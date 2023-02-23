«Прыжки Трусовой — бомба». Фигуристка из Перми — о четверных Русской Ракеты и российско-китайских играх

Таисия Щербинина учит ультра-си и восхищается парным катанием.

На Российско-китайских играх в декабре 2022 года Таисия Щербинина стала второй среди девушек. Фигуристка стала единственной спортсменкой из одиночного катания, которая выступает не за Москву или Санкт-Петербург, а за регионы. В феврале Таисия впервые откаталась на первенстве России у себя дома, в Перми. После окончания соревнования 14-летняя спортсменка пообщалась с корреспондентом «СЭ» и рассказала, как прошел первый в ее карьере международный старт, почему ей нравится парное катание и на кого ориентируется в плане изучения прыжков ультра-си.

В Германии у меня есть болельщик

— Первенство России в Перми — первое крупное соревнование для тебя?

— На сегодняшний день это одно из самых крупных и значимых соревнований в России. Я очень рада, что отобралась и участвовала в нем. У меня уже был опыт выступления на подобных турнирах. Еще в декабре прошлого года я ездила в Китай на Российско-китайские игры. Там я заняла второе место.

— Расстроилась, что не все получилось на первенстве?

— Конечно. Но ничего страшного, надо дальше работать. Может быть, не успела подготовиться, может, сказалось волнение.

— В соцсетях выкладывали видео, как к тебе на трибунах подходили зрители и просили автографы. Часто бывает такое?

— Иногда бывает, обычно на каких-то крупных соревнованиях. А в обычной жизни пока нет. На одном из этапов «Гран-при» меня попросили подписать открытку с моей фотографией. Потом оказалось, что эту открытку отправили в Германию. Я даже подумать не могла, что там меня знают. Позже болельщик обратился в мою фан-группу, чтобы они организовали и передали мне цветы, было очень неожиданно и приятно. Вообще хочется сказать всем огромное спасибо — за внимание, подарки и поддержку, которую мне оказывают.

— Как ты начала заниматься фигурным катанием?

— Меня отдали в фигурное катание в три года. Моя мама раньше занималась, но у нее не особо получилось. Но она решила меня отдать. Мне все нравится, я продолжаю заниматься. Лет в семь поняла, что мне нравится. У меня начало получаться, начало приходить осознание, что это дело всей моей жизни.

— Как проходят твои тренировки?

— У своих тренеров, Екатерина Патласовой и Алексея Главатских, я занимаюсь уже семь лет. Очень их люблю. Мы выходим на лед, раскатываемся, потом прыгаем, потом вращаемся. Кроме ледовых тренировок есть хореография, ОФП, танцы. Танцуем все, разные стили. Занятия ведут несколько человек. Есть хип-хоп и модерн, например.

Таисия Щербинина. Фото Соцсети

На Российско-китайских играх пообщалась с китайскими спортсменами

— Сильно волнуешься на соревнованиях?

— Вообще волнение есть. Но на Российско-китайских играх не волновалась, не знаю почему. Там была тренировочная атмосфера, на трибунах было пусто. Но мне понравилось.

— Строго было с антиковидными мерами?

— Да, нас никуда не выпускали. Мы ездили из отеля до арены и обратно на трансфере. Только в последний день разрешили немного осмотреться, но я решила собирать чемоданы.

— Что запомнилось тогда в Китае?

— Еда специфическая. Это был мой первый международный старт. Много эмоций, но не могу выделить что-то одно. Как узнала, что поеду? Позвонили моему тренеру, спросили, смогу ли я. Она согласилась. Мне сказали, и я была очень рада. Удивилась, что меня выбрали.

— С китайскими спортсменами общались?

— Общались через переводчика. Некоторые даже обменивались куртками и рюкзаками. Наш куратор по окончании соревнований подарила две заколки, милые перчатки. Она везде нас сопровождала.

— Читала, что на турнире в Кирове у тебя порвались колготки и потерялись перчатки. Сильно мешают такие вещи?

— У меня порвались колготки прямо перед тренировкой. Рядом был магазин, мама сходила и купила новые. Надо было быстрее, чтобы выйти на тренировку. Но меня это не сбивает, вообще без разницы.

— Мама с тобой часто ездит на соревнования?

— Да. Обычно со мной либо одна мама, либо мама и папа. Это дополнительная поддержка. Моя мама иногда смотрит на мои выступления, иногда нет. А мне все равно, смотрит или нет, это решение мамы. Иногда она очень волнуется и говорит, что не может смотреть.

Алексей Ягудин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ягудин и Тотьмянина/Маринин пожелали мне удачи

— В этом году ты еще успела выступить в ледовом шоу.

— Нас пригласили, и мы сразу согласились. Было круто и атмосферно. Открывали каток у Театра-Театра на улице. В этом году Перми же 300 лет исполняется. Мне очень понравилось. Это был мой первый опыт выступления в шоу. В нем выступали Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин.

— Как тебе кататься вместе с олимпийскими чемпионами?

— Это огромный опыт, когда ты видишь, как они катаются, стараешься до них дотянуться. Чуть-чуть даже пообщались. Пожелали мне удачи, поблагодарили за участие.

— Много было зрителей?

— Очень. Мы выступали три дня. Было все заполнено — с одной стороны катка у нас была гримерка, все остальное пространство было заполнено. И даже за гримеркой находились люди. Но выступать было не страшно. Я обожаю, когда очень много зрителей, это дополнительная поддержка. Некоторым это не нравится, но я получаю удовольствие, что катаюсь при таком количестве зрителей.

— Ты выступала в Перми на юниорском этапе «Гран-при». А на взрослых ходила смотреть?

— Да, хочу чему-то научиться у взрослых. Поддержка зрителей крутая, были полные трибуны.

— Ты упоминала, что тебе нравятся Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

— Да, на них тоже смотрела. Парное катание я очень люблю. Это и страшно, и красиво. Так как я была участницей соревнований по юниорам, у меня был пропуск. Я могла ходить в раздевалку в «Молоте», куда не каждый мог попасть. Там я пообщалась со многими участниками соревнований, сделала памятные фото. Ребята были приветливыми и общительными.

Таисия Щербинина. Фото Соцсети

Пять четверных — круто

— Ты сейчас продолжаешь учить ультра-си?

— Да, продолжаю учить.

— На кого-то ориентируешься в плане сложных прыжков?

— Мне запомнились прыжки у всех девочек, которые ездили на Олимпиаду, — у Саши Трусовой, Ани Щербаковой и Камилы Валиевой. По прыжкам, конечно, Саша нравится. Пять четверных — это круто. По катанию нравятся Аня и Камила, но у Саши прыжки — это бомба. Каждый спортсмен хочет записать свое имя в историю.

— Какие ультра-си ты учишь?

— Четверные и тройной аксель. Лучше получается аксель. Не скажу, что проще, просто для кого-то легче квады, для кого-то — тройной аксель. Как у Саши Трусовой — у нее триксель вроде как не шел, а вот четверные прыгала почти все.

— Кто еще будет болеть за тебя в ближайшее время?

— В этом сезоне еще буду выступать на Всероссийском турнире на призы Татьяны Анатольевны Тарасовой и на первенстве России старшего возраста. Хочется, конечно, усложнить программу, но пока буду нарабатывать стабильность.