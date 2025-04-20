Россия и США устроили бы красивую борьбу в команднике. Сравниваем результаты фигуристов двух стран

Круче, чем КХЛ против НХЛ.

В японском Токио на выходных завершился так называемый командный чемпионат мира по фигурному катанию — World Team Trophy, на который приглашаются шесть лучших сборных мира. В 2025 году это были США, Япония, Франция, Италия, Канада и Грузия (впервые в истории турнира). Заметно важно, что событие произошло за 10 месяцев до олимпийского командника.

Турнир запомнился гегемонической победой американцев, возвращением на лед после долгого перерыва грузин Квителашвили и Урушадзе (с разной степенью успеха) и провалом Ильи Малинина в произвольной программе — он выиграл всего четыре балла у 30-летнего соотечественника Джейсона Брауна, который не прыгает четверные. Причем Браун сам допустил ошибку, которая не позволила состояться фантасмагорической победе.

И конечно, не обошлось без различных шоу-моментов, которыми славится командный турнир. В зоне ожидания оценок сборные развлекались как могли.

Россию отрезали, нарушив свою же логику

Разумеется, одной лучшей сборной в столице Страны восходящего солнца не было — это Россия. От соревнований ISU, за исключением олимпийского отбора, россияне отстранены. При этом представители нашей страны допущены к участию в отборе во всех видах, то есть теоретически (если фильтр ISU пройдут все). Россия могла бы собрать коллектив на олимпийский командник без замен.

Но к командному виду Россия не допущена. Это отдельная тема — почему в 2022-м после дисквалификации Камилы Валиевой вычли только ее баллы, а не обнулили результаты всей сборной (как в эстафетах), а через четыре года оказывается, что тот же вид — все же не сумма индивидуальных выступлений, а снова некий единый, командный. Учитывая, сколько всего за последние годы было подано в CAS — чем не повод, но понятно, что и сюжеты разные, да и бронзу как бы не отобрали (хотя решение вроде как окончательное). Конечно, в фигурном катании действует особая система отбора на командник через рейтинг по самым разным турнирам, а России в нем нет, но в некоторых других видах спорта, например, водных, нас по виду соревнования не дискриминируют.

При этом в ясном уме вряд ли найдется человек, который заявит, что Россия не входит в топ-10 сборных по фигурному катанию. Но точно так же в ясном уме ISU не будет выпускать коммюнике, что в связи с очевидностью данного тезиса допускает российских «нейтралов» и в команде, — это взбесило бы сразу несколько других стран, как конкурентов в борьбе за медали, так и середняков, которые борются за 10-ю путевку.

Так или иначе, россияне наверняка на турнире были бы высоко — особенно если бы прошли все допинг-контроли чисто. И у нас есть вполне конкретное объяснение, почему россияне в команднике другим не нужны — они бы и на прошедшем чемпионате мира боролись за трофей.

«СЭ» решил прикинуть, сколько баллов могла бы набрать сборная России на прошедшем командном ЧМ.

Илья Малинин. Фото AFP

Битва с американцами

Придумать определенную систему, как просчитать потенциальные очки России, почти нереально. Прямой конкуренции с зарубежом у нас нет, и даже если брать российские оценки и, к примеру, очищать на 10 процентов от внутрироссийских надбавок — тут же вспомнится, что на командном чемпионате мира уже сами международные судьи обычно ставят выше среднего. Короче, юлить не будем — это чисто субъективная оценка, некий анализ возможных сценариев. Мы просто вставляем россиян в таблицу на основе примерных баллов (не считаем грузинские — грузин в присутствии россиян в Токио не позвали бы).

Мужчины

Отправлять, вероятно, стоило бы Петра Гуменника и Евгения Семененко. Конечно, с Малининым они бы не поборо... стоп, Илья завалил произвольную программу, исполнив три четверных и дважды сделав «бабочку» (183 балла). Конечно, Гуменник со своей произвольной за 210 баллов в России мог бы Малинина обыграть.

В то же время в короткой мы будем сдержаннее. Группа спортсменов в ней набрала 93 балла, думается, один россиянин был бы выше, а другой ниже. Какой, где — не беремся сказать.

Итого. Короткая программа

1. Малинин — 106,08 (12)

2. Сяо Хим Фа — 96,16 (11)

3. Россиянин 1 (10)

4. Браун — 93,82 (9)

5. Кагияма — 93,73 (8)

6. Сато — 93,68 (7)

7. Россиянин 2 (6)

Произвольная программа

1. Россиянин 1 (12)

2. Малинин — 183,88 (11)

3. Браун — 179,33 (10)

4. Россиянин 2 (9)

5. Грассль — 172,45 (8)

США — 42 балла, Россия — 37.

Женщины

Это наш вид, в котором Петросян могла бы принести максимум баллов. А вот Горбачева... побудем пессимистами и признаем, что ей было бы сложно как минимум в короткой программе, где нельзя прыгать четверной, а вторая оценка от соперниц отставала бы наверняка. Да и насчет Аделии не будем обольщаться — Гленн с тройным весельем и Сакамото точно недалеко.

В итоге, кстати, в Токио поехала в роли телекомментатора Елизавета Туктамышева.

Короткая программа

1. Петросян (12)

2. Лью — 75,70 (11)

3. Сакамото — 75,54 (10)

4. Губанова — 69,80 (9)

5. Тиба — 69,66 (9)

6. Гутманн — 68,43 (8)

7. Горбачева (7)

Произвольная программа

1. Петросян (12)

2. Лью — 150,97 (11)

3. Гленн — 148,93 (10)

4. Сакамото — 145,00 (9)

5. Горбачева (8)

США — 79 баллов, Россия — 76.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пары

Мишина/Галлямов уже совсем не такие доминаторы, какими казались пару лет назад. Как минимум короткую программу, предполагаем, они могли проиграть Миуре и Кихаре — а вот в произвольной японцы были неидеальны. Американцы Ефимова/Митрофанов (насколько их можно считать американцами) оба раза финишировали пятыми — грузин мы в связи с особенностями нашего подсчета вынуждены не учитывать.

Короткая программа

1. Миура/Кихара — 80,99 (12)

2. Мишина/Галлямов (11)

3. Конти/Мачии — 74,10 (10)

Произвольная программа

1. Мишина/Галлямов (12)

2. Миура/Кихара — 145,06 (11)

Россия — 99 баллов, США — 95.

Танцы

А вот в танцах, к нашему большому сожалению, ситуация с высокой вероятностью была бы обратная. Чок/Бэйтс почти недосягаемы, а Степанову/Букина судьи за три года подзабыли — к тому же появился солидный пул тех, кто в ритм-танце способен делать 80+ баллов. Александра и Иван выше уровнем, чем Дэвис/Смолкин или Лопарева/Бриссо, но вряд ли обогнали бы канадцев и, скорее всего, соседствовали с итальянцами.

Ритм-танец

1. Чок/Бэйтс — 91,25 (12)

2. Гиллес/Пуарье — 87,15 (11)

3. Гиньяр/Фаббри — 84,18 (10)

4. Степанова/Букин (9)

5. Лопарева/Бриссо — 81,78 (8)

Произвольный танец

1. Чок/Бэйтс — 133,51 (12)

2. Гиллес/Пуарье — 131,91 (11)

3. Степанова/Букин (10)

4. Гиньяр/Фаббри — 121,82 (9)

Итог по всем видам

1. США — 119

2. Россия — 118

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

И разумеется, каким-то фантастическим образом получилось, что американцев и русских разделил бы всего балл. Который мог найтись у Горбачевой, если бы идеально получились четверные в произвольной, а мог — у Малинина, который в присутствии сильных конкурентов с другим настроем вышел бы на произвольную. Наверняка недоволен этой статьей Саша Галлямов, который вряд ли признает поражение в короткой программе японцам.

И в этом была бы прелесть такого турнира — и прелесть олимпийского командника через год. Настоящая интрига до последней минуты последнего проката. А не то, что получилось в реальности, — когда она умерла в позе эмбриона. Но, к сожалению, обстоятельства сильнее.