«До него романов не было». Одна из самых красивых фигуристок выходит замуж за футболиста

Как Константин Кучаев покорил сердце Елены Радионовой.

В канун Нового года российская экс-фигуристка сообщила в соцсетях о помолвке с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым. Бронзовая призерка чемпионата мира-2015 назвала это событие лучшим, что случилось с ней в 2022-м.

История любви спортсменов по-настоящему завораживает и увлекает. Девушка до последнего пыталась оставаться неприступной, но не смогла устоять перед Константином. В данном материале «СЭ» вы узнаете, какой путь прошли Кучаев и Радионова до статуса жениха и невесты.

Елена Радионова и Константин Кучаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как познакомились?

Кучаев и Радионова познакомились несколько лет назад. Хавбек красно-синих в соцсетях написал девушке первым. Их первая встреча случилась только через месяц. По словам двукратной вице-чемпионки Европы, футболист долго ее добивался. На первом месте у спортсменки было фигурное катание. Радионова почти не думала об отношениях, ее это особо не интересовало.

«Он сам появился в моей жизни, сам написал, сам захотел встретиться. Это было достаточно давно. У меня тогда на первом месте стояла карьера. Был олимпийский год, было вообще не до этого, но Костя все-таки сделал так, что заинтересовал мое внимание. До него романов не было. Ни одного», — сказала Радионова в интервью Василию Конову на его YouTube-канале.

Кучаев и Радионова до своего знакомства не очень увлекались другими видами спорта. Российский хавбек рассказал забавную историю о том, как его возлюбленная пытается комментировать футбольные матчи с его участием.

«Раньше я вообще не включал фигурное катание, сейчас я вместе с Леной смотрю, был на шоу у Плющенко в Рязани. Лена в футболе разбирается так же, как и я в фигурном катании. Первое время я пытался конструктивный диалог вести о футболе, я понимаю кухню изнутри, а она смотрит с телевизора и постоянно после игр мне говорит, как надо», — говорил Кучаев каналу matchtv.ru.

Елена Радионова и Константин Кучаев. Соцсети

Когда тайное стало явным?

Пара долго скрывала свои отношения. О романе между Кучаевым и Радионовой знали только близкие. Однако 18 марта 2020-го фигуристка опубликовала совместный снимок с хавбеком и поздравила его с 22-летием.

К тому времени Кучаев успел наиграть под 50 матчей за ЦСКА, забить гол «Манчестер Юнайтед» (1:4) и помочь армейцам разгромить мадридский «Реал» (3:0). Он выиграл два серебра РПЛ и оправился от травмы крестообразных связок колена. Этого всего могло не случиться, если бы не случай с мальчиком в школе.

«Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идем — просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни», — цитирует Кучаева пресс-служба РФС.

Хавбек ЦСКА является действующим профессиональным спортсменом, в отличие от Радионовой. Она завершила карьеру в 2020-м, когда ей был 21 год. При этом первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок полностью не ушла из фигурного катания. Девушка участвует в ледовых шоу и работает хореографом.

Константин Кучаев и Елена Радионова. Соцсети

Как проводят время Кучаев и Радионова?

«Я никогда не испытывала нехватки мужского внимания, но он не оставил мне вариантов на раздумья, — говорила Радионова в интервью РИА «Новости». — Он совершал поступки. Не говорил, а делал. Он надежный... Очаровал меня действиями. Я такой человек, который трудно идет на контакт. А у него получилось. Он далеко не глупый человек и всегда меня поддерживал».

Благодаря Кучаеву Елена больше узнала о футболе и сильнее прониклась этим видом спорта. Девушка часто присутствует на играх московского клуба. Чемпионка России-2015 в интервью «СЭ» вспоминала, под каким впечатлением осталась от своего первого просмотра матча РПЛ на стадионе.

«Моя первая игра, на которую я пришла, — это ЦСКА — «Локомотив», — говорила Радионова. — Я сразу попала в нереальную атмосферу, где даже фаеры зажигали. Обычно в фигурном катании все так спокойно смотрят, интеллигентный вид спорта. В футболе — это эмоции, шум, все кричат. Это было очень непривычно. Но я вышла в каком-то приподнятом настроении, ты заряжаешься от этих эмоций, переживаешь все через себя — горечь проигрыша и радость победы».

Позже Кучаев познакомил Елену со своими партнерами по команде: Игорем Дивеевым, Иваном Обляковым и Федором Чаловым. Вместе с ними пара путешествует и проводит время. Одна из совместных посиделок пришлась на Новый год.

Константин Кучаев и Елена Радионова отметили Новый год в компании друзей. Соцсети

6 января Радионова отметила свое 24-летие. Среди ее приглашенных подруг была фигуристка Анастасия Скопцова, ряд игроков ЦСКА и защитник «Спартака» Никита Чернов.

Елена Радионова отметила 24-летие с Константином Кучаевым и друзьями. Соцсети

Впереди у Елены и Константина свадьба. Остается пожелать им только долгих лет брака и счастливой семейной жизни.