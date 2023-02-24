РУСАДА тоже опротестовало вердикт по делу Валиевой. Чем недовольны в Москве

Российское антидопинговое агентство присоединилось к ВАДА и Международному союзу конькобежцев в требовании пересмотреть решение собственного дисциплинарного комитета.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне объявил, что зарегистрировал сразу три апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. О том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Международный союза конькобежцев (ISU) не согласны с тем, что «вина или халатность» юной спортсменки в положительной пробе на триметазидин не доказаны, было известно заранее. А вот что к списку недовольных присоединилось и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) — это новость. Получается, наши борцы за чистый спорт не согласны с собственным дисциплинарным комитетом, который оправдал Камилу? Неужели РУСАДА станет требовать в Лозане ужесточения наказания?

Коллегия присяжных

Для начала разберемся в бюрократических нюансах, поскольку РУСАДА и его дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) — не совсем одно и то же. В последнее время в спортивных организациях стало модным отдавать вопросы о наказаниях на сторону. Дескать, руководители федераций или агентств — люди заинтересованные, а судьбу спортсменов должны решать «независимые специалисты». В антидопинговых делах для этого привлекают «общественников» из неспортивных сфер (в основном уважаемых юристов и медиков). Вот и в случае с Валиевой РУСАДА провело расследование и все его материалы передало для наказания или оправдания «общественникам».

То есть мы имеем некий вариант коллегии присяжных. Нюанс в том, что в уголовном судопроизводстве у судьи нет возможности подвергать сомнению вердикт присяжных (по крайней мере в рамках одного процесса). А вот антидопинговое агентство, передав ДАКу право решения, сохранило возможность оспорить выводы комитета. Что сейчас и произошло. ДАК, рассматривавший ситуацию с Валиевой почти три месяца, решил не наказывать фигуристку. Отменен только ее результат на день положительной пробы: 25 декабря 2021 года. Это может стоить Камиле золота чемпионата страны. Но в целом главное то, что она не дисквалифицирована и продолжает карьеру. И победа сборной России в командном турнире Олимпиады-2022 сомнению не подвергается.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Наказать нельзя помиловать

Чем же тогда недовольны в РУСАДА? Вчитаемся в заявление на сайте CAS, где говорится следующее: «РУСАДА добивается от Спортивного арбитражного суда отмены оспариваемого решения, признать спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил и наложить санкции с соответствующими последствиями (которые могут включать выговор или ограничиваться им)». То есть вполне вероятно, что наше агентство просто хочет добавить в список наказаний еще и выговор. Навряд ли это в нынешней ситуации сильно огорчит саму фигуристку. Но стоит ли обращаться в арбитраж из-за такой ерунды?

«РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения, — заявила ТАСС генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова. — На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами».

В последние годы РУСАДА часто пытается в делах с наказаниями действовать на максимальном пределе жесткости. В том числе затем, чтобы показать коллегам из ВАДА: в России антидопинговая культура находится на высоком уровне, а борьба с нарушениями ведется непримиримо. Мы видим, что наказания за одни и те же проступки в нашей стране порой намного суровее, чем за границей. Это делается в том числе ради снятия санкций с РУСАДА, которые с небольшим перерывом действуют уже больше семи лет. Однако есть огромные сомнения в том, что данный подход применим к делу Валиевой.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Промежуточный вариант

Скорее всего, все намного проще. Подавая апелляцию на решение собственного ДАКа, РУСАДА становится одной из сторон процесса в CAS и может так или иначе влиять на его ход. В противном случае адвокаты Камилы рисковали остаться один на один с агрессивно настроенными ВАДА и ISU. А так у суда наряду с полярными предложениями «оправдать, погрозив пальчиком» и «дисквалифицировать на четыре года» появится промежуточный вариант — «признать виновной, но наказать мягко». Лозаннские арбитры очень любят компромиссы, и поэтому взвешенная позиция наверняка придется им по душе.

Ну и, наконец, чем больше в процессе сторон, тем сложнее слушания. А затягивание вопроса, чего уж скрывать, на руку России. Чем дальше, тем меньше ажиотажа вокруг проблемы распределения медалей пекинского командника. Кроме того, есть надежда, что на коллегию судей со временем будет оказывать меньшее влияние политическая повестка. Арбитраж уже объявил, что не собирается торопиться, так как жестких сроков рассмотрения в деле не существует. Так что — запасемся терпением. Собственно, ближайшие вопросы сейчас — какие именно судьи попадут в тройку по рассмотрению дела и будет ли процесс открытым? Ранее материалы объявлялись секретными из-за того, что Валиева является несовершеннолетней.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Максимальное наказание

Вкратце суть дела, которое тянется с февраля 2022-го. Во время Олимпиады в Пекине стало известно, что российская спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин. Неблагоприятный анализ был сдан 25 декабря 2021-го, а извещение о его результате пришло только 9 февраля 2022-го. К тому времени Валиева уже успела выиграть чемпионат Европы и командный турнир Олимпиады в составе нашей сборной. МОК, ВАДА и ISU не хотели допускать фигуристку на личный турнир Игр-2022, но CAS принял сторону спортсменки. 15-летняя на тот момент фигуристка стала в Пекине первой в короткой программе, но, не выдержав давления, неудачно выступила в произвольной, заняв итоговое четвертое место.

Осенью прошлого года Камила вернулась на официальные старты, став лучшей на двух этапах «Гран-при России», заняв второе место на чемпионате страны и выиграв турнир по прыжкам. РУСАДА к сентябрю 2022-го завершило сбор всей информации по делу, но принятие решения в ДАКе затянулось. В начале ноября ВАДА объявило, что забирает дело у российской стороны, поскольку превышены разумные сроки для разбирательств. Тем не менее в Москве успели вынести вердикт, который более месяца был засекречен. Только в январе ВАДА решило нарушить конфиденциальность «защищенного лица», объявив, что ДАК не нашел «вины и халатности фигуристки», и с данной формулировкой в Монреале категорически не согласны и требуют максимального наказания.