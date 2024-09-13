В эти выходные в Петербурге стартует новый сезон.

Контрольные прокаты сборной со зрителями уже стали традицией для Федерации фигурного катания на коньках России. Официально это уже не «контрольные» прокаты, а «открытые», и, исходя из названия, ясен и статус мероприятия. С открытых прокатов официально стартует новый сезон, и пусть на них нет оценок за выступление и медалей, во многом по их итогам можно разложить в голове перспективы на весь будущий спортивный год. На что стоит обратить внимание в первую очередь?

Дикиджи не выступит в Петербурге из-за болезни

Для начала — о грустном. После долгих консультаций с тренером Олегом Татауровым фигурист Владислав Дикиджи снялся с открытых прокатов в Санкт-Петербурге. Владислав заболел в начале недели и уже пропустил контрольные прокаты в Новогорске. Не путаем — есть «контрольные» прокаты в закрытом режиме для представителей Федерации фигурного катания на коньках России, а есть «открытые» прокаты на публике. Вторые появились пять лет назад на фоне возникшего интереса к этому виду спорта перед Олимпиадой в Пхенчхане. И казалось, что смысл в закрытых прокатах на олимпийской базе пропал. Но нет, недавно их воскресили, так что перед показом зрителям номера спортсменов сначала пройдут проверку представителями ФФККР. Возможно, это сделано на фоне скандала с программой Петра Гуменника, чье выступление под хит немецкого коллектива «Раммштайн» вызвал недовольство на политической почве.

Теперь заминок быть не должно, и в эфир Первого неугодная по разным причинам музыка точно не попадет — все отсмотрят заранее. Дикиджи, пропустив прокаты в Новогорске, надеялся восстановиться к субботе, чтобы появиться в родном Питере, однако рисковать не стал. Владислава теперь мы увидим в начале октября на Мемориале Панина-Коломенкина, который тоже примет Северная столица.

Зато уже на этой неделе впервые с 2022 года (не считая ледовых шоу) выступит Александра Трусова. Вернее, Александра Игнатова — спортсменка после замужества официально сменила фамилию и стала частью семьи Макара Игнатова. Ее поставили открывать мероприятие — видимо, понимая, насколько спортивное сообщество соскучилось по «королеве квадов». «Не знаю можно ли назвать выступление Игнатовой главной интригой контрольных прокатов, но то, что это точно будет интересно, — безусловно. Любопытно оценить и программы, и физическую форму, и, разумеется, прыжковый набор», — поделилась своим мнением с «СЭ» участница чемпионатов мира и Европы, ныне тренер Катарина Гербольдт.

Максимального набора уровня олимпийской программы Пекина-2022 от пропустившей почти два сезона Трусовой-Игнатовой, разумеется, ждать не стоит. Но как минимум на один четверной она наверняка зайти попробует — недаром Александра работала над лутцем с Евгением Плющенко.

Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортсмены группы Тутберидзе показали свои программы раньше срока

Больше года на соревнованиях не было и Софьи Акатьевой. Чемпионка России преодолела тяжелую травму и пока не в лучших кондициях, однако от нее всегда ждешь чего-то особенного. Впрочем, программы Акатьевой, как и Аделии Петросян и в целом всей группы Этери Тутберидзе, мы уже видели. Тренер провела на днях свою открытую тренировку с целью собрать деньги для ученицы Арины Парсеговой. Парсегова проиграла в суде «Ангелам Плющенко» и должна выплатить истцу существенную сумму — ее и собирали билетами на мероприятие в новом Ледовом дворце Тутберидзе. В связи с этим куда больше интереса вызывают прокаты Софьи Муравьевой, Алины Горбачевой и Ксении Синицыной — девушек из конкурирующих команд.

Как всегда, особое внимание к мужскому одиночному. Тут нас постоянно ждут какие-то сюрпризы, поэтому заранее сказать, кто будет на лидирующих позициях в сезоне-2024/25, трудно. Только и от далеко идущих выводов в любом случае лучше отказаться. «Контрольные прокаты — это прежде всего возможность посмотреть на программы, с которыми фигуристы планируют выступать по ходу следующего сезона, — считает Гербольдт. — Не стоит ждать пока идеальных выступлений, звенящей формы. Спортсмены постепенно входят в новый сезон. Для них важно просто показать себя на публике, оценить наработанное за лето, получить отзывы. Если есть какие-то сомнения, то перед полноценным стартом сезона еще будет возможность поправить отдельные аспекты или даже поставить новую программу. Так что это скорее такая контрольная тренировка, срез».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бойковой и Козловскому пора доказывать, что переезд в Москву не был ошибкой

Отдельно Катарина напоминает про тех, кого не будет в Петербурге в эти выходные, но кто может выстрелить по ходу сезона. В прошлые годы мы наблюдали подобные истории неоднократно. К примеру, в танцах на льду летом прошел очередной передел. Миру явили новые пары, для которых прошел отельный смотр. По его итогам право выступить в «Юбилейном» получили Софья Тютюнина и Матвей Грачев. Судя по всему, они заменили Милану Кузьмину с Дмитрием Студеникиным — у партнера воспаление легких. Будет и вчерашняя юниорка Анна Щербакова. Речь про Щербакову из танцев на льду, она выступает с Егором Гончаровым и считается весьма перспективной. Но давайте честно — в танцевальную элиту так быстро не пускают, так что следим за Александрой Степановой и Иваном Букиным, Елизаветой Худайбердиевой с Егором Базиным и Ириной Хаврониной с Девидом Нарижным.

Что касается парного катания, то тут нас ждет продолжение дуэли последних лет — пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов против Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Прошлый сезон целиком и полностью за Мишиной с Галлямовым. Бойкова с Козловским, очевидно, приспосабливались к Тутберидзе, но теперь им пора результатом доказывать, что переезд в Москву не был авантюрой. При этом другие пары наверняка сократят свое отставание от лидеров. Прежде всего надежды на программы Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко, Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука, Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева. Ожидания от пары Алена Косторная/Георгий Куница сдержанные. Дуэт красивый и самобытный, но ему не хватает мастерства, собственно, в парных элементах, а судьи ранее четко демонстрировали, что не готовы закрывать на это глаза и выдавать Алене авансы за победы в одиночке. Сделала ли она с супругом за лето выводы?

Состав сборной России на открытые прокаты в Санкт-Петербурге



Женщины: Софья Акатьева, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Александра Трусова-Игнатова, Анна Фролова, Вероника Яметова.



Мужчины: Дмитрий Алиев, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко.



Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.



Танцы: Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артем Фролов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.