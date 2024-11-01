Спортсмены ближе к культуре, чем вы думаете. Колонка звезды российского фигурного катания.

Это колонка чемпионки России и Европы, фигуристки Александры Бойковой. Про спортсменов принято думать, что их кругозор ограничивается спортом, которым они занимаются. К прессе тоже возникают вопросы: почему пишут о сплетнях и слухах чаще, чем о личностях?

Мы хотим одним ударом опровергнуть оба тезиса. Поэтому обратились к Александре, которая посетила театральных спектаклей едва ли не больше, чем соревнований. Подопечная Этери Тутберидзе в паре с Дмитрием Козловским станет главным лицом второго этапа «Гран-при России» в Казани на выходных.

«Война и мир» — одна из самых резонансных постановок последних лет в российских театрах. Несмотря на отъезд режиссера Римаса Туминаса из России, она осталась в репертуаре театра имени Вахтангова и собирает полные залы. В чем убедилась Александра Бойкова. Ее впечатления — ниже.

Римас Туминас скончался в марте 2024 года.

— Москва славится большим количеством всемирно известных театров, масштабных постановок и выдающихся деятелей искусства. Прожив в столице уже полтора года, я, к большому сожалению, не успела в полной мере приобщиться к культуре этого города. Но недавно я решила исправить ситуацию: посоветовалась со знакомыми, посмотрела афишу на октябрь и выбрала, куда пойду в первую очередь. Мой выбор пал на давно полюбившуюся публике постановку Римаса Туминаса «Война и мир» в театре имени Евгения Вахтангова.

Некоторые из моих знакомых и друзей уже посещали эту интерпретацию романа-эпопеи и рекомендовали мне как-нибудь на нее сходить. Однако перспектива продолжительности спектакля в пять часов меня, скажем честно, пугала. Тем более что у фигуристов довольно строгий режим, которого мы стараемся придерживаться.

Но я решилась, пошла и ничуточки не пожалела! Ни 10 тысяч рублей за билет, ни 5,5 часа жизни, ни сбитого режима сна — ничего мне не было жалко. Не зря спектакль получил множество престижных театральных премий, а режиссер-постановщик стал лауреатом Государственной премии России.

Фигуристка Александра Бойкова в театре имени Евгения Вахтангова. Фото из личного архива Александры Бойковой

Спешу поделиться впечатлениями! Но в первую очередь хочу предупредить дорогого читателя, что могу быть не совсем объективна, потому что очень люблю роман Толстого и некоторых его героев. Например, Пьера Безухова. Этот герой вообще стал любовью всей моей жизни (еще Обломов, но Петр Кириллович все же выигрывает в данном поединке), поэтому я не могу равнодушно читать и смотреть фрагменты счастливой семейной жизни Пьера и Наташи. Отчасти по этой же причине мне тяжело воспринимать Наташу Ростову.

Довольно интересно, что при первом прочтении романа мне понравилась эта героиня, и я даже нашла много общего между нами. Но сейчас я просто не понимаю, как можно так себя вести? Как кидаться на каждого встречного и говорить, что это любовь всей твоей жизни? Да-да, я понимаю, что это очень эмоциональная, открытая молодая девушка (в начале повествования даже девочка), которая не умеет, да и не хочет контролировать свои эмоции. Но, простите, для меня это перебор. Сейчас мой фаворит из женских образов — княжна Марья.

Однако мы немного отошли от темы. Итак, мои впечатления о постановке. До посещения данного спектакля я не была знакома с творчеством Римаса Туминаса, поэтому после просмотра первого действия у меня возник вопрос: почему в постановке не всегда используются всемирно известные, очень важные сцены из романа-эпопеи, в которых раскрываются герои и их внутренние перемены? Я даже успела по телефону подискутировать на эту тему с мамой, пока шел антракт. А потом зашла в одну из социальных сетей и разговорилась с девушкой, которая тоже ходила на данную постановку (а также на спектакль «Евгений Онегин») в прочтении Римаса Туминаса.

И оказалось, что это фишка режиссера — раскрывать произведение и его героев посредством не столь знаковых и запоминающихся сцен. Изначально мне было не совсем понятно это решение. Но по окончании спектакля я изменила свое мнение и теперь смело могу сказать, что это классный подход. Ведь искушенному зрителю может приедаться схожее толкование одного и того же произведения в разных театрах. А тут — новинка!

Спектакль состоит из трех актов. Первый начинается как в книге — со сцены из салона Анны Павловны Шерер. Этот фрагмент сразу захватывает зрителя, знакомит его со светской частью «мира», вводит в роман и погружает в игру актеров. На фоне играющих в данной сцене заслуженных артистов России, прекрасно вписавшихся в свои роли, для меня изначально резко выделился Пьер, а точнее актер — Павел Попов. Молод, худ и как будто слишком уверен в своих действиях. Резкий диссонанс с моими представлениями об этом герое. НО! Каково же было мое растущее по ходу спектакля изумление и окончательный восторг от игры Попова, от его подачи и интерпретации Пьера. Пожалуй, именно он зацепил меня больше всех (даже на слезу пробил под конец)!

Фото из личного архива Александры Бойковой

В первом действии мы также знакомимся с семьей Ростовых. Тут, конечно, явно выделялась игра Ирины Купченко — народной артистки России и лауреата Государственной премии России. Для роли Наташи была выбрана молодая актриса Ольга Лерман. Она довольно хорошо вжилась в роль взбалмошной Наташи, но, как я уже писала ранее, мне довольно сложно оценивать эту героиню. Очень ярким и запоминающимся стал Николенька Ростов в интерпретации Юрия Цокурова. И хотя судьбоносные сцены сражений этого героя в войне 1812 года, его мысли в эти моменты и после них не были показаны в первом отделении, психологическая перемена героя от первого отделения ко второму, а в последующем и к третьему, была великолепна отыграна актером.

После Ростовых мы, конечно же, познакомились с семейством Болконских. И тут просто нельзя не отметить, как идеально подошел Евгений Князев на роль князя Николая Андреевича Болконского, а Екатерина Крамзина — на роль его дочери княжны Марьи. Отдельно хочется выделить сцену проводов князя Андрея на войну. Актерам прекрасно удалось передать все скрытые словами и внешним спокойствием чувства героев: нежность, робость, христианское смирение княжны Марьи в отношении брата. И строгость, холодность, гордость, скрытая сильная любовь, страх за своего сына на войне отца семейства, Болконского-старшего.

Фото из личного архива Александры Бойковой

В первом отделении было сыграно множество сцен, однако момент дуэли Пьера с Долоховым, внутренний монолог князя Андрея под дубом, его же мысли при виде неба после сражения под Аустерлицем, смерть жены и еще много важных сцен, раскрывающих рефлексию героев и их перемены, показаны не были. Из-за этого некоторым зрителям, плохо помнящим произведение или читавшим лишь его краткое содержание, периодически будут непонятны кардинальные изменения ценностей героев и их отношение к жизни.

Второй акт пролетел для меня просто мгновенно, хотя длился он около 75 минут. Наверное, это объяснимо активным развитием любовных перипетий в романе и большим количеством сцен, в которых присутствует Пьер. Это отделение охватывает часть второго и целиком третий том романа. Несмотря на это, военные сцены здесь вновь пропущены (лишь один раз была разыграна «сценка» из воспоминаний Николая Ростова о его подвиге со знаменем). И тут снова возникает вопрос: где война? Не зря же в названии произведения слово «война» стоит на первом месте. Именно она и ее события становятся ключевыми для многих героев. Но, с другой стороны, как будто непонятно, как эту войну можно показать на сцене театра? Как ее показывать вообще в нынешней ситуации в мире? Уместно ли? Ответ на все эти вопросы будет дан чуть позже, в третьем отделении.

После второго отделения я была практически уверена, что на третий акт останутся только большие любители театра и романа-эпопеи Толстого, однако зал остался полным. По моему мнению, третье отделение стало самым тяжеловесным. Тут показаны и война, и многочисленные смерти, потери, страдания и преодоления героев. Конечно, четвертый том «Войны и мира» тоже не отличается легкими темами, но самый финал произведения рождает надежду на новую жизнь, светлый и добрый мир.

Фото из личного архива Александры Бойковой

Интересным ходом в данном случае для меня стало решение Римаса Туминаса закончить спектакль на философских рассуждениях Пьера в плену у французов. Звучит как будто не очень позитивно, согласитесь? Но! Посыл этого монолога в том, что человек наконец понял, что для него составляет счастье, что и кого он любит больше всего на свете и ради чего вообще стоит жить. Что может быть более жизнеутверждающе? И, конечно, нельзя не отметить — заключительный монолог Пьера — это, пожалуй, один из самых сильных и проникновенных моментов спектакля.

Подводя итоги всему вышенаписанному, я бы хотела заострить ваше внимание на нескольких моментах. Во-первых, данная статья — это исключительно мое мнение и мои впечатления, поэтому они субъективны. Во-вторых, собравшись на эту постановку, обязательно перечитайте краткое содержание романа по главам, а не по томам. И, в третьих, — пожалуйста, уважайте актеров и их работу, выключайте звук у телефонов и не уходите сразу же, как только опустился занавес.