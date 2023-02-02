«Для показательного номера тренер раскрасила мою кофту под Харли Квинн». Чемпионка Санкт-Петербурга Гущина — о популярности

Интервью с 15-летней звездой одиночного катания Ксенией Гущиной.

Чемпионат Санкт-Петербурга на прошлой неделе начался с новости о снятии Елизаветы Туктамышевой. И статус главной звезды турнира достался 15-летней Ксении Гущиной. С повышенным вниманием журналистов и зрителей фигуристка справилась отлично — и даже получила удовольствие. А после соревнований спортсменка пообщалась с корреспондентом «СЭ» и ответила на женские вопросы — о платьях и макияже, фигурном катании и программах, а также рассказала о подготовке показательного номера за сутки.

Без фигурного катания не представляю себя

— Вы говорили, что фигурное катание вас затянуло, когда наблюдали за другими фигуристами. Кто это был?

— В тот момент была Олимпиада в 2018 году, где выступали Алина Загитова и Женя Медведева. Я смотрела почти все фигурное катание на тех играх. Особенно впечатлили прокаты одиночниц.

— То есть вы прямо живете фигурным катанием?

— Да, это уже жизнь. На данный момент без фигурного катания я не представляю себя.

— За мировыми соревнованиями следите?

— Не смотрела, но видела результаты. Смотрела распечатки. Чтобы кто-то запомнился — скорее нет. Там делают в целом все то же самое, что и в России.

— Кто вас поддерживает на соревнованиях чаще всего?

— Родители. Бывает так, что уже после проката знакомые говорят, что приходили на меня посмотреть.

— Вы живете в Петербурге с 15 лет. Уже устроились там? Есть любимое место?

— Да, все очень хорошо. Мне все нравится. Вообще Санкт-Петербург — очень красивый город, и я его еще не весь посмотрела. Здесь очень много интересных мест, я стараюсь разнообразить свой досуг и бывать в разных локациях. Не ходить в одни и те же места. Недавно мне удалось посетить музей-макет Санкт-Петербурга. Впечатлило.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Поставили показательный за сутки

— Вы уже как-то говорили о желании выучить ультра-си. Что-то пробовали на тренировках?

— Пробовала тройной аксель, четверные — пока нет.

— На чемпионате Санкт-Петербурга вы выступали с ярким показательным номером в образе Харли Квинн. Это была идея тренеров?

— Да, предложил тренерский штаб. А я уже поддержала эту идею. Фильм с этой героиней я смотрела, поэтому было интересно попробовать этот образ на льду. Вообще мы поставили этот номер буквально за день до самих показательных выступлений, после короткой программы. Все было очень быстро. Старались делать все как в фильме, чтобы получилось более реалистично.

— А костюм как успели сделать? Из своих вещей?

— Да, из моей одежды. Кофту раскрашивали — тренер помогал, Александрина Сергеевна Дегтярева.

— Вы вообще любите показательные выступления? Хоть у вас их еще не так много было.

— Да, опыта немного. Эти выступления на чемпионате Санкт-Петербурга буквально вторые-третьи. Но мне очень нравится — катать не просто программу, а делать что-то свое, выражать себя. Но о новых образах пока не думала.

— Как вам номер Камилы Валиевой в образе Уэнсдэй?

— Я его видела, он интересный. Хорошо получилось, потому что сериал популярен сейчас. Я его тоже недавно посмотрела. На мой взгляд, идеальное попадание в образ.

— А вообще сериалы любите?

— Да, смотрю разные сериалы. Романтику или фэнтези, зависит от настроения.

— На турнире в Санкт-Петербурге к вам было повышенное внимание после снятия Елизаветы Туктамышевой — много зрителей, журналистов. Как вы отнеслись к этому, не опасались?

— Да нет, мне, наоборот, это понравилось. Такое внимание было впервые, в таком количестве! Но мне это нравится.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Популярность фигурного катания мотивирует

— Фигурное катание у нас в стране вообще очень популярно. Как вам это?

— Считаю, что это очень хорошо, что возрастает интерес к спортсменам. Даже к тем, кто только выходит на взрослый уровень. Мотивирует ли это? Меня да.

— С кем из девчонок-фигуристок общаетесь?

— Вообще много с кем. Но больше всего — с Софой Самоделкиной и Лизой Шанаевой.

— Кем вы мечтали стать в детстве?

— Наверное, тренером по фигурному катанию. Очень хотелось.

— И до сих пор думаете об этом? Хоть и вам, наверное, еще долго до этого.

— Да. Надо уже начинать думать об этом (смеется)

— Вы сейчас еще учитесь в школе, тренируетесь. Свободное время вообще есть? По магазинам походить, в кино...

— Его не так много, так как весной я буду сдавать экзамены. Поэтому все свободные часы провожу за подготовкой к ним. Для того чтобы ходить по магазинам, остается совсем мало времени. Но я покупаю обычно по настроению, что-то понравится или что-то нужно.

— Макияж на соревнования делаете сами?

— Всегда сама. Мама мне помогала, когда у меня был второй спортивный разряд. С первого я уже привыкла все делать сама — краситься, заплетаться.

Нужно уметь преодолевать стресс

— Как проходит процесс работы над костюмами?

— Мы обсуждаем все вместе с тренером, иногда мама высказывает свое мнение. Все учитывается, стараемся делать так, чтобы всем все понравилось. И мне в том числе — мне же кататься! Такого, чтобы какой-то костюм мне не нравился, не было.

— У Саши Трусовой на Олимпиаде был очень простой костюм в произвольной программе — классическое маленькое черное платье. А какие нравятся вам? Сложные образы или более простые?

— Мне нравятся более простые платья, но чтоб в них была какая-то изюминка, отличающая их от других. Аксессуар или что-то на самом платье — здесь уже зависит от образа.

— У Кагановской и Ангелопола возник казус с платьем во время произвольного танца на чемпионате Санкт-Петербурга. У вас бывали такие неприятные моменты с костюмами?

— Нет, не припоминаю. Вроде всегда все хорошо было. Надеюсь, и не будет.

— У вас есть какой-нибудь ритуал перед выходом на лед? Или в день соревнований.

— Нет, у меня нет никаких ритуалов. Просто нужно, чтобы было внутреннее спокойствие. Стресс бывает, но нужно уметь его преодолевать, чтобы он не мешал и не сказался на самом выступлении.

— Как вы расслабляетесь?

— Музыку слушаю или дышу. Что я обычно включаю — зависит от настроения, все по-разному. Или какие-то грустные, или веселые песни. Слушаю и российских, и зарубежных исполнителей.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глобальная цель — Олимпиада

— Ксения Синицына как-то сказала, что вышла бы замуж за хоккеиста. А вы могли бы?

— Не знаю (смеется). Об этом еще рано говорить.

— А какое у вас окружение?

— Скорее больше спортивное — те, с кем я общаюсь на тренировках. Ну и из школы несколько человек.

— Друзья участвуют в вашей спортивной жизни? Или общаетесь на отвлеченные темы?

— Они меня поддерживают, пишут поздравления.

— А в социальных сетях поклонники пишут?

— Да, бывает. В основном после соревнований многие пишут поздравления.

— А игрушки необычные дарили? Все оставляете себе?

— На чемпионате России подарили забавного зеленого монстрика. А так я не все игрушки себе оставляю, раздаю юным фигуристам.

— Какие у вас цели в фигурном катании? Вы уже говорили, что хотели бы когда-нибудь съездить на чемпионат Европы.

— Глобальная цель — это, конечно, Олимпиада. А так — тоже очень хотелось бы съездить и на чемпионаты мира, и Европы.

— У вас есть какая-нибудь программа, ваша или чья-то еще, которая очень нравится?

— Мне очень понравилась олимпийская произвольная программа Жени Медведевой «Анна Каренина». Все в целом — как это смотрелось на льду. Из моих — мне очень нравится моя произвольная в текущем сезоне.

— А когда вы смотрите чью-то программу, на что обращаете внимание?

— Я стараюсь смотреть на все: и на техническую составляющую, и на саму программу. И что можно было улучшить у себя.

— Что бы сказали себе в детстве?

— Никогда не сдаваться.