе от МИД РФ. В основном санкции действительно направлены против политиков, чиновников и других должностных лиц и спортсменов третьего эшелона. Дюамель и Вертью на этом фоне, конечно, выделяются.

Причины их появления в списке понятны — подписи среди прочих стоят под письмом в МОК с просьбой о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже. Если Вертью в жестких антироссийских высказываниях была особо не замечена, то, надо признать, пример Дюамель, когда говорят о русофобии, подойдет отлично. Меган на текущий момент против даже дискуссии о формате возвращения россиян в мировой спорт. Более того, она постоянно критикует решения по допинговому делу Камилы Валиевой и саму Валиеву, программы, внешний вид и катание других российских фигуристов. Особенно жесткими выглядят ее требования о персональных санкциях против Этери Тутберидзе.

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Тем не менее даже Дюамель при всей своей антироссийской риторике находит в нашей стране и нашем спорте что-то притягательное. Она говорит, что не хотела смотреть за российскими соревнованиями, но безмерно уважает Тамару Москвину и Елизавету Туктамышеву. Также она признавала, что в парном катании без дуэтов из нашей страны развитие остановилось и она устала смотреть за двойными прыжками на крупных стартах. Кстати, есть моменты, где голос Меган для России и вовсе союзнический. Она выступает за повышение стоимости ультра-си, революцию в парном катании, уточнение шкалы GOE, долголетие в спорте — за многие из этих требований ведет борьбу и Федерация фигурного катания России.

Тесса Вертью и Скотт Моир
Тесса Вертью и Скотт Моир.
Фото Global Look Press

Чем известны Дюамель и Вертью

Дюамель в паре с Эриком Рэдфордом стала одной из самых титулованных парниц с тремя олимпийскими наградами, включая командное золото Пхенчхана. Дуэт Вертью со Скоттом Моиром — это символ танцев на льду XXI века. Тесса и Скотт рекордсмены по количеству олимпийских медалей. Кроме них в танцах три золота взять не смог никто, также у дуэта в активе еще два серебра Сочи-2014, что делает пару самой титулованной в общем рейтинге. Так, Вертью обходит и Ирину Роднину, и Гиллиса Графстрема, и Соню Хени.

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Вертью/Моир же в свою очередь стали олицетворением новых танцев, сменив эпохи Торвилл/Дина и Грищук/Платова. Вот, к примеру, слова российского хореографа и продюсера Ильи Авербуха об этом дуэте сразу после того, как Тесса решила завершить карьеру. «Они невероятные новаторы, — говорил Илья. — Тесса и Скотт не боялись пробовать новые движения, твиззлы, поддержки. В танцах нет жестких правил по движениям и шагам, особенно в произвольном танце и когда убрали оригинальный. Вертью с Моиром этим пользовались — они изобрели множество новых движений в танцах, которыми пользуются до сих пор». Восхищается Илья и силой духа фигуристов, которые вернулись в спорт после трех лет простоя.

Так что авторитет Вертью в фигурном катании сравним с авторитетом Владислава Третьяка в хоккее. Впрочем, не стоит забывать, что против Третьяка Канада также вводила санкции.

Фигурное катание
Меган Дюамель/Эрик Рэдфорд
Тесса Вирту/Скотт Моир
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