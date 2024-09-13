Сегодня, 20:00
Контрольные прокаты сборной со зрителями уже стали традицией для Федерации фигурного катания на коньках России. Официально это уже не «контрольные» прокаты, а «открытые», и, исходя из названия, ясен и статус мероприятия. С открытых прокатов официально стартует новый сезон, и пусть на них нет оценок за выступление и медалей, во многом по их итогам можно разложить в голове перспективы на весь будущий спортивный год. На что стоит обратить внимание в первую очередь?
Для начала — о грустном. После долгих консультаций с тренером Олегом Татауровым фигурист Владислав Дикиджи снялся с открытых прокатов в Санкт-Петербурге. Владислав заболел в начале недели и уже пропустил контрольные прокаты в Новогорске. Не путаем — есть «контрольные» прокаты в закрытом режиме для представителей Федерации фигурного катания на коньках России, а есть «открытые» прокаты на публике. Вторые появились пять лет назад на фоне возникшего интереса к этому виду спорта перед Олимпиадой в Пхенчхане. И казалось, что смысл в закрытых прокатах на олимпийской базе пропал. Но нет, недавно их воскресили, так что перед показом зрителям номера спортсменов сначала пройдут проверку представителями ФФККР. Возможно, это сделано на фоне скандала с программой Петра Гуменника, чье выступление под хит немецкого коллектива «Раммштайн» вызвал недовольство на политической почве.
Теперь заминок быть не должно, и в эфир Первого неугодная по разным причинам музыка точно не попадет — все отсмотрят заранее. Дикиджи, пропустив прокаты в Новогорске, надеялся восстановиться к субботе, чтобы появиться в родном Питере, однако рисковать не стал. Владислава теперь мы увидим в начале октября на Мемориале Панина-Коломенкина, который тоже примет Северная столица.
Зато уже на этой неделе впервые с 2022 года (не считая ледовых шоу) выступит Александра Трусова. Вернее, Александра Игнатова — спортсменка после замужества официально сменила фамилию и стала частью семьи Макара Игнатова. Ее поставили открывать мероприятие — видимо, понимая, насколько спортивное сообщество соскучилось по «королеве квадов». «Не знаю можно ли назвать выступление Игнатовой главной интригой контрольных прокатов, но то, что это точно будет интересно, — безусловно. Любопытно оценить и программы, и физическую форму, и, разумеется, прыжковый набор», — поделилась своим мнением с «СЭ» участница чемпионатов мира и Европы, ныне тренер Катарина Гербольдт.
Максимального набора уровня олимпийской программы Пекина-2022 от пропустившей почти два сезона Трусовой-Игнатовой, разумеется, ждать не стоит. Но как минимум на один четверной она наверняка зайти попробует — недаром Александра работала над лутцем с Евгением Плющенко.
Больше года на соревнованиях не было и Софьи Акатьевой. Чемпионка России преодолела тяжелую травму и пока не в лучших кондициях, однако от нее всегда ждешь чего-то особенного. Впрочем, программы Акатьевой, как и Аделии Петросян и в целом всей группы Этери Тутберидзе, мы уже видели. Тренер провела на днях свою открытую тренировку с целью собрать деньги для ученицы Арины Парсеговой. Парсегова проиграла в суде «Ангелам Плющенко» и должна выплатить истцу существенную сумму — ее и собирали билетами на мероприятие в новом Ледовом дворце Тутберидзе. В связи с этим куда больше интереса вызывают прокаты Софьи Муравьевой, Алины Горбачевой и Ксении Синицыной — девушек из конкурирующих команд.
Как всегда, особое внимание к мужскому одиночному. Тут нас постоянно ждут какие-то сюрпризы, поэтому заранее сказать, кто будет на лидирующих позициях в сезоне-2024/25, трудно. Только и от далеко идущих выводов в любом случае лучше отказаться. «Контрольные прокаты — это прежде всего возможность посмотреть на программы, с которыми фигуристы планируют выступать по ходу следующего сезона, — считает Гербольдт. — Не стоит ждать пока идеальных выступлений, звенящей формы. Спортсмены постепенно входят в новый сезон. Для них важно просто показать себя на публике, оценить наработанное за лето, получить отзывы. Если есть какие-то сомнения, то перед полноценным стартом сезона еще будет возможность поправить отдельные аспекты или даже поставить новую программу. Так что это скорее такая контрольная тренировка, срез».
Отдельно Катарина напоминает про тех, кого не будет в Петербурге в эти выходные, но кто может выстрелить по ходу сезона. В прошлые годы мы наблюдали подобные истории неоднократно. К примеру, в танцах на льду летом прошел очередной передел. Миру явили новые пары, для которых прошел отельный смотр. По его итогам право выступить в «Юбилейном» получили Софья Тютюнина и Матвей Грачев. Судя по всему, они заменили Милану Кузьмину с Дмитрием Студеникиным — у партнера воспаление легких. Будет и вчерашняя юниорка Анна Щербакова. Речь про Щербакову из танцев на льду, она выступает с Егором Гончаровым и считается весьма перспективной. Но давайте честно — в танцевальную элиту так быстро не пускают, так что следим за Александрой Степановой и Иваном Букиным, Елизаветой Худайбердиевой с Егором Базиным и Ириной Хаврониной с Девидом Нарижным.
Что касается парного катания, то тут нас ждет продолжение дуэли последних лет — пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов против Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Прошлый сезон целиком и полностью за Мишиной с Галлямовым. Бойкова с Козловским, очевидно, приспосабливались к Тутберидзе, но теперь им пора результатом доказывать, что переезд в Москву не был авантюрой. При этом другие пары наверняка сократят свое отставание от лидеров. Прежде всего надежды на программы Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко, Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Ожидания от пары Алена Косторная/Георгий Куница сдержанные. Дуэт красивый и самобытный, но ему не хватает мастерства, собственно, в парных элементах, а судьи ранее четко демонстрировали, что не готовы закрывать на это глаза и выдавать Алене авансы за победы в одиночке. Сделала ли она с супругом за лето выводы?
Состав сборной России на открытые прокаты в Санкт-Петербурге
Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Трусова-Игнатова, Анна Фролова, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.