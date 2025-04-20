Россия и США устроили бы красивую борьбу в команднике. Сравниваем результаты фигуристов двух стран

20 апреля, 20:00
В японском Токио на выходных завершился так называемый командный чемпионат мира по фигурному катанию — World Team Trophy, на который приглашаются шесть лучших сборных мира. В 2025 году это были США, Япония, Франция, Италия, Канада и Грузия (впервые в истории турнира). Заметно важно, что событие произошло за 10 месяцев до олимпийского командника.
Турнир запомнился гегемонической победой американцев, возвращением на лед после долгого перерыва грузин Квителашвили и Урушадзе (с разной степенью успеха) и провалом Ильи Малинина в произвольной программе — он выиграл всего четыре балла у 30-летнего соотечественника Джейсона Брауна, который не прыгает четверные. Причем Браун сам допустил ошибку, которая не позволила состояться фантасмагорической победе.
И конечно, не обошлось без различных шоу-моментов, которыми славится командный турнир. В зоне ожидания оценок сборные развлекались как могли.
Разумеется, одной лучшей сборной в столице Страны восходящего солнца не было — это Россия. От соревнований ISU, за исключением олимпийского отбора, россияне отстранены. При этом представители нашей страны допущены к участию в отборе во всех видах, то есть теоретически (если фильтр ISU пройдут все). Россия могла бы собрать коллектив на олимпийский командник без замен.
Но к командному виду Россия не допущена. Это отдельная тема — почему в 2022-м после дисквалификации Камилы Валиевой вычли только ее баллы, а не обнулили результаты всей сборной (как в эстафетах), а через четыре года оказывается, что тот же вид — все же не сумма индивидуальных выступлений, а снова некий единый, командный. Учитывая, сколько всего за последние годы было подано в CAS — чем не повод, но понятно, что и сюжеты разные, да и бронзу как бы не отобрали (хотя решение вроде как окончательное). Конечно, в фигурном катании действует особая система отбора на командник через рейтинг по самым разным турнирам, а России в нем нет, но в некоторых других видах спорта, например, водных, нас по виду соревнования не дискриминируют.
При этом в ясном уме вряд ли найдется человек, который заявит, что Россия не входит в топ-10 сборных по фигурному катанию. Но точно так же в ясном уме ISU не будет выпускать коммюнике, что в связи с очевидностью данного тезиса допускает российских «нейтралов» и в команде, — это взбесило бы сразу несколько других стран, как конкурентов в борьбе за медали, так и середняков, которые борются за 10-ю путевку.
Так или иначе, россияне наверняка на турнире были бы высоко — особенно если бы прошли все допинг-контроли чисто. И у нас есть вполне конкретное объяснение, почему россияне в команднике другим не нужны — они бы и на прошедшем чемпионате мира боролись за трофей.
«СЭ» решил прикинуть, сколько баллов могла бы набрать сборная России на прошедшем командном ЧМ.
Придумать определенную систему, как просчитать потенциальные очки России, почти нереально. Прямой конкуренции с зарубежом у нас нет, и даже если брать российские оценки и, к примеру, очищать на 10 процентов от внутрироссийских надбавок — тут же вспомнится, что на командном чемпионате мира уже сами международные судьи обычно ставят выше среднего. Короче, юлить не будем — это чисто субъективная оценка, некий анализ возможных сценариев. Мы просто вставляем россиян в таблицу на основе примерных баллов (не считаем грузинские — грузин в присутствии россиян в Токио не позвали бы).
Отправлять, вероятно, стоило бы Петра Гуменника и Евгения Семененко. Конечно, с Малининым они бы не поборо... стоп, Илья завалил произвольную программу, исполнив три четверных и дважды сделав «бабочку» (183 балла). Конечно, Гуменник со своей произвольной за 210 баллов в России мог бы Малинина обыграть.
В то же время в короткой мы будем сдержаннее. Группа спортсменов в ней набрала 93 балла, думается, один россиянин был бы выше, а другой ниже. Какой, где — не беремся сказать.
Итого. Короткая программа
1. Малинин — 106,08 (12)
2. Сяо Хим Фа — 96,16 (11)
3. Россиянин 1 (10)
4. Браун — 93,82 (9)
5. Кагияма — 93,73 (8)
6. Сато — 93,68 (7)
7. Россиянин 2 (6)
Произвольная программа
1. Россиянин 1 (12)
2. Малинин — 183,88 (11)
3. Браун — 179,33 (10)
4. Россиянин 2 (9)
5. Грассль — 172,45 (8)
США — 42 балла, Россия — 37.
Это наш вид, в котором Петросян могла бы принести максимум баллов. А вот Горбачева... побудем пессимистами и признаем, что ей было бы сложно как минимум в короткой программе, где нельзя прыгать четверной, а вторая оценка от соперниц отставала бы наверняка. Да и насчет Аделии не будем обольщаться — Гленн с тройным весельем и Сакамото точно недалеко.
В итоге, кстати, в Токио поехала в роли телекомментатора Елизавета Туктамышева.
Короткая программа
1. Петросян (12)
2. Лью — 75,70 (11)
3. Сакамото — 75,54 (10)
4. Губанова — 69,80 (9)
5. Тиба — 69,66 (9)
6. Гутманн — 68,43 (8)
7. Горбачева (7)
Произвольная программа
1. Петросян (12)
2. Лью — 150,97 (11)
3. Гленн — 148,93 (10)
4. Сакамото — 145,00 (9)
5. Горбачева (8)
США — 79 баллов, Россия — 76.
Мишина/Галлямов уже совсем не такие доминаторы, какими казались пару лет назад. Как минимум короткую программу, предполагаем, они могли проиграть Миуре и Кихаре — а вот в произвольной японцы были неидеальны. Американцы Ефимова/Митрофанов (насколько их можно считать американцами) оба раза финишировали пятыми — грузин мы в связи с особенностями нашего подсчета вынуждены не учитывать.
Короткая программа
1. Миура/Кихара — 80,99 (12)
2. Мишина/Галлямов (11)
3. Конти/Мачии — 74,10 (10)
Произвольная программа
1. Мишина/Галлямов (12)
2. Миура/Кихара — 145,06 (11)
Россия — 99 баллов, США — 95.
А вот в танцах, к нашему большому сожалению, ситуация с высокой вероятностью была бы обратная. Чок/Бэйтс почти недосягаемы, а Степанову/Букина судьи за три года подзабыли — к тому же появился солидный пул тех, кто в ритм-танце способен делать 80+ баллов. Александра и Иван выше уровнем, чем Дэвис/Смолкин или Лопарева/Бриссо, но вряд ли обогнали бы канадцев и, скорее всего, соседствовали с итальянцами.
Ритм-танец
1. Чок/Бэйтс — 91,25 (12)
2. Гиллес/Пуарье — 87,15 (11)
3. Гиньяр/Фаббри — 84,18 (10)
4. Степанова/Букин (9)
5. Лопарева/Бриссо — 81,78 (8)
Произвольный танец
1. Чок/Бэйтс — 133,51 (12)
2. Гиллес/Пуарье — 131,91 (11)
3. Степанова/Букин (10)
4. Гиньяр/Фаббри — 121,82 (9)
Итог по всем видам
1. США — 119
2. Россия — 118
И разумеется, каким-то фантастическим образом получилось, что американцев и русских разделил бы всего балл. Который мог найтись у Горбачевой, если бы идеально получились четверные в произвольной, а мог — у Малинина, который в присутствии сильных конкурентов с другим настроем вышел бы на произвольную. Наверняка недоволен этой статьей Саша Галлямов, который вряд ли признает поражение в короткой программе японцам.
И в этом была бы прелесть такого турнира — и прелесть олимпийского командника через год. Настоящая интрига до последней минуты последнего проката. А не то, что получилось в реальности, — когда она умерла в позе эмбриона. Но, к сожалению, обстоятельства сильнее.