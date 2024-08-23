Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:30

Тутберидзе всерьез взялась за парное катание. И главным конкурентом снова будет академия Плющенко

В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен
Этери переносит практики из женского одиночного в другой вид.

В подмосковном Новогорске продолжаются контрольные прокаты юниорской сборной страны. Следом за одиночниками свои программы на новый сезон представили спортивные пары. По сравнению с прошлым сезоном нас ждало серьезное обновление участников, а вместе с тем стали подсвечиваться важные тенденции. Одна из таких — системная работа штаба Этери Тутберидзе в парном катании. После появления у заслуженного тренера страны своего катка под пары Тутберидзе выделила отдельную группу под руководством Филиппа Тарасова. Причем методологически к парному катанию подходят примерно так же, как Этери Георгиевна выводила в топ юных одиночниц.

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Лучшая юниорская пара пострадала из-за нового возрастного ценза

Когда разговор идет о повышении возрастного ценза в фигурном катании и последствиях такого решения, прежде всего вспоминают женское одиночное. Однако куда существеннее новые реалии, в которых до взрослых международных стартов не допускают до 17-летия, влияют на парное катание. В парах едва ли не ключевой момент — антропометрия между партнером и партнершей. Девушка должна быть не просто прыгучей, но еще и максимально легкой. Только так можно добиться высоких и красивых поддержек и подкруток, не превращая партнера в перекачанного культуриста. Поэтому тренеры регулярно собирали в дуэт уже крепкого, набравшего мускулатуру парня и совсем еще юную фигуристку, едва достигшую 13-14 лет. Только вот и раньше подобные пары часто не доживали до серьезных стартов, поскольку юноше не хотелось ждать возрастного ценза от ISU. По новым правилам, когда надо ждать 17, — не будут терпеть и подавно.

Маргарита Базылюк, Елена Костылева. Битва одиночников Тутберидзе и Плющенко. Как пройдут открытые прокаты среди юниоров

Пусть с зарубежными турнирами до сих пор есть сложности, на внутреннем российском возрастной ценз также был поднят — до 16 лет. Так что хочется или нет — методики подготовки пар приходится корректировать, и в первую очередь это видно по юниорскому спорту. К примеру, едва ли в других обстоятельствах еще на год откладывали выход во взрослые Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик. Они выглядят заметно опытнее и увереннее всех своих потенциальных соперников в юниорской категории. Но Чернышевой в июне исполнилось только 15, поэтому на этапы российского «Гран-при» и взрослый чемпионат страны путь дуэту пока закрыт. В условиях вынужденного простоя пара сконцентрировалась на творческой работе. В произвольной программе дуэт из «Ангелов Плющенко» взяли November. Вы его можете помнить по Алене Косторной — тот самый «Ангел» от чемпионки Европы.

Елена Бережная (в центре) с сыном Тристаном и дочерью Софией Дианой
Елена Бережная (в центре) с сыном Тристаном и дочерью Софией Дианой.
Фото Соцсети

Дочке Бережной поставили программу — посвящение матери

Пусть в программах еще были технические огрехи, статус Чернышевой и Вильчика как лидеров едва ли оспаривается. Хотя группа Филиппа Тарасова старается как может. В команде Этери Тутберидзе решили повторить на парном катании опыт из женского одиночного и перехватить инициативу в этой дисциплине за счет работоспособности и контента. Тарасов забирает совсем еще юных девочек, которых Этери Георгиевна с помощниками в одиночном не видят. Так поступили, к примеру, с Зоей Ковязиной. Ей отрядили в партнеры Артемия Мохова, и на второй сезон мы видим уже скатанную крепкую пару. А главное, за счет школы «Хрустального» она может заявлять самые сложные прыжки — включая редкие для пар тройные флип и риттбергер. Форма у ребят звенит уже сейчас, ни одной ошибки за два проката. Главное, такой настрой не растерять уже по ходу сезона.

Маргарита Базылюк. Только одна юниорка Тутберидзе пока готова к сезону. Но равных Базылюк не видно

Еще больше в плане техники поражает дуэт Полина Шешелева/Егор Карнаухов. Помимо тройного лутца, у них в наборе есть каскад тройного флипа с тройным тулупом и двойным акселем через секвенцию. Тут только по базовой стоимости целых 13 баллов. При взгляде на Полину есть стойкое ощущение, что даже это не предел. Другой вопрос, сохранит ли Шешелева стабильность в прыжковом контенте после пубертата, ведь до выхода на взрослые ей ждать еще три с лишним года. За это время нужно будет поработать и над собственно парными элементами. Из плюсов что Егор, что Полина перешли в пары практически одновременно, так что учатся они вместе и в едином темпе. Наверняка покажет себя и сочинская команда Федора Климова и Дмитрия Савина. У них ставка в юниорах на Веронику Меренкову и Даниля Галимова — как минимум программы у спортсменов заметные.

С медийной точки зрения запомнилась больше всего, разумеется, София Диана Касинс с Александром Брегеем. Дело в том, что София — дочка легендарной Елены Бережной. И программа под Чарли Чаплина для пары Касинс/Брегей по сути прямая отсылка к образам самой Бережной в годы ее выступлений с Антоном Сихарулидзе. Хореограф Николай Морошкин знает, как убедить судей лучше оценивать прокаты, ведь Сихарулидзе теперь президент ФФККР.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
1
Обсудить
Читайте также
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сейчас я счастлива». Фигуристка Зинина — о видео про суицид и возвращении