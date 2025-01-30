Российские чемпионы мира были на борту разбившегося в США самолета. Трагедия для мирового фигурного катания

На месте крушения ведутся поиски.

Сегодня ночью в небе над Вашингтоном произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет авиакомпании American Airlines Bombardier CRJ700 с 64 людьми на борту столкнулся с вертолетом армии США Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Воздушное судно, направлявшееся из Канзаса в столицу, упало в реку Потомак. На борту вертолета, выполнявшего тренировочный полет, находились трое военнослужащих — Black Hawk также оказался в воде. В данный момент идут поисковые работы, тела погибших извлекают из реки. Момент крушения попал на видео. Выживших пока нет.

В Канзасе совсем недавно завершился чемпионат США по фигурному катанию, после него некоторые спортсмены и тренеры остались на сборы для перспективных юниоров. Поэтому на рейсе в Уичито оказались и фигуристы, и их наставники, в том числе бывшие россияне.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Фото Дмитрий Солнцев

Кто такие Шишкова и Наумов?

Как сообщил источник ТАСС, на борту в том числе находились чемпионы мира в парном катании 52-летняя Евгения Шишкова и 55-летний Вадим Наумов. Их сын Максим улетел из Канзаса в понедельник.

Это пара из Ленинграда. Шишкова начала заниматься фигурным катанием в возрасте восьми лет и вскоре перешла в спортивные пары, став партнершей Вадима Наумова. Дуэт тренировался под руководством Людмилы Великовой и достиг высоких результатов на международной арене, включая победу на чемпионате мира в 1994 году. На Олимпийских играх они заняли пятое место в 1992 году и четвертое в 1994 году.

После завершения карьеры фигуристов пара переехала в США, где начала тренерскую деятельность. Они работали с различными американскими фигуристами, включая чемпионов страны.

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Трагедия и спасение

Пассажирским рейсом летели как минимум 14 фигуристов, не считая их родителей и тренеров, сообщил РИА «Новости» американский фигурист Джон Маравилла.

«Я не хочу называть имен... Такая трагедия», — сказал спортсмен.

Причем судя по соцсетям, самого Маравилла не посадили на этот рейс благодаря невероятному стечению обстоятельств. Он остался жив из-за габаритов своей собаки.

«На стойке регистрации мне сообщили, что она слишком велика для переноски, хотя это был наш обратный рейс. Поэтому мы решили ехать на машине», — рассказал спортсмен.

Сам он вначале был очень недоволен этим фактом: «Заберите меня, мать его, из Канзаса, пожалуйста», — написал он в соцсетях из аэропорта.

Пока точно известно только два имени, кто точно был в самолете во время крушения. Но, судя по всему, катастрофа станет одной из самых масштабных трагедий в истории фигурного катания. Свой пост погибшим уже посвятил лучший американский фигурист поколения Илья Малинин, написав: «Надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо».