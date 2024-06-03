За месяц больше 10 наших фигуристов решили сменить сборную. Беспрецедентный случай или рутина?

В ФФККР не видят проблемы в уходе фигуристов под флаг других стран.

Главное событие стартовавшего фигурнокатательного межсезонья — переходы спортсменов. Только не как мы привыкли от одного тренера к другому, а переходы из сборной в сборную. От выступлений под российским флагом примерно в одно и то же время отказались сразу 13 фигуристов, что вызвало некоторое волнение. Неужели это бегство российских спортсменов, которое предрекали еще два года назад? С одной стороны, Федерация фигурного катания на коньках России предлагает успокоиться и называет ситуацию рядовой. С другой, хоть сами по себе переходы в другие сборные — явление не новое, у текущей волны спортивной миграции есть важные отличительные качества.

Подобного масштаба международные трансферы еще не видели

Алина Овсянкина со следующего сезона будет представлять Францию, Софья Самоделкина — Казахстан, Аннабель Морозов — США, Софья Титова и Карина Акопова с Никитой Рахманиным — Армению, Генрих Гартунг и Ульяна Ташкинова — Германию, Виктория Барахтина — Канаду, пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — Узбекистан, а Олег Муратов и Анатолий Беловодченко — Польшу. Сразу 13 российских спортсменов получили открепление от ФФККР, и это только за прошедший месяц. «Их сейчас не больше и не меньше, чем до ограничений. Лидеры не собираются никуда переходить», — сказал об этой истории президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. И если вторая часть его суждения имеет дискуссионный характер — в конце концов, как определить, кто лидер, а кто нет, — то вот первая — явная неточность. За весь предыдущий период, начиная с 24 февраля 2022 года, гражданство сменили только четыре наши фигуристки и один фигурист.

Самая известная потеря — танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, который оказался после долгих метаний в Грузии. Помимо них, еще были Ульяна Ширяева, Алекса Волкова и Софья Шифрина. На июль 2023 года список уехавших ими и ограничивался. В предыдущие годы список желавших сменить паспорт также не доходил до двузначных чисел. Чаще всего речь шла о двух-трех спортсменах, в редких случаях — о пяти и больше. Но вот 13 — это показатель того, что ситуация изменилась. Да и разговоры, что лидеры остаются... Анастасия Мишина с Александром Галлямовым или же Марк Кондратюк о планах по смене гражданства действительно не заявляли. Однако есть Софья Самоделкина и Аннабель Морозов, регулярно занимавшие призовые места крупнейших всероссийских стартов. Ходят слухи о возможной смене паспорта и других известных спортсменов...

Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пока не будет налажен диалог с ISU, переходы не прекратятся

О массовом исходе речь, конечно, не идет, как и о потере страной первых номеров сборной. Однако назвать майские международные трансферы рядовой историей, на которую не стоит обращать внимания, язык тоже не поворачивается. Более чем двухлетняя изоляция российского спорта все равно сказывается. В России стараются создавать все возможные условия для спортсменов, чтобы последние не чувствовали себя обделенными. Федерация старается как может — продолжает выплачивать зарплату и выдавать финансы на подготовку программ. Собирает щедрый призовой фонд на внутренние старты, пытаясь тем самым компенсировать потери от запрета выступать на турнирах под эгидой ISU.

В ФФККР придумывают новые форматы и не стоят на месте, параллельно не сжигая мосты с международным сообществом фигурного катания. Но, несмотря на решение МОК допускать россиян на мировые чемпионаты в нейтральном статусе и успешные истории подобного допуска из других видов спорта, в ISU в целом и в фигурном катании в частности, поднимать вопрос о снятии ограничений на российских спортсменов не желают. Лучше будут обсуждать с российскими коллегами последние нововведения в правилах, хвалить за организацию прыжкового чемпионата, советоваться по вопросам глобального вектора развития вида спорта... Но по главной проблеме — никаких продвижений.

Фигуристы это видят и понимают, что вся их спортивная жизнь так и может завершиться в нынешней изоляции. Шанс проявить себя у многих — здесь и сейчас. Возможно, единственный в жизни, второго такого не будет... Так что пока с дело с возвращением на международную арену не сдвинется с места, подобные переходы не прекратятся. И насильно удерживать — точно не вариант. Пусть хоть так россияне достигают успеха и напоминают о сильнейшей школе фигурного катания. Ведь для многих победы Анастасии Губановой вполне себе повод для ностальгии по российской сборной и хороший момент, чтобы пересмотреть свои позиции и попытаться найти хоть какие-то компромиссы.