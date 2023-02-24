Ангельская жалоба. Школа Плющенко подала заявление в комиссию по этике

А у Яны Рудковской — «кодекс молчания».

Когда Кодекс этики в фигурном катании России только создавался, в нем было заложено много спорных положений. Это обсуждали, но не так активно — и болельщикам неинтересно, и кто вообще у нас эти многостраничные документы читает? И вот, не прошло и сезона, как у комиссии по этике появилась работа.

Сначала собирались обсуждать Плющенко...

После юниорского первенства России Евгений Плющенко выразил неудовольствие судейством и даже заявил, что его ученицы и их родители рассматривают вариант со сменой спортивного гражданства. Несправедливость, говорил Плющенко, по отношению к его штабу продолжается довольно долго: «У моих, например, если есть какие-то ребра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: «Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково». Мы же за справедливость. Ребятам бороться еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мои спортсмены не нужны федерации, то мы пойдем туда, где нужны».

После некоторых колебаний члены комиссии по этике федерации объявили, что по мотивам этого заявления состоится заседание, где обсудят монолог двукратного олимпийского чемпиона.

Напомним, в Перми соревнования женщин выиграла подопечная тренера Софьи Федченко Алина Горбачева, две фигуристки Плющенко — Вероника Жилина и Софья Титова — остались на втором и четвертом местах. При этом Жилина приземлила четыре элемента ультра-си в произвольной программе, а Горбачева — один, что усилило недовольство оценками Плющенко. Впрочем, в смысле критики коллег и спортсменов он был аккуратен и конкретных фамилий не называл. Олимпийский чемпион бывает эмоционален, но в этот раз был по-олимпийски спокоен — даже удивительно. Просто утверждал, что его подопечных и соперниц судили по-разному. Впрочем, можете убедиться сами по видео. Не исключено, что речь действительно назревала и готовилась.

Так или иначе, но член комиссии Алексей Тихонов сказал «СЭ», что заседание состоится, и скорее всего, после финала «Гран-при». Председатель комиссии Ирина Рабер в комментарии «Р-Спорту» раскрыла, что «такие вопросы нельзя решать с кондачка, надо понять ситуацию и узнать мнения судей и тренеров, нам надо во всем разобраться, и потом мы с Александром Ильичом Коганом (генеральным директором ФФККР, членом комиссии по этике. — Прим. «СЭ») примем решение».

...Но и Федченко тоже придется обсудить

Вероятно, принимать решение будут все-таки коллегиально, помимо трех вышеупомянутых членов в составе комиссии на данный момент Юлия Андреева, Сергей Кононыхин, Антон Сихарулидзе, Вера Ткалина, Елена Чайковская и Алла Шеховцова.

Однако, по информации «СЭ», это будет далеко не единственная тема заседания. Как нам известно, команда академии «Ангелы Плющенко» также подала заявление против Софьи Федченко.

Дело в том, что после интервью Плющенко его визави тоже вышла в публичное поле и дала интервью газете «Жизнь», в котором прокомментировала некоторые его заявления. Среди самых жестких пассажей Федченко — про то, что Плющенко «не тот человек, чье мнение имеет для меня значение», а также вот эта часть:

— Софья, на ваш взгляд, крик души Евгения Плющенко — это чисто истерика или он действительно все по делу сказал?

— На мой взгляд, это истерика и отсутствие умения признавать свои тренерские промашки.

Вполне себе лихой треш-ток с обеих сторон, но в условиях нынешнего Кодекса этики к очень многим комментариям можно прицепиться. Раз по поводу Плющенко собирается заседание, «ангелы» решили не мелочиться и пойти в контратаку.

Евгений Плющенко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В чем претензии?

Претензий у академии две. Первая — «публичное обсуждение и публичная оценка спортсменки Софьи Титовой» со стороны Федченко. В частности, возражения вызвала следующая цитата: «Если ты катаешь произвольную в первой разминке, то твои GOE и компоненты будут ниже, чем если в разминке лидеров. Абсолютно не важно, Титова ты, Горбачева или кто-то еще».

По мнению «ангелов», порочен не только принцип, по которому спортсменки в первых разминках получают оценки ниже, но и его поддержка со стороны Федченко. Таким образом, она «возложила на спортсменов группы Плющенко ответственность за заниженные (у них) и завышенные у спортсменов из «разминки лидеров» оценки», говорится в жалобе.

Второй эпизод — как раз слова об истерике. Команда Плющенко трактовала это как публичное оскорбление тренера и заслуженного мастера спорта, двукратного олимпийского чемпиона с внушительным количеством титулов. Истерика, по мнению стороны «ангелов», является медицинским термином, а официального диагноза Федченко поставить не могла.

Слова о том, что мнение коллеги не имеет значения, также можно трактовать как нарушение положения Кодекса этики, в котором защита авторитета коллег является одним из основополагающих принципов взаимоотношения с коллегами, утверждается в заявлении.

«Ангелы Плющенко» просят дать оценку высказываниям Федченко. «СЭ» дозвонился до Софьи, но она отказалась от комментариев, сказав только, что «не в курсе, что подали заявление». Совладелица «Ангелов Плющенко» Яна Рудковская ответила так:

— Как человек, имеющий высшее медицинское образование, я могу отличить истерику от нормальной человеческой речи. Любой здравомыслящий человек — тоже. Больше меня не беспокойте, у меня теперь «кодекс молчания»!

Плакат «Ангелы Плющенко». Фото Федор Успенский, «СЭ» Фото Федор Успенский, «СЭ»

Что это может значить?

На самом деле, решения комиссии по этике по двум интервью будут иметь важное, прецедентное значение. Либо действительно говорить нельзя ничего — и тогда заявлениями можно перекидываться бесконечно долго и любое слово рассматривать под лупой. Либо критика разрешена, но тогда она должна быть разрешена всем и судьи также не могут иметь иммунитет по умолчанию.

По поводу противостояния Федченко и Плющенко уже сказано немало. Софья — новое лицо в тренерском мире, и ее сторонники говорят — здорово, что появился новый человек, который не боится эмоций и говорит то, что думает. Среди сторонников Плющенко я встречал такой аргумент — мол, Федченко сама каталась на весьма низком уровне и как она может троллить олимпийского чемпиона? Мол, на YouTube остались ее прокаты и даже звание кандидата в мастера спорта за такое не дают.

Если смотреть на это видео, которым делятся в чатах поклонники Плющенко, то можно согласиться — не очень убедительно. Впрочем, не мне с перекидным прыжком на хоккейных коньках рассуждать.

Вот комиссии по этике и предстоит разобраться — свобода слова для всех, ни для кого или для избранных. История окажется очень показательной и интересной. И она определит то, как будет выглядеть наше фигурное катание в ближайшие годы.