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Фигурное катание

Сегодня, 10:15

Канадцы собирают деньги для семьи погибшей фигуристки. У нее остался 10-месячный сын

31-летняя канадская фигуристка Александра Пол погибла в автокатастрофе
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Фигуристы Александра Пол и Митчелл Ислам
Александра Пол и Митчелл Ислам.
Фото Global Look Press
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В машину с 31-летней участницей Олимпиады в Сочи Александрой Пол и ее ребенком врезался грузовик.

Бывшая фигуристка сборной Канады Александра Пол погибла в результате крупной аварии с участием семи автомобилей в городке Меланхтон в 100 км от Торонто. Трагический инцидент произошел 22 августа, но национальная федерация Skate Canada сообщила о нем только спустя неделю. На машину, в которой находилась 31-летняя экс-фигуристка вместе с 10-месячным сыном Чарли, пришелся главный удар потерявшего управление грузовика. Женщина скончалась на месте, а ребенок получил незначительные травмы и был госпитализирован. Муж и бывший партнер Александры по танцевальному дуэту Митч Ислам в момент катастрофы находился в другом месте. Ради помощи безутешному вдовцу канадские болельщики организовали сбор средств.

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Коллеги шокированы

Пол и Ислам выступали с 2009 по 2016 год. В 2010-м они стали вторыми на чемпионате мира среди юниоров. За свою взрослую карьеру Алекс и Митч выигрывали медали на чемпионатах Канады в 2011, 2014 и 2015 годах. Хотя конкурировать с безупречными Тессой Вертью и Скоттом Моиром им было сложновато. Дуэт представлял свою страну на Играх в Сочи, где занял 18-е место, а месяц спустя пробился в топ-10 на чемпионате мира. Среди тренеров, с которыми работал дуэт, значится россиянка Анжелика Крылова.

Фигуристы Александра Пол и Митчелл Ислам
Фото Getty Images

В 2016 году танцоры ушли из фигурного катания, завоевав бронзовую награду на турнире US Classic International. После завершения выступлений Александра получила юридическое образование и нашла работу в юридической компании в городке Барри. Митч работал тренером по фигурному катанию неподалеку — на катке Марипоса. Пара поженилась в 2021 году, а в 2022-м у них родился сын.

Машина, в которой Александра находилась вместе со своим малышом, притормозила на трассе County Road 124 в округе Дафферин у места, где шел ремонт дороги. После чего в скопление автомобилей врезался грузовик. В результате аварии пострадали еще три человека, в том числе 67-летний мужчина, который с тяжелой травмой был доставлен в медицинский центр на вертолете. Бывшая фигуристка скончалась на месте. Ребенок получил физические повреждения, не угрожающие жизни.

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«Потеря Алекс как друга и коллеги шокировала всех в Barriston Law, — заявила Джоан Макфэйл, руководитель юридической компании, в которой трудилась бывшая фигуристка. — Она пришла к нам сначала на практику, а в 2021 году получила постоянную работу и была принята в коллегию адвокатов. Нам будет не хватать ее жизнерадостного характера, страсти к работе и заботы о семье. Она была доброй, творческой и целеустремленной во всех начинаниях. Все наши помыслы — с ее маленьким сыном, мужем Митчем и всей ее семьей».

Фигуристы Александра Пол и Митчелл Ислам
Фото Getty Images

Облегчить финансовое бремя вдовца

«Трагедия, постигшая семьи Пола и Ислама, невосполнима, — говорится в заявлении школы фигурного катания Марипоса. — Мы постоянно получаем соболезнования, которыми делимся с Митчеллом. Это горе, которое нужно пережить. Вдовцу понадобится время, чтобы справиться с потерей своей идеальной супруги и матери Чарльза. В будущем мы хотели бы вернуть Митча на каток, как только он окажется готов. Мы от всего сердца благодарим всех за вашу любовь, дружбу и поддержку».

На сайте GoFundMe создана страница для сбора средств в пользу Ислама и его сына — организаторы поставили целью достичь отметки в 40 тысяч долларов и уже набрали почти половину этой суммы. «В этой трагической ситуации Митч будет вынужден в одиночку воспитывать ребенка. Пока семьи Пола и Ислама преодолевают горе, многие друзья выразили желание сделать больше, чем просто выразить соболезнования, — говорится в мотивационном письме. — Ваши пожертвования облегчат финансовое бремя Митча, предоставив ему необходимое время, чтобы справиться с потерей без дополнительного давления, связанного с необходимостью выполнять служебные обязанности».

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«Алекс будут помнить как яркую и энергичную молодую женщину, — говорится в сообщении Skate Canada. — Она была не только доброй, образованной, остроумной и решительной. После ухода из спорта она не прерывала связи с мировым сообществом фигурного катания. Самоотверженность, страсть и выдающиеся таланты Пол оставили след в истории фигурного катания. Ее стремление к совершенству сочеталось с теплотой, которая снискала любовь коллег-спортсменов, тренеров и болельщиков. Она была не только опытной спортсменкой, но и образцом для подражания для начинающих фигуристов. Но прежде всего Алекс запомнят как любящую дочь, сестру, жену и мать».

Фигурное катание
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