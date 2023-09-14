Контрольные прокаты теряют участников. Кто продержится до выходных?

Начало сезона в фигурном катании получается скомканным.

В ближайшие выходные стартует сезон в российском фигурном катании. По традиции последних лет начнется он с контрольных прокатов. Некогда закрытое мероприятие для представителей федерации и тренерского совета сборной превратилось в масштабное шоу с огромной аудиторией. Пусть на прокатах нет ни публичных оценок за выступления, ни призовых мест, но презентация новых программ на глазах у зрителей от этого не становится менее важной.

Тем удивительнее читать про новые снятия. Стоило только немного остыть эмоциям от обвала российских танцев, как из числа участников исчезают одиночницы Вероника Яметова и Дарья Садкова. Есть потеря и в числе спортивных пар — в стартовых списках отсутствуют Юлия Артемьева — Алексей Брюханов. Что вообще происходит?

За двое суток до выхода на лед снимаются еще четыре человека

Первыми череду снятий с контрольных прокатов открыли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Их громкий разрыв стал ударом для едва оправившихся от постолимпийского года российских танцев. Следом за Кагановской с Ангелополом из числа участников исчезают и Елизавета Пасечник с Максимом Некрасовым. Все по той же причине — такого дуэта больше не существует, а Некрасов будет теперь кататься с Кагановской. Вполне в духе ФФККР было бы допустить до прокатов вновь созданную пару, однако от таких экспериментов федерация решила отказаться. И так среди участников будет много дуэтов, которых ранее никто в деле не видел. Впрочем, на танцах проблемы не ограничились. В начале сентября стало известно, что прокаты пропустят Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев из-за травмы партнерши. А за два дня до старта и вовсе череда снятий.

О том, что в прокатах не примут участия Вероника Яметова, Дарья Садкова и пара Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, решили сообщить интересным образом. Были просто опубликованы окончательные списки участников, где эти фамилии отсутствовали, что и заметили журналисты. При этом никаких пояснений о причинах снятий ФФККР не посчитала сделать нужным. А вот из СМИ мы узнали, что у Яметовой травма ноги — на одной из последних тренировок она получила удар коньком, у Садковой — повреждение голеностопа, а у Артемьевой и Брюханова некие «медицинские показания». Случиться и правда может всякое, удивляет другое. В случае с той же Вероникой, если верить информации «Р-Спорт», девушка вернулась на лед только два дня назад и никак не могла подготовиться к прокатам. Так зачем было в принципе вводить всех в заблуждение и сниматься в последний момент?

Вероника Яметова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первый сезон без Щербаковой и Трусовой за пять лет

Наверняка у Яметовой есть персональные поклонники, которые могли планировать свою поездку на контрольные прокаты ради нее. Теперь это теряет смысл. Но вместо Вероники можно было пригласить других талантливых одиночниц, однако, раз все решилось в последний момент, пространства для подобных маневров не осталось. Ситуация, когда о том, кто конкретно будет выступать, становится известно только накануне старта, снова показывает: российское фигурное катание до сих пор не адаптировалось к тому уровню внимания, что сформировался вокруг этого вида спорта после Олимпиады в Пхенчхане. Тем не менее у любого зрительского интереса есть свой предел, и этот сезон будет отличной проверкой фанатской любви. К примеру, говорить об аншлаге на контрольных прокатах не приходится.

По состоянию на день четверга были доступны билеты практически на все категории — от самых дешевых за 250 рублей на верхнем ярусе до дорогих за 4500 рублей на лучших местах из доступных зрителям. Особенно много невостребованных билетов на короткие программы в субботу. Во многом это результат того, что из спорта уходит прежнее, раскрученное поколение. Эти прокаты — первые с 2019 года, когда нет ни Александры Трусовой, ни Анны Щербаковой. Зато вернулась Алена Косторная, правда, в новом статусе — с мужем и в парном катании. Главной звездой теперь единолично выглядит Камила Валиева, мысли которой, впрочем, наверняка будут не на льду, а в Лозанне, где на слушаниях CAS скоро решается как ее судьба, так и всей сборной России. Валиева точно выступит, но в каком она будет настроении?

Постепенно на лидерские роли выходит и Софья Акатьева. Однако она в плену новых правил ISU — даже в случае возвращения россиян на международную арену ее ждет только юниорский спорт. Так или иначе, контрольные прокаты будут первой проверкой для сборников. Своеобразной проверочной работой после летних каникул, где само по себе участие или пропуск уже говорит о многом. Серьезных выводов по их итогам делать точно не стоит, спортсмены далеки от оптимальной формы. Однако общие впечатления важно запечатлеть.

Контрольные прокаты сборной России. Москва

16 сентября

Танцы на льду, ритм-танец — 14.00

Женщины, короткая программа — 15.20

Пары, короткая программа — 16.55

Мужчины, короткая программа — 18.35

17 сентября

Танцы на льду, произвольный танец — 14.00

Женщины, произвольная программа — 15.30

Пары, произвольная программа — 17.15

Мужчины, произвольная программа — 19.05



Состав участников

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Петр Гуменник, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко, Григорий Федоров, Илья Яблоков.

Пары: Карина Акопова/Никита Рахманин, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Алена Косторная/Георгий Куница, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозов/Игорь Еременко, Александра Прокопец/Александр Васькович, Александра Степанова/Иван Букин, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд, Софья Шевченко/Андрей Ежлов.