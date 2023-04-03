Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант

Последние новости об олимпийском чемпионе и перспективы.

Кажется, все худшее в истории с Романом Костомаровым позади. Некроз, который вынуждал врачей раз за разом отступать по телу фигуриста и проигрывать сантиметры, прибегая к новым ампутациям, больше не беспокоит фигуриста. Наоборот, тот жаждет наконец покинуть больницу. Но пока об этом задумываться рано. Сейчас олимпийского чемпиона готовят к протезированию. Еще одним признаком положительного развития ситуации является то, что сегодня Костомаров впервые за долгое время появился в соцсетях и мессенджерах. Он несколько раз по ходу дня заходил в Telegram и даже читал сообщения. Впервые за три месяца.

Все это время напротив него стояли цифры 9 января и время в районе полуночи. В какой-то момент даже стало страшно, что они так и зависнут там навсегда. Но с помощью широкого фигурнокатательного сообщества, кажется, обошлось.

Одноногий герой из Канады: тишина на первом прокате и гастроли

История знает не много примеров выступлений фигуристов с протезом, и, пожалуй, самый знаменитый из них — ветеран Первой мировой войны канадец Норман Фолкнер. В детстве он выигрывал соревнования по конькобежному спорту, но стал изгоем среди ровесников после того, как увлекся фигурным катанием и освоил его сам, изучая механику движений и регулярно тренируясь. В возрасте 22 лет после полугода пребывания на передовой во Франции осколок шрапнели задел артерии на правой ноге — и ее пришлось ампутировать до середины бедра. В архивах 21-го батальона остались сведения, что причиной операции стала инфекция.

Бабушка Фолкнера устроила его в частное поместье в Великобритании, и там на льду близлежащего озера Норман восстанавливал свои умения. Он писал в дневнике: «Представьте себе человека с одной ногой, который оказывается на хорошем коньке и ему не за что ухватиться на протяжении многих ярдов. Нет никаких причин, по которым он должен падать вперед или назад, потому что у него есть опора на длину стопы или конька и он может переносить вес на носок или пятку, слегка контролируя лодыжку». Удивительный оптимизм. И вот так, вопреки увещеваниям врачей и насмешкам товарищей, он стал проводить прокаты для других пациентов и персонала. У него уже был протез, но катался канадец только на одной ноге без него.

Фото из книги One-Legged Skater Нормана Фолкнера

Удивительно, но Фолкнер едва не погиб по пути в родную Канаду. Судно, на котором он вернулся, затонуло на обратном пути в Англию после торпедирования немецкой подводной лодкой. По иронии судьбы корабль, на котором он отправился в свое время в Европу из Галифакса, также был торпедирован и затонул.

Однако усилия Фолкнера по занятиям фигурным катанием уже в Онтарио не прошли незамеченными. Его пригласил менеджер местного хоккейного клуба выступить в перерыве одного из новогодних матчей. Первую минуту выступления на арене стояло гробовое молчание, писали очевидцы. Они искали обмана. Но когда Фолкнер упал, все сомнения развеялись — это настоящий ампутант. Его встретили овацией. За выступление заплатили 15 долларов, и в течение 1920-х годов Фолкнер гастролировал по всей Канаде, став одним из первых профессиональных фигуристов в стране, став предшественником Курта Браунинга, Верчу и Мойра и других. А после Второй мировой Фолкнер даже стал судьей соревнований ISU. Подробнее о его истории можно почитать здесь и здесь.

Хайпа не избежать

Сейчас уровень медицины радикально другой, а пример легкоатлета Писториуса показывает, что на протезах можно добиваться высоких результатов. Но об этом думать надо не нам, а самому Роману — потому что таких, как Фолкнер, единицы в истории.

Скорее всего, пока неизбежно другое — эфиры на федеральных каналах, которые будут наперебой рассказывать невыдуманные истории, о которых невозможно молчать, и все в таком жанре. И мне звонили сотрудники таких передач и просили контакты родственников. Вот и Александр Жулин в эфире «Центрального телевидения» рассказал, как получил голосовое от Костомарова: «Можете себе представить, что со мной было! Я трясущимися руками открываю: слышу голос Ромы, абсолютно адекватный. Слабый, да, но абсолютно адекватный».

Но если вдруг вы увидите на специализирующихся на подобном контенте программах родственников Костомарова, самого Романа или Оксану Домнину, не спешите обвинять их. Возможно, это даже правильный путь — забрать деньги у людей (а такие «шоу» не делаются бесплатно), делающих черные новости, и потратить их на лечение. А если Костомаров еще и станет русским Фолкнером — такая история заслуживает как минимум оскароносного фильма.