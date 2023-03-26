«На Олимпиаде Трусова повела себя некрасиво. Нужно контролировать эмоции». Мнение чемпионки Латвии

Софья Степченко — о тренировках в Риге на русском языке и женском фигурном катании.

На завершившемся чемпионате мира в Сайтаме традиционно много было выходцев из России. Обратная сторона сильной сборной — спортсмены, которые не находят себе в ней места, вынуждены искать варианты трудоустройства за границей. Но есть и более любопытные случаи. Это дети эмигрантов и выходцы из русскоязычных диаспор разных стран. Такие, как тот же Илья Малинин. Говорить, что он продукт российской школы, неправильно, но и отрицать его связь с нашей страной полностью тоже не стоит.

От Латвии в этом году была новая молодая фигуристка — 16-летняя Софья Степченко проводит первый взрослый сезон и с ходу смогла пробиться как на ЧЕ, так и на ЧМ. Серьезной борьбы за единственную квоту внутри страны нет, но нужно пройти минимальный порог технической оценки ISU, и Степченко это удалось. Прокаты в Японии для нее нельзя назвать идеальными, однако дебют скорее удался, чем нет. В интервью «СЭ» после произвольной она подвела личные итоги турнира.

Фото Global Look Press

Из-за травмы не успела подготовиться

— Поздравляю с завершением чемпионата мира. Довольна собой?

— Здорово, что я смогла пройти в произвольную программу. На данный момент для меня уже это успех. Большое спасибо тренерам за работу и поддержку, без них у меня ничего бы не получилось. Спасибо также врачам, без их чудес я вообще не смогла бы приехать на этот турнир. За неделю до чемпионата мира я неудачно приземлила прыжок и подвернула ногу. Восстановиться получилось максимально быстро и выступить с учетом обстоятельств вполне достойно. Я показала лучший результат сезона, сделала новый для себя каскад. Так что турнир был скорее удачный, чем нет.

— Получается, что в Сайтаму ты приехала с травмой?

— Да, так и есть, я выступала с травмой. Подвернула ногу, повредились связки... Разминалась перед соревнованиями в сухом зале, делала двойной аксель и упала. Оказалось, что под ковриком была дырка, и нога на выезде неудачно попала в эту ямку. Травма максимально обидная, и все это непосредственно перед ЧМ. Трудно было тренироваться, до конца восстановиться, разумеется, не успела. Но в моем случае успехом был сам факт того, что я попала на ЧМ и достойно откатала две программы.

— Новый каскад был в короткой программе?

— Я впервые в карьере сделала тройной лутц с тройным тулупом. Первый для меня каскад 3-3 на больших соревнованиях, так что я очень рада тому, что он получился. И не просто получился, а сделан был на хороший плюс.

— Понятно, что в твоем случае речь не шла о борьбе за медали или даже за последнюю разминку. Какие задачи в таком случае ставились на турнир?

— Попасть в произвольную прежде всего. И выступить на свой максимум. Как получится, так получится. Понятное дело, что я еще уступаю более опытным спортсменкам, это мой первый взрослый сезон. Поэтому сам факт того, что я на ЧМ, выступила в произвольной программе, — это здорово. Тем не менее у меня есть амбиции, и я планирую развиваться дальше. Произвольная, честно скажу, не совсем удалась, рассчитывала на большее. Но неудачный опыт — тоже опыт. Буду работать над собой, а на будущий год главная задача — продвинуться дальше, чем я есть сейчас. Вот так, по ступеньке, и буду двигаться вперед. Посмотрим, куда получится дойти.

— Какие причины того, что не удалось проявить себя в произвольной? Последствия травмы?

— Психологически было сложно выступать на таком уровне. Немного растерялась. К тому же из-за травмы действительно не успела нужным образом подготовиться. Не хватило тренировок, наката программы. Я не каталась все же почти неделю. В первый раз вышла на лед в пятницу, и сразу на соревнования...

— Как оценишь уровень конкуренции на ЧМ? Он тебя удивил?

— Уровень высокий. Заметно выше, чем на чемпионате Европы. Но я в первую очередь ехала показать свои прокаты и ориентироваться на себя, а не смотреть на других девочек. Конечно, соперницы сильные, глупо это отрицать. Интересно было посмотреть на их произвольные, на уровень их катания. Главные отличия взрослого спорта от юниорского — именно в мастерстве конька. Поэтому смотреть на осознанное взрослое катание всегда интересно.

Фото Global Look Press

Я в Риге тренируюсь на русском, вокруг меня русскоязычная среда

— На чемпионате Европы ты была 11-я, а на ЧМ только 23-я. Причина разницы результатов в разнице уровня конкуренции?

— Естественно. Совсем другая борьба, другие девочки, поэтому и не удалось высоко пробиться. Что касается себя, то по баллам я выступила примерно как на чемпионате Европы. Но соперниц тут больше, и они сильнее.

— Правильно тогда будет сказать, что фигурное катание качнулось в сторону Азии? Что у мужчин, что у женщин лидеры из Японии и Южной Кореи. Даже в парах чемпионы японцы.

— Конечно, в десятке лучших было много кореянок и японок. Но попали в число лучших и американки, и бельгийка Луна Хенднрикс. Немка Николь Шотт. Определенное преимущество сейчас у азиаток есть, и это очевидно. Но и у девушек из Европы есть все шансы показать себя. Поэтому я бы не говорила о какой-то деградации фигурного катания в Европе. Иначе Хендрикс не попала бы на пьедестал почета, согласитесь.

— Как дела с развитием фигурного катания в Латвии? Со стороны о нем знают по одному человеку — Денису Васильевсу. Есть ли кто-то за ним и за тобой?

— У нас много талантливых ребят. Сильная юниорка, хорошая пара, которая в будущем может показать высокие результаты на чемпионатах Европы и мира. Так что ничего критичного.

— Какие у тебя отношения с Денисом Васильевсом?

— Честно говоря, мы едва знакомы и не общаемся. Он живет и тренируется в Швейцарии, я — в Латвии. Так что пересекаемся только на больших соревнованиях.

— Верная мысль, что больше всего интересуется фигурным катанием в Латвии русскоязычная диаспора страны?

— Не задавалась этим вопросом, если честно. Говоря о моих тренерах, один тренер — эстонец. Но общаемся мы на русском. Там, где я тренируюсь, в основном русскоязычная среда. В Риге в принципе много кто говорит по-русски. Это удобнее всем и понятнее, поэтому тренировки проходят на русском.

— Ты коренная рижанка?

— Родилась в Риге и всю жизнь тут прожила. Люблю этот город.

— Устраивают тренировочные условия?

— Спасибо большое моему спортивному клубу — у меня достаточно часов льда и проблем с этим нет. Три льда в день, частный лед, сухая тренировка, хореография, занятия на улице. Проблем никаких вообще, все условия для занятий. Так что дальше все уже зависит только от меня.

— Государство поддерживает тебя и твою карьеру?

— Прежде всего помогает Федерация фигурного катания Латвии. Большое им за это спасибо — и финансово помогают, и организационно. Клуб важную роль участвует в моей карьере и олимпийский комитет Латвии. Конечно же, важную роль играют родители. В нашем виде спорта, по крайней мере на начальном этапе, точно без большого участия родителей, как финансового, так и морального, не получится. Я им очень благодарна за все.

Фото Global Look Press

Судьи профессионалы и оценивают так, как видят, поэтому всегда правы

— Пока что твой технический максимум — каскад двух тройных. Есть мысли об элементах ультра-си, или тебе пока рано ставить такие задачи?

— Я бы хотела в следующем сезоне попробовать тройной аксель или четверной. Но для начала надо завершить сезон и в межсезонье спокойно обсудить этот момент с тренерами. Лично у меня интерес к ультра-си-прыжкам есть.

— А есть ли смысл их сейчас учить? Тенденции судейства в пользу работы над катанием, новый возрастной ценз не будет допускать готовых к четверным прыжкам юниорок. Складывается ощущение, что ISU больше не нужна сильная техника.

— Возможно, ультра-си-прыжки станут больше фишкой для юниорских стартов. Понятно, что в юном возрасте проще прыгать многооборотные прыжки, но на самом деле и во взрослом возрасте их можно исполнять. Особенно если ты ранее их пробовал. И мы видим примеры. Наверное, во взрослых все же будет меньше четверных, но само катание будет интереснее и насыщеннее. Не будет такого, что разгон-заход на прыжок — приземление — новый прыжок. Хочется видеть целостные прокаты.

— Передо мной же сейчас все-таки стоят пока ключевыми другие задачи. Нужно доработать непрыжковые элементы, поработать над катанием. Техника у меня в целом неплохая, катаюсь стабильно, а вот вторая оценка объективно проседает, и над ней надо плотно работать.

— Твоя позиция — спорт должен развиваться в сторону техники или нужен комплексный подход, включающий акцент на вторую оценку?

— Ты выходишь на лед для зрителя, а фигурное катание — это шоу. Поэтому артистизм, безусловно, очень важен. В идеале должно быть больше работы над катанием, чтобы прокаты было интересно смотреть, а не просто считать обороты на элементах и ждать четверные.

— Кто твой кумир в фигурном катании? Как из действующих, так и из тех, кто уже завершил карьеру.

— В мужском одиночном импонирует Юдзуру Ханю. Как своим катанием, так и своей техникой. Как он спасает прыжки! По технической составляющей у девушек, конечно, выделяется Саша Трусова. Но вот по катанию скорее мне ближе Аня Щербакова.

— Щербакова с Трусовой как раз стали главными действующими лицами олимпийского турнира Пекина-22. За кого ты болела?

— За Сашу Трусову. Мне она больше импонировала.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Ты согласна с позицией Трусовой и ее фанатов, что победа должна была быть за ней? Поскольку пять четверных — это уникальный случай для спорта.

— Некорректный вопрос, потому что я не слышала, чтобы Саша напрямую так говорила, что победа должна была быть за ней. Мое же мнение, что судьи оценивают так, как должны, как они видят. Они профессионалы своего дела, а значит, всегда правы.

— И все же у Трусовой была крайне эмоциональная реакция на результаты соревнований. Такое поведение допустимо с учетом драмы момента или нет?

— Понятно, что проиграть Олимпиаду, особенно после такого проката, — это очень тяжело. Сложно даже представить, что она чувствовала, и все же нужно уметь контролировать свои эмоции, что бы ни случилось. Это профессионализм, и то, как вела себя после объявления оценок Трусова, явно некрасиво с ее стороны. Это была недостойная реакция. Недостойное поведение для спортсменки такого уровня.

— Ты лично знакома с Александрой и Анной?

— Нет, не довелось. Никогда даже не пересекалась с ними, не была ни на одном старте. Это мой первый взрослый сезон, я только вышла во взрослые, а их уже нет.

— По юниорам с россиянами успела пересечься? С Камилой Валиевой, например?

— У меня и полноценных юниорских сезонов не было. Прошлые два года получились рваными и почти без международных стартов из-за пандемии. В этому году только все начало налаживаться, но россияне отстранены. Так что практически и не было опыта соревнований с россиянками, поэтому с Камилой я тоже не пересекалась.

— В целом следишь за российским фигурным катанием?

— В свободное время могу посмотреть прокаты, узнать, что происходит. Я в принципе люблю фигурное катание и слежу за тем, как оно развивается во всем мире. И в России в том числе.

— На твой взгляд, на этом ЧМ не хватало россиян или и без них соревнования получились насыщенными на события?

— Я настолько была сконцентрирована на себе, что даже не смотрела и не думала о том, кто тут еще выступает. Поэтому мне сложно даже сказать.

— Какие строишь перед собой планы, цели и задачи на будущее?

— Этот сезон, вероятно, подходит к концу, вряд ли мы будем участвовать в командном чемпионате мира. В межсезонье хочу поработать над компонентами, улучшить свое катание. Поработать над программами, стабилизировать технический контент. Что же касается долгосрочных целей, то главная одна — это Олимпиада. Я не мечтатель, я реалистка, и главная задача просто на Олимпиаду будет попасть. А там дальше уже, разумеется, у кого как получится.

Софья Степченко

Родилась 21 декабря 2006 года в Риге.

Специализация: одиночное катание.

Чемпионка Латвии, участница чемпионата Европы и чемпионата мира. Призер международных и национальных юниорских соревнований.