Трусова точно завершает карьеру? «Королевы квадов» нет в списках на контрольные прокаты

Горбачева пока числится среди участниц мероприятия, которое запланировано на 16-17 сентября.

Полноценный старт фигурного сезона совсем скоро — в середине сентября в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России. Причем важно не только кто в какой форме подойдет к прокатам, но и списки приглашенных. Это маркер отношения федерации к спортсмену и его перспектив в сезоне.

К примеру, спустя год перерыва в деле танцоры Александра Степанова и Иван Букин. ФФККР верит в бывшую первую пару страны и ждет от нее результата. Как и от Алины Горбачевой — главный ньюсмейкер последних дней пока в списках. А вот Александры Трусовой в числе участниц нет. Неужели подтверждаются опасения о завершении карьеры?

Александра пропускает как минимум старт следующего сезона

Трудно это признавать, но путь Александры Трусовой в спорте, возможно, подходит к финалу. Как уже ранее писал «СЭ», российская фигуристка не планирует принимать участие в соревнованиях в сезоне-2023/24. Она снизила тренировочную активность практически сразу после гастролей в Пекине, хотя и до этого сомневалась, стоит ли продолжать карьеру. Причин много, среди них — и отсутствие международных соревнований, а вместе с ней — и мотивации, спорные судейские оценки на российских стартах, состояние здоровья и занятость в шоу и вне спорта, где Трусова сейчас успешно самореализуется и зарабатывает больше. На данный момент предпосылок к изменению решения Трусовой нет. Александра говорила, что поставила за сезон одну программу, не уточнив какую, однако сейчас, если мы ее и увидим — то только в коммерческих проектах.

Косвенным подтверждением стали списки участников контрольных прокатов сборной — Александры в них нет. Конечно, можно допустить, что Александра выпала из обоймы лидеров и ее не стали приглашать исключительно из-за падения результатов. Однако эта версия безумна, поскольку среди участниц есть и Вероника Яметова, и Анастасия Зинина. А эти девушки котируются ниже призера Олимпиады. Кроме того, для Федерации фигурного катания России контрольные прокаты стали важным источником заработка. И добровольно отказываться от дополнительных продаж среди тех, кто пошел бы только на Трусову, ФФККР едва ли бы стала. Так что увы и ах. Последний раз «королева квадов» выходила на соревновательный лед еще в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. После этого — череда снятий, которая началась с чемпионата страны. И туманное будущее.

Майя Хромых. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хромых возвращается в спорт после перерыва в полтора года

При этом говорить однозначно, что Трусова завершает карьеру, не стоит. Даже пропуск сезона не станет непреодолимым препятствием. Александра еще сможет вернуться, было бы желание. Тем более у нас есть отличный пример — Майя Хромых. Девушку как спортсменку уже давно сбросили со счетов. В последний раз она выступала на турнире «Кубок Первого канала» в середине марта прошлого года. Всю весну и начало лета 2022-го ездила по ледовым шоу, работала на сборах команды Тутберидзе в Новогорске. В сентябре прошлого года была небольшая травма — порез сухожилия на пальце. Но уже спустя неделю Майя снова на льду. Ее ждали на двух этапах «Гран-при России», но Хромых на них так и не появилась. Официально — из-за той травмы. Негласно же стали активно распространяться слухи о возможном переходе Майи в сборную Италии.

Эти слухи распространял американский журналист Дейва Лиз, и, хотя представители итальянской сборной в разговоре с «СЭ» опровергали интерес своей страны к фигуристке, ее исчезновение больше чем на год было загадочным. Тем не менее сейчас Майя, судя по всему, в порядке и готова к новому сезону. Хотя в ее случае, пока не увидим на льду, ни в чем нельзя быть уверенным... А вот возвращение Александры Степановой и Ивана Букина едва ли вызывает сомнения. Ребята давно объявили о желании возобновить карьеру после паузы и начинают новый этап под руководством штаба Александра Жулина. Бывшие подопечные Ирины Жук и Александра Свинина перебрались к главному конкуренту спустя 16 лет совместной работы. Что из этого выйдет, узнаем совсем скоро, но уже сейчас понятно, что Степанова и Букин претендуют на корону российских танцев.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Пропавшая на сутки Горбачева впервые в карьере выступит как член сборной

Хотя лидеры прошлого сезона — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — все еще в деле. Пригласили и вновь собранные дуэты: Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Ирина Хавронина/Девид Нарижный и Софья Шевченко/Андрей Ежлов. Ребята в поисках себя, тот же Нарижный за последние полтора года выступает уже с третьей партнершей. Нашел ли он «ту самую» — поживем — увидим. Пригласили и новые дуэты в парном катании: Алена Косторная/Георгий Куница, Таисия Собинина/Денис Ходыкин. Удивительно, но Косторная, пусть и в новом амплуа, но единственная из тройки ТЩК, кто еще остался в спорте. Про проблемы Трусовой мы уже говорили, Анна Щербакова, несмотря на заверения о планах вернуться, в списках участниц контрольных прокатов все же не числится, и надежды увидеть ее по ходу сезона все меньше и меньше.

Подтверждаются слухи о желании взять паузу у парников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Ученики Этери Тутберидзе отсутствуют в числе участников, зато есть новая пара Тутберидзе — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, так что эксперименты над парным катанием от «Хрустального» продолжатся. Ожидаемо в списках нет и приостановившего карьеру Михаила Коляды. Зато в них есть Алина Горбачева. Поднявшая на уши всю Москву, если не всю Россию, 16-летняя фигуристка приглашена на мероприятие подобного уровня впервые в жизни. Со спортивной точки зрения все правильно. Горбачева — главное открытие прошлого сезона и победительница юниорского первенства страны. Однако есть важные вопросы к ментальному состоянию девушки. Насколько она будет готова выступать перед многотысячной аудиторией уже через две с половиной недели? Очевидно, что тренер и федерация пытаются сделать вид, что ничего не было. Девушку даже заставили публично извиниться. Но верный ли это ход?

Участники контрольных прокатов

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Елизавета Пасечник/Максим Некрасов, Александра Прокопец/Александр Васькович, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.