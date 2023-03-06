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Фигурное катание

Сегодня, 17:00

«Думала, что это сон, шутка, все это происходит не со мной». Интервью фигуристки, дождавшейся партнера после дисквалификации

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Фигуристка Вера Базарова
Вера Базарова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фигуристка Вера Базарова
Вера Базарова.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Вера Базарова и Юрий Ларионов
Вера Базарова и Юрий Ларионов.
Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»
Андрей Депутат и Вера Базарова
Андрей Депутат и Вера Базарова.
Фото Ксения Нуртдинова
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Вера Базарова — о допинге, спортивных санкциях и отношениях в спорте.

Вера Базарова — одна из сильнейших партнерш России в парном катании конца нулевых и начала десятых. Ее дуэт с Юрием Ларионовым неоднократно был в призерах чемпионата Европы и страны, а однажды Базарова/Ларионов и вовсе смогли выиграть ЧР. Но всего этого могло и не быть. На старте взрослой карьеры с Юрием случилась беда — его дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ. Наказание за допинг касается не только самого фигуриста, но и его партнера, которому остается разве что тренироваться одному.

Вере предлагали другие варианты, но она продолжала ждать и надеяться на возвращение в строй Ларионова. Правда, спустя несколько лет Юрий отказался от Базаровой в пользу новой партнерши. И даже после этого Вера нашла в себе силы и согласилась выступать с Юрием вместе в ледовых шоу. В большом интервью для «СЭ» Вера рассуждает о важном навыке для любого спортсмена — умении отделять профессиональные отношения от личных. А кроме того, об обидах, прощении, тренировках без соревнований и будущем российского спорта.

Обидно не выступать из-за допинга, но закон есть закон

— Как вы оцените текущий сезон в России? Удалось заместить международные старты внутренними российскими?

— На мой взгляд, вполне. Федерация оказала огромную поддержку всем спортсменам, стимуляция не только и не сколько финансовая, важнее даже моральная составляющая. Мотивация выходить и работать. У ребят есть возможность выступать, показывать себя. Зрители, медиа, телевидение, интерес большой, конкуренция невероятная, ажиотаж. Так что все здорово.

— В парном катании лидеры даже не стали делать паузу или уходить на покой. Получается, надежду никто не теряет вернуться на международный уровень?

— Конечно, все работают и ждут. Такого, чтобы опустились руки, нет, все надеются и верят, что временные сложности преодолимы. Взять тот же детский спорт. Не скажу, что перестали приводить детей, верить в спортивное будущее. Определенный скепсис у родителей есть, трудности с планированием... Но как и у всех и везде сейчас. Но вот такого, чтобы совсем забывали спорт, такого нет, жизнь идет своим чередом.

Вера Базарова и Юрий Ларионов
Вера Базарова и Юрий Ларионов.
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

— Вопрос, скорее, в сроках этих трудностей. Водоразделом будет Олимпиада?

— Пожалуй, что так. Карьера в фигурном катании обычно длится не очень долго, и люди нацеливаются на конкретный олимпийский цикл. Милан-2026 — мечта многих в России, поэтому хочется верить, что к тому времени все будет уже спокойно и мы будем выступать.

— У вас был период в карьере, когда вы вообще не выступали и тоже не по своей вине — ждали конец дисквалификации партнера. Тяжело проходил этот период?

— В силу возраста, юношеского характера паники не было, желания все бросить тоже. А вот потом возвращаться было непросто. Готовиться к первым выступлениям после снятий ограничений, контрольным прокатам... Казалось, что впервые выхожу на лед, какой-то барьер был. Что поделать, волнение, забываются какие-то нюансы. Но пока длилась дисквалификация у Юрия, мне было чем заняться. Подтягивала базу одиночного катания, были свои пробелы там, разучивала тройные прыжки, работала над скольжением. Работы хватало, мотивации тоже. К тому же в будущем маячила Олимпиада, и это был важный стимул не сдаваться.

— Когда только узнали о дисквалификации Юрия, что почувствовали?

— Шок. Естественно, шок, трудно было в это даже поверить. Сон, шутка, что угодно, но не правда. Но принять тогда мне это было проще, пережить. Кто знает, случись подобное со мной уже взрослой, быть может, я приняла бы другие решения. Не секрет, что мне поступали предложения сменить партнера, были неплохие варианты. Но я тогда их даже и не рассматривала, даже мыслей не было. Но я даже говорить об этом не хотела. Каталась, уверяла, что все будет хорошо, и заряжала всех своим юношеским оптимизмом. За счет него и удержались вместе.

— Обидно, что на вашу карьеру повлиял такой случай? Ведь объективно речь об улучшении спортивных результатов не шла...

— Я все понимаю. Нет мысли сделать себя сильнее, выиграть нечестно... Но есть закон. В жизни тоже много случаев, когда вроде бы не сделал никому ничего плохого, а нарушил какие-то важные правила. И за это приходится отвечать. Все приходит с опытом, нужно перестраховываться, следить за всем, думать о том, что подобное может случиться с каждым. Обидно, но обратно время не отмотать.

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— Впереди суд по делу Камилы Валиевой. Стоит надеяться на лояльный подход?

— Уверена, что сторона защиты делает для этого все возможное. Прикладываются огромные усилия, можно сказать, усилия всей страны. Но делать какие-то прогнозы, особенно с учетом всей политической ситуации... Нет, это дело неблагодарное, сейчас такое время, что за сутки все по три раза меняется.

— Думаете, на суд могут повлиять общемировые политические тенденции?

— Суд спортивный, а спорт — он так или иначе всегда крутился вокруг политики. Тем более сейчас. И когда речь идет о российском спортсмене в текущих условиях, понятное дело, какое заведомо будет отношение. Хочется верить, конечно, в истинную нейтральность и высшую справедливость. Будем надеяться, что те, от кого зависит решение, смогут от всего абстрагироваться. Как будет, на самом деле покажет время.

— Что в целом можете сказать об отстранении российских спортсменов? Это справедливое решение?

— Не хочется далеко уходить в политические дебри. Я сама сейчас далека от большого спорта, поэтому не мне, наверное, оценивать. Кричать, что это несправедливо, не буду. Время тяжелое, есть на то разные причины... Хочется верить, что найдутся компромиссы и пути решения ситуации.

— Один компромисс уже есть — предложение от МОК допускать под нейтральным статусом. Это разумный вариант?

— На мой взгляд, вполне. Хороший выход из тяжелой ситуации, более-менее позитивный выход для российских спортсменов. Знаю, что к нейтральному статусу относятся по-разному, особенно разного рода политики. Но я сама как спортсменка за права спортсменов. И будь у меня такого рода выбор, я бы выбрала соревнования. Понимаю, что спортивный век короткий, и если на кону стоит единственная Олимпиада, к которой ты готовился всю свою жизнь... Ради нее на очень многое пойдешь, и не на такое.

Фигуристка Вера Базарова
Вера Базарова.
Антон Сергиенко, Фото архив «СЭ»

Не стоит смешивать спортивные отношения и частную жизнь

— Видел вас в списках артистов ледовых шоу. Чаще всего выступаете вместе с бывшим партнером?

— До карантина катались вместе с Юрием. В шоу Татьяны Навки, в городских ледовых шоу. Потом взяли паузу вынужденно, в этом году вновь возобновили шоу по области. Но сейчас кататься с Юрой не получилось, поскольку он переехал работать в Казань. Поэтому по логистике собираться не выходит, тренироваться. Недавно встала в пару с Александром Энбертом, удивилась, насколько легко и комфортно получилось. Неожиданно, но интересно и здорово. Впервые каталась с таким высоким партнером, сначала сомневалась, думала, что долго придется адаптироваться. Но в итоге все прошло гладко, буквально в первый же день получилось сделать и поддержку, и выбросы.

— Сложно далось решение снова кататься с Ларионовым, пусть и в шоу? Все-таки разрыв был достаточно эмоциональным...

— Нас снова свел случай. Я вышла на первое шоу с Ильей Авербухом. Пригласили, я согласилась, все было достаточно спонтанно. Меня поставили кататься с другим партнером, а на репетиции я увидела Юру с другой партнершей. Впервые за несколько лет увиделись. На репетиции, естественно, поздоровались друг с другом. И уже через год на шоу Навки нас пригласили вместе именно как пару. Сначала были сомнения, но созвонились, пообщались. Проблем не было.

Понятное дело, что были разногласия, но они уже в прошлом. Мы взрослые люди и понимали, что нам лучше кататься вместе. К тому же я рада, что вопрос решился. Когда происходит конфликт или ссора, но затем спустя какое-то время преодолеваешь его и снова возвращаешь хорошие отношения. Я всегда стараюсь сохранять дружеские отношения и не зацикливаться на прошлом.

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— То есть о прошлом даже и не вспоминали?

— Прошло время, мы стали другими людьми. Он уже стал тренером, я изменилась. Повзрослели, переварили, осознали. Время идет, люди меняются.

— Разрыв обсуждали, либо решили не возвращаться к той истории?

— Серьезно не говорили об этом, разве что через шутки. В позитивной манере. Был забавный казус, я же после Юры каталась с Андреем Депутатом. И там была совсем иная парная техника, мне пришлось во взрослом возрасте перестраиваться, я узнала, что приходится толкаться в поддержке, помогать партнеру. С Юрой у нас была заметная разница в весе за 20 килограммов, и все элементы выполнялись, грубо говоря, на его физических силах. Я шла в поддержку вообще не напрягаясь, а тут нужно было и поработать. Так вот, когда я снова встала в пару с Юрой, он удивлялся, что я вообще делаю, что со мной не так. Вроде бы девять лет катались вместе, но пришлось обратно перестраиваться.

— Следили за карьерой Ларионова с Натальей Забияко? Болели за него или против?

— Мы соревновались друг с другом, приехали с Андреем на чемпионат России, там была и Наташа с Юрием. Было интересно, не скрою, что были эмоции. Волнительно как мне, так и Юрию. Хотелось победить, но без злости. Мы с Андреем тогда победили, хотя разница была небольшая. И когда у Ларионова с Забияко не получилось и он завершил карьеру, злорадства не было, к тому же я и сама думала уже о том, чтобы заканчивать. Так что мы в одно время примерно завершили.

— Если смотреть на российское парное катание, это напоминает бразильский сериал. Едва ли не каждый с каждым по разу хотя бы катался, друг к другу переходил... На личные взаимоотношения это сильно влияет?

— Зависит от человека. Есть примеры, когда партнер с партнершей ненавидят до конца жизни друг друга и не общаются. В то же время встречаются и такие, когда в гости друг к другу ходят, желают удачи. Как по мне — важно уметь разделять работу и жизнь. С одной стороны, отношения человеческие, с другой — профессиональные как партнера и партнерши. Не стоит это смешивать. Переход от одного тренера к другому тоже эмоциональная история, которая разрушает всех, и хорошо бы попытаться сгладить углы, не давить на больное.

— Получается, вы человек, который не держит в себе обиду? И желания подсыпать что-то в коньки Забияко не было?

— Наташа тут точно ни при чем. Она большая молодец, я ее уважаю, мы еще общались с ней, когда она каталась за Эстонию. Я видела, как она пашет каждый день, пара с Юрием была визуально тоже приятная, достойная. В итоге не срослось, так бывает, но поверьте, я зла им не желала. Ни Наташе, ни Юре. Собственно говоря, мне было уже и не до него. Есть новый партнер, новая жизнь. Зачем зацикливаться на прошлом и помнить только плохое? Лучше смотреть на себя и заниматься любимым делом.

Андрей Депутат и Вера Базарова
Андрей Депутат и Вера Базарова.
Ксения Нуртдинова

Когда нет главного конкурента, остальные работают без энтузиазма

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— У меня своя спортивная школа. Работаю в основном с детьми. В основном это первый разряд, массовый спорт. Много детей младшего возраста. Кроме того, как уже говорила, периодически участвую в различных проектах, в том числе в ледовых шоу.

— Амбиций заняться тренерской работой в большом спорте пока нет?

— Мне ближе пары, если речь идет о большом спорте. Об этом думала, даже уже сотрудничала с парами Олега Васильева. Он мой бывший тренер, сейчас работает в Белоруссии. Я приезжала к нему на сборы в Раубичи, помогала с постановкой программ. Интересно, к тому же, меньше конкуренция в парах. При этом как по мне — работать с парами сложнее. Тут и взаимодействие партнеров друг с другом, и специфические парные элементы. Меня это завораживает.

— Есть мнение, что парное катание сейчас деградирует. Вы с этим согласны?

— Смотря о чем говорить. В России я деградации такой не вижу. Возможно, поменялись приоритеты, в Санкт-Петербурге отличная школа, ребята прогрессируют, несмотря на сложности. Есть небольшой спад в Москве. И то не скажу, что это спад. Скорее, попытки удержать прежние позиции. Мы ведь уже это обсуждали с вами, сложно развиваться с пониманием того, что тебя до главных турниров не допустят. Я по себе сужу, была в похожей ситуации, когда сидела без соревнований из-за дисквалификации. Нужно находить внутри себя мотивацию. Спортсмен должен всегда дышать, к чему-то стремиться. А сейчас российских спортсменов ставят в определенные рамки. Но это временно, и те ребята, что с честью эти трудности пройдут, потом будут еще сильнее.

— Хорошо, а что касается мирового катания? У него есть шансы без России? Двойные прыжки, слабые выбросы, даже китайская школа идет на спад...

— Расслабились без нас! Когда нет главного конкурента, остальные работают без прежнего энтузиазма. Возможно, это последствия олимпийского сезона. После Игр всегда лидеры уходят, смена им еще не пришла. И сезон-два виден провал, затем идет возвращение. Так что я бы не стала делать далекоидущих выводов, посыпать голову пеплом. Конечно, есть еще и последствия ограничения ультра-си.

Был период, когда все побежали за четверными элементами, я его тоже застала. Но это все привело к череде серьезнейших травм, поэтому стоимость рискованных элементов ограничили. Смысла их готовить сейчас мало, а значит, и мотивации. В одиночном катании четверные решают все. Сейчас даже юниоры в 12 лет прыгают по несколько квадов, как парни, так и девушки. В парах же опасность получить травму выше, поэтому этот технический прогресс решили немного притормозить.

— Это было верное решение?

— Трудно сказать. С одной стороны, попытка сохранить здоровье спортсменов. С другой, спорт должен двигаться вперед, эволюционировать. Бороться с прогрессом как с ветряными мельницами... Но само по себе желание работать над спортивным долголетием правильно. В некоторых случаях риск бывает излишним, и четверные подкрутки, возможно, именно тот случай. Неудачно закончится она — и все...

— А так получается, ISU выбрал путь к деградации вида? Как минимум к стагнации.

— Деградация — громко сказано. Прогресс не остановить, просто вместо революционных процессов, как в одиночном катании, будут эволюционные. Постепенные. К тому же, развиваться можно в разных направлениях. Смотреть на вторую оценку, работать над эстетикой, усложнять поддержки. Это происходит каждый год. Тем не менее на прыжки, подкрутки и выбросы как смотрели, так и будут смотреть. Поэтому со временем четверные в парное, пожалуй, придут.

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— Сейчас в России много сильных одиночниц. Если они перейдут в пары — это может стать новым стимулом для развития?

— Я не знаю, как они адаптируются в парном катании. Сама с такими сложностями не сталкивалась, я перешла в пары еще ребенком, так что сложно рассуждать. Как подниматься в поддержку, на выброс. Определенные страхи для одиночниц будут, многие заходят спокойно на четверные, а вот высоты боятся. Тут все зависит от внутреннего ресурса человека, его готовности работать и учиться. Есть много примеров, когда девочки вставали в пару и в 20 лет и все было нормально. Зависит от физиологии, базовых данных. Если заложено так, что легко, почему нет?

Нужно еще и ребят подобрать так, чтобы органично смотрелись вместе. Не как два одиночника, а именно как пара. Действовали слаженно. Работать не только над собственно элементами, но и взаимоотношениями на льду, подстраиваться друг под друга. Проекты есть интересные, те же Косторная и Куница. В теории эти ребята вдвоем могут исполнять параллельный тройной аксель! Возможно, они будут первыми, кто это сделает, и это будет выход на новый уровень для спорта. А дальше подобного будет еще больше.

Вера БАЗАРОВА
Родилась 28 января 1993 года в Екатеринбурге
Выступала в паре с Юрием Ларионовым и Андреем Депутатом
Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2007 года, чемпионка России 2012 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года и 2014 года, серебряный призер чемпионата Европы 2012 года

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Вера Базарова/Юрий Ларионов
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