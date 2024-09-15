Чем удивил второй день контрольных прокатов сборной в Санкт-Петербурге.

Во второй день контрольных прокатов сборной России фигуристы презентовали свои произвольные программы, а «СЭ» выделил все самое интересное.

Игнатова вернулась или все-таки не совсем?

Самым ожидаемым выступлением, не только у девушек, но и среди всех прокатов, была произвольная программа Александры Игнатовой. Трогательная постановка под «Нас бьют — мы летаем» рассказывает историю самой фигуристки, вначале звучат стихи в исполнении Игнатовой. «Программу я ставила в прошлом ноябре, мягко сказать, не лучшее время в моей жизни, приходила на репетиции не в лучшем состоянии. После стихов идут биты, задумка в том, что меня бьют снаружи, дальше перепад в музыке, в итоге, как бы больно и тяжело ни было, мы продолжаем двигаться вперед», — объяснила Александра.

Технический контент не уступает другим фигуристкам: каскад 3-1-3 спортсменке удался блестяще, но четверной лутц завершился падением. «Многое сейчас изменилось, из-за чего стало тяжело кататься, изменилась форма: я выше, я больше. Насчет лутца я не расстроилась, это же прокаты. С Евгением Викторовичем [Плющенко] обсуждали: если получится один, то пойду на второй», — отмечает Александра. О полноценном продолжении карьеры Игнатова пока говорить не готова: «Мне нужно несколько дней, чтобы решить, нужно время. Когда я приму решение, то все всё узнают».

Аделия Петросян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Петросян или Акатьева

Аделия Петросян — лидер женской сборной — откатала не самым лучшим образом: вместо задуманных четверных тулупа и флипа получилось сделать лишь двойные из-за «бабочек». Грубые ошибки в начале программы помешали танго прозвучать максимально эмоционально. Со льда спортсменка уходила расстроенная, в микст-зону к журналистам Петросян не вышла.

А вот другая воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева провела прокат безошибочно. Новая постановка спортсменки под саундтрек к фильму «Адмирал». «Очень трогательная история любви. В завершение музыки выставлены стихи, которые написала героиня, программа очень душевная, мне нравится ее катать», — рассказала фигуристка. Софья очень рада своему возвращению на лед, и это заметно не только по прокатам, но и по настроению спортсменки после них.

Вице-чемпионка России Софья Муравьева показала продолжение короткой программы и выступила в образе белого лебедя. В начале сезона спортсменка еще не готова показать свой максимум, Софья только набирает форму. Остается верить, что вместо двух двойных акселей в начале произвольной на главных стартах фигуристка будет исполнять тройные, что ей удавалось делать в прошлом сезоне.

Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чей Онегин лучше?

Марк Кондратюк исполнил пять четверных прыжков — это стало главным событием дня после возвращения Александры Игнатовой. Зал, да и сам Марк, был в восторге от проката, публика ревела. Сам Марк говорит, что это была его личная цель. «Получилось то, что хотел исполнить, то, что готовил, я сказал, что у меня есть определенные личные цели, одна из них была реализована сегодня». Помимо пяти четверных спортсмен прыгнул два тройных акселя, один из них в каскаде с ойлером и тройным сальховом. В сезоне Марк планирует исполнять такой же контент.

Программу по мотивам произведения Пушкина показали Дмитрий Алиев и Петр Гуменник. Если программа Алиева поставлена исключительно на стихи великого классика, то Гуменник взял музыку из фильма. Ученик Евгения Рукавицына показал лишь макет произвольной программы с двойными прыжками, чем напомнил исполнение произвольной Елизаветы Туктамышевой на прошлогодних прокатах.

Петр Гуменник выступил без квадов и объяснил это тем, что в произвольной программе хотел сконцентрироваться на второй оценке. «Сколько на тренировках ни катал, не получалось так же прочувствовать образ, как перед зрителями. В произвольной постарались больше сделать акцент на артистизм, старались, чтобы был другой план, у Димы Алиева — стихи, у меня — инструментал». А вот двукратный чемпион России Евгений Семененко своей произвольной программой не удивил. Техническая составляющая свидетельствует о том, что сейчас только начало сезона и форма еще далека от совершенства.

Макар Игнатов в новом статусе подался в лирику, программа на стихи «Вечность» Machete, по словам самого фигуриста, — «о вечности, это очень емкий ответ». Видимо, любовь творит чудеса, ведь спортсмен откатал программу лишь с мелкими помарками, что для начала сезона уже очень хорошо. Супруга наблюдала за Макаром у бортика.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото ФФККР

Кто будет лидером сезона в парах?

Чистые прокаты показали Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов, но образы первой пары запомнились больше: Ева и змий-искуситель. Программа о сотворении мира показалась выигрышнее Майкла Джексона от учеников Тамары Москвиной, тем более накануне Александра с Дмитрием заявили, что не исключают возможности исполнения четверного выброса. «На тренировках мы достаточно стабильно делаем четверные, коэффициент его исполнения очень высокий. Будет ли он в произвольной программе — вопрос остается открытым. Не исключено, что на каком-то турнире, возможно, мы попробуем этот элемент продемонстрировать», — отметил Дмитрий.

Среди танцевальных дуэтов выделились Кагановская/Максим Некрасов с постановкой под «Лунную сонату» Моцарта и Екатерина Миронова/Евгений Устенко с необычной интерпретацией «Гамлета». В общем, сезон в фигурном катании официально открыт, теперь остается только дождаться соревнований, где мы, в отличие от прокатов, сможем обсудить еще и оценки.

Мария Кравченко