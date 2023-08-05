Туктамышева заменила Валиеву в шоу. Как проходит спектакль Навки в олимпийском Сочи

Одну роль поделили Алина Загитова, Камила Валиева, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

«История любви Шахерезады» — не новая сказка Татьяны Навки. Шоу уже проходило зимой в Москве и собрало крутой состав участников с Камилой Валиевой и Елизаветой Туктамышевой в главных ролях. Теперь спектакль переехал в Сочи в олимпийский «Айсберг», где собрал трех олимпийских чемпионок и одну чемпионку мира. И всех — в одной роли.

Летние гастроли Туктамышевой

Летние шоу в Сочи проходят не первый год. В конце августа до конца сентября здесь будет господствовать Илья Авербух, причем одной из звезд будет Елизавета Туктамышева. В сезон чемпионка мира вроде как идет — Авербух обещал поставить ей короткую программу 15 августа. Контрольные прокаты будут через месяц после этого — успеет ли Лиза накатать постановку? Приедет ли на прокаты? Что с тройным акселем? И что насчет произвольной?

Это больше лирическое отступление. До конца августа еще есть время, сейчас Лиза выступает в сказке Татьяны Навки «История любви Шахерезады». В субботу прошло заключительное шоу с участием фигуристки — она заменяла в этом амплуа Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Алину Загитову. Роль эпизодическая, далеко не главная, так что много Туктамышевой не было. Зимой Лиза играла главную злодейку шоу, летала под потолком и устраивала фаер-шоу. Сейчас такого отжига в роли прописано не было.

«Зимой я играла властную и сильную Саис, а теперь буду красивой и справедливой Богиней! Это красочное восточное шоу — удивительная сказка, которая увлекает и захватывает и зрителей, и нас — фигуристов! Это целый спектакль, театральное событие», — слова самой фигуристки.

Стопроцентное попадание в образы

Декорации и костюмы «СЭ» уже отмечал. Нестандартное прочтение — тоже: и голоса Киркорова и Валерии, и даже мелодию песни Yesterday Beatles.

Но еще удивительно, как круто подобрали фигуристам их роли. Можете себе представить Викторию Синицину и Никиту Кацалапова в зажигательном танце под адаптацию игры Марио? Вряд ли, хотя исключать нельзя. И все-таки Вика с Никитой играли главную пару сказки — Шахерезаду и Шахрияра. На их танце под «Шербурские зонтики» зрители подняли вверх телефоны с включенными фонариками — единственный раз за все шоу. Фигуристов иногда ругают за слишком большое количество лирики, но как же она им идет!

Мог ли еще кто-то отжечь так же, как Иван Ригини и Егор Мурашов в роли Джина и Аладдина? Тоже сомнительно. Они сыграли идеально — да, любителям классики покажутся странными их диалоги, костюмы и некоторые элементы, но этот спектакль не про традиционную историю. Не знаю, специально ли это прописанная фишка или нет, но фигуристы даже переговаривались с залом. Больше внимания досталось партеру, но все равно получилось забавно. «Устали? Хотите антракт? Или еще потерпите?» — спрашивал Мурашов. И что интересно, зал ему отвечал, что еще подождет.

Билеты не все были раскуплены, и можно задаться вопросом, стоит ли тогда проводить шоу в Сочи, да еще и по несколько месяцев подряд. Помнится, в Москве в новогодние праздники арены были заполнены. Но на юге это нужно воспринимать по-другому. Во-первых, можно вспомнить этап Гран-при, где зрителей почти не было. Сейчас часть арены была закрыта декорациями, верхний ярус не продавался, аудитория кучковалась в центральных секторах. Но зато они не сидели разрозненно по залу.

Да и сейчас летний сезон, и в Сочи масса развлечений. И как раз шоу — одно из них. Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, теперь еще и Елизавета Туктамышева — выбор, когда сходить на шоу в зависимости от выступающих, велик. Параллельно идет «Спящая красавица» с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. В общем, посмотреть есть на кого.