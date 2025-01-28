Подводим итоги 2024 года в фигурном катании вместе с «Медиалогией».

Стало вроде как общим мнением, что в фигурном катании самые сумасшедшие фанаты. Они готовы уничтожить любого, кто заденет их «любимку». Отдельный вид спора — кто в принципе круче и популярнее, на кого купили билеты, а кого пригласили в шоу и так далее. Медвеботы никогда не признают популярность Загитовой, трусоботы всегда будут считать Щербакову не такой интересной — и наоборот.

При всей субъективности гипотезы о медийности проверить как раз можно. Во вторник на сайте «СЭ» вышел совместный с «Медиалогией» проект «Самые медийные лица российского спорта-2024» — в нем можно получить ответ на вопрос, какая сейчас самая читаемая и упоминаемая в СМИ и соцсетях спортивная персона России. Компания давно занимается подсчетом подобных рейтингов, и в профессиональной среде ее инструментарий сомнению не подвергается.

Конечно, как и к любому рейтингу, к нему можно придраться. Но тренды он точно отражает. В топ-50 нашего общего рейтинга — аж 12 представителей фигурного катания, это второе место за футболом, что заставляет задуматься о феномене.

Кто самый медийный фигурист?

Мы представляем вашему вниманию топ-10 фигуристов нашего совместного рейтинга, а также отдельно — лидеров в СМИ и соцсетях. Абсолютные цифры скажут что-то вряд ли, а вот отрывы дадут видение большой картины, в частности большое преимущество Валиевой над всеми остальными — благодаря освещению дела о допинге. В скобках — общее место персоны по всем видам спорта.

Рейтинг соцсетей выиграл Хабиб Нурмагомедов, но для понимания — из первых 11 мест 8 занимают представители фигурного катания, как бы это ни было ужасно для поклонников ММА.

Выводы

Помимо очевидного вывода, что фигурное катание на виду и по вниманию к персоналиям уступает только футболу — даже бои и хоккей позади, напрашиваются и другие, менее приятные для фигуристов.

Во-первых, сразу бросается в глаза симптоматичное: ни в СМИ, ни в соцсетях действующих спортсменов нет даже в топ-10. Это подтверждает то, о чем давно говорят разбирающиеся люди: за время отстранения в нашем фигурном катании не родилось новых героев, за которыми интересно смотреть широкой аудитории, и не только на катке. Это повод задуматься самим спортсменам, их родителям, агентам, тренерам — если, конечно, их интересует популярность.

Еще одно очевидное наблюдение — полное женское доминирование во всех рейтингах. Фигурное катание в России почти всегда было женским видом спорта и по спортсменам, и по аудитории — но спортсменов-мужчин, даже из недавно завершивших, и близко нет. За них отдувается Евгений Плющенко — который уже давно тренер, заслуженный олимпийский чемпион, муж Яны Рудковской, но никак не спортсмен.

Действующие мужчины держатся относительно действующих фигуристок получше, но все равно — это значит, что даже при всей раскрутке мощной конкуренции в нашем мужском одиночном аудитории в ней не хватает нестандартных поворотов, личного фактора. Она слишком спортивная.

Кто круче всех среди действующих?

И все же, если мы оставим за скобками поколение Медведевой — Загитовой — Трусовой — Валиевой, кто известнее всех среди тех, кто выступает?

В СМИ благодаря собственной раскрутке и ряду резонансных писем Томасу Баху выше всех в 2024 году оказался Александр Галлямов — 12-е место. Выигрывающая все турниры подряд, но не стреляющая громкими заявлениями Аделия Петросян — ниже.

В соцсетях она все же повыше, но тоже красноречиво, что на третьем месте среди действующих за ней и Акатьевой — Макар Игнатов, и тоже не благодаря феноменальным результатам, а свадьбе с Александрой Трусовой. Это, к слову, о том, «зачем СМИ пишут про эти свадьбы, где статьи про спорт?». Потому что российская аудитория читает светскую хронику лучше, чем спорт, и это не упрек, ибо клиент всегда прав, — а констатация факта. Впрочем, даже в соцсетях Петросян занимает 14-е место среди фигурных персон. Лидирует ожидаемо Валиева, но Трусова очень к ней близка (371 тысяча упоминаний против 366).

А вот так выглядит топ-10 среди действующих спортсменов. Места относительно всех видов спорта тут приводить не принципиально — почти все они во второй-третьей сотне, в первую успели проникнуть только Галлямов и Петросян.

За пределами десятки, но также попали в топ-300 Софья Муравьева (5763), Елизавета Худайбердиева (5606), Егор Базин (4944), Софья Акатьева (4491).

В соцсетях доминирование фигурного катания еще очевиднее: из топ-200 персон аж 43 относятся к этому виду спорта. Это не обязательно показывает популярность — скорее то, как активно фан-сообщество фигурки и как надут этот пузырь обсуждений, споров и рассматривания под лупой каждого движения. Тут есть и заметные изменения в списке — например, среди действующих фигуристов на 9-м месте появляется Василиса Кагановская, у которой действительно очень активная, выделяющаяся на общем фоне фан-группа. Наконец проявляется лидер мужского катания Владислав Дикиджи — он шестой.

А вот лидер у СМИ Галлямов отступил аж на 13-ю позицию и зажат между... Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Да, про девушку Сашу писали в соцсетях чаще, чем про Сашу-парня. Также на высоких позициях появляется Георгий Куница (это эффект Игнатова, жена Георгия — Алена Косторная). Есть в данном рейтинге и единственная юниорка — это ученица Евгения Плющенко Вероника Жилина. И, кстати, вся десятка ровно умещается в топ-100 по всем видам спорта.

Что пожелать нашим фигуристам в 2025 году? Как минимум доехать до олимпийского отборочного турнира в Пекине, как максимум — вернуться и на остальные международные соревнования. После этого число упоминаний точно вырастет. Да вообще хотелось бы, чтобы в 2025-м мы больше интересовались спортом и приятными вещами, а не тем, что отвлекает от них внимание на себя.