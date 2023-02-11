Родилась в Новой Зеландии, катается за Австралию, а сама — из русской семьи. Интервью фигуристки Влады Васильевой

Дочь наших эмигрантов готовится к Олимпиаде и предлагает вставить в свою программу элементы танцев аборигенов.

Чемпионат четырех континентов — один из самых открытых турниров для представителей экзотических по меркам фигурного катания стран. Здесь ниже порог входа для потенциальных участников, а сам турнир подразумевает участие представителей Африки, Австралии и Океании — далеких уголков нашей планеты, где о фигурном катании знают немногие. Традиционно спорт в них двигают эмигранты. В сборной Австралии часто встречаются представители русской эмиграции, но даже среди них есть особые случаи.

Влада Васильева родилась в семье фигуриста из Екатеринбурга и теннисистки из Ташкента. Родилась в Новой Зеландии, чтобы потом переехать с семьей в Сидней, где она и живет сейчас. В интервью «СЭ» Васильева рассказала о жизни как на зеленом материке, так и на островах, о своих связях с Россией, а также порассуждала об особенностях судейской системы в современном фигурном катании.

Тренировалась в спортшколе Екатеринбурга — сразу чувствуется уровень и подход к делу

— Австралийская фигуристка — это само по себе экзотика. А ты к тому же еще и родилась в Новой Зеландии. Давно переехала?

— Мне было восемь месяцев, когда меня перевезли на материк. Сейчас мы живем в Сиднее. Я тут провела почти всю жизнь, здесь же начала заниматься фигурным катанием, здесь тренируюсь. Мне нравится.

— Что-то помнишь про Новую Зеландию? Бывала там в осознанном возрасте?

— Да, мы с родителями часто приезжали туда. На островах остались родственники, к тому же это отличное место для отдыха. Там изумительная природа, удивительной красоты места. Нетронутые человеком, словно из кино. Собственно, как я слышала, многие фильмы там и снимали. Так что я много знаю про Новую Зеландию.

— Может, даже язык маори знаешь?

— Ну не настолько (смеется). Хаку танцевать правильно тоже не умею. Хотя я видела традиционные танцы от местных артистов, это очень здорово. Впечатляет. Тренер даже предлагала использовать элементы такого танца в моей программе.

— Помимо новозеландских корней у тебя наверняка есть и русские. Родители из России?

— Отец из Екатеринбурга. Он был фигуристом, но не дошел до профессионального уровня. Мама из Узбекистана. Она была теннисисткой, так что я из спортивной семьи. И меня тоже с детства приучали к спорту.

— Русским языком владеешь?

— Родители учили меня, в детстве я неплохо говорила. Но сейчас уже многое забыла. Понимать если еще понимаю, а вот самой строить предложения тяжело. На очень базовом уровне язык.

— Ездила в Россию хотя бы раз?

— Почему «хотя бы раз»? Несколько поездок было с семьей. Я даже немного потренировалась в Екатеринбурге в местной спортивной школе. Уровень, конечно, сразу чувствуется, подход к делу. Все-таки в России фигурное катание — это особая история.

Влада Васильева. Фото AFP

В Австралии нет полной поддержки фигуристам

— Как оценишь свои тренировочные возможности в Сиднее? Все-таки Австралия не самое лучшее место для занятий фигурным катанием.

— Раньше, возможно, и правда были проблемы. Не было катков, специалистов. Сейчас все меняется. Мне не на что жаловаться. Тренировок достаточно, льда много, тренеры работают со мной индивидуально, помогают, подсказывают. Так что вопросы теперь ко мне и моему желанию работать.

— Есть поддержка от государства? Финансовая, разумеется, для поездок на соревнования, зарплата.

— Есть нюансы. Фигурное катание в Австралии не считается профессиональным видом спорта или важной дисциплиной, которую нужно поддержать. Здесь больше внимания уделяют, например, плаванию. Но и фигуристов не оставляют один на один со своими расходами. У тех, кто в сборной, есть финансовая поддержка, частичная компенсация расходов на поездки, помощь с оплатой льда и тренера. Это не сравнить, наверное, с тем, как живут фигуристы сборной России — на полном обеспечении государства и с хорошей зарплатой. Но и сказать, что мы с родителями справляемся со всем сами, тоже не могу.

— В любом случае без финансовых возможностей родителей в таком случае тренироваться будет нелегко...

— Так не только в Австралии. В большинстве стран Европы такая же ситуация, в Америке. Да и в России частично. Есть, конечно, отдельные исключения, уникумы, ради которых тренеры сами готовы делать все что нужно, лишь бы они занимались и прогрессировали. Но это исключения. Как правило, для того чтобы пробиться высоко, нужно много вложить средств. В том числе финансовых.

— За Австралию также выступает русскоязычная фигуристка Анастасия Голубева. Какие у тебя с ней отношения?

— Отличные. Не скажу, что мы лучшие друзья, но хорошие приятели и много времени проводим вместе на тренировках. Не удивляйтесь, членов сборной команды мало, и с нами часто работают параллельно. Зовут как одиночников, так и парников. Голубева очень сильная фигуристка, как и ее партнер. Мне интересно следить за ними.

— На русском не переговариваешься с ней на тренировках?

— Иногда общаемся на русском. У Голубевой, конечно, язык гораздо лучше поставлен, чем у меня, она говорит спокойнее. Но и я с ней практикуюсь, вспоминаю лексику. Удобно бывает сказать что-то друг другу, чтобы поняли только мы. Хотя не всем рядом это порой нравится. (Смеется.)

Влада Васильева. Фото USA Today Sports

Нравится, как катается Акатьева — было бы интересно выступить вместе с ней

— На чемпионате четырех континентов ты не делала каскады из двух тройных. Ты владеешь ими?

— На тренировках я исполняю каскад из двух тройных тулупов, сейчас разучиваем тройной сальхов с тройным тулупом. Получается когда как: есть удачные попытки, есть падения. Но на соревнования выходить с таким каскадом, как считает тренер, пока рано. Я еще ни разу не пробовала каскад из двух тройных на стартах.

— Хорошо, а какой твой любимый прыжок?

— Тройной сальхов. Я владею всеми тройными, естественно кроме акселя. Легко получается тулуп, неплохой риттбергер, но больше всего нравится сальхов. Есть небольшие проблемы с зубцовыми, особенно с флипом. Но я работаю над ними.

— Четверные прыжки планируешь учить?

— Пока таких планов нет. Для того чтобы учить четверные, нужна определенная техническая база, скорость вращения в воздухе, умение правильно координировать свое тело. Мне пока еще рано, да и риск травматизма очень высокий. Я хочу заниматься спортом в свое удовольствие, а не калечить себя. Так что пока в мыслях нет ни четверного, ни тройного акселя. Но я уважаю тех, кто умеет их исполнять. Особенно в юном возрасте — это завораживает.

— Есть мнение, что в современном фигурном катании техника важнее презентации. Ты с ним согласна?

— Возможно, специфика судейства и системы оценок действительно приводит к той ситуации, при которой технический арсенал играет большую роль, нежели навыки катания и артистизма. Для больших побед нужны сложные прыжки — это не секрет. Но по-настоящему хороший фигурист должен сочетать сложную технику с яркой презентацией. В фигурном катании навыки катания, артистизм и техника важны в равной степени, и в идеале нужно стремиться развивать в себе все эти аспекты. Чем я и занимаюсь. У меня есть отдельные тренировки с хореографом, специалистом по танцам, так что работа над компонентами — это важная часть тренировочного плана.

— Пару лет назад звучали идеи, что фигурное катание нужно разделить на две дисциплины — техническое и артистическое. И выдавать за них разные комплекты наград. Что ты думаешь о такой инициативе?

— Мне нечего сказать. Я об этом не задумывалась, но, если честно, идея скорее странная, я бы ее не поддержала. Важно сочетать технику и артистизм, как я уже говорила.

— Какие фигуристы для тебя кумиры? Примеры для подражания?

— В современном фигурном катании очень много ярких имен, харизматичных фигуристов, за которыми следить — одно удовольствие. А если поднять архивные видео и посмотреть на легенд прошлых лет, то и устанешь всех перечислять. Сложно назвать кого-то конкретно, но из тех, кого я знаю, я бы назвала Настю Голубеву. Она тренируется рядом со мной, и я стараюсь у нее учиться. Из других стран мне очень нравится, как катается Каори Сакомото, Эмбер Гленн и Софья Акатьева. У нее потрясающие прыжки и очень интересные программы.

— Хотела бы выступить на одном турнире с Акатьевой?

— Пожалуй, это было бы интересно. Но я не очень хочу говорить о ситуации с отстранением россиян. Мне мало что об этом известно, так что мне сложно выразить свое однозначное мнение по этому поводу. В любом случае фигуристы в России сильные и отношение к этому виду спорта на высоте.

Софья Акатьева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Выиграть Олимпиаду — нереалистично, но буду рада на нее попасть

— Как оценишь свое выступление на этом турнире?

— Не буду лукавить. Были моменты, которые мне понравились. Но были и нюансы, которые я хотела бы исправить. Скажем так, довольна собой примерно на 50 процентов. Всегда есть над чем поработать и что улучшить, но в целом все не так плохо.

— В чем причины ошибок?

— Нервы. На тренировках в целом все получается, я исполняла прыжки уверенно. Но на старте переволновалась, не смогла собраться. Не хватило соревновательного опыта, умения собрать себя в кулак в нужный момент. А также тренировок непосредственно перед стартом и здесь, в Америке.

— Что говорит тренер? Какие он ставил перед тобой цели?

— Главное — просто доехать программу до конца. Уже это мы считаем успехом. То есть не просто доехать, конечно, а выполнить все элементы без серьезных ошибок. Пока что эту программу я до конца не выкатывала.

— А какие спортивные задачи?

— Трудно сказать. Конкретных целей я перед собой не ставила, как и тренеры. Мы не спешим с прогрессом, работаем постепенно. Пока что я довольна своими результатами, есть постепенный прогресс. Это мой первый взрослый сезон, так что пока я рада самому факту участия на чемпионате четырех континентов.

— Какими теперь будут дальнейшие планы?

— Буду выступать на юниорском чемпионате мира. Очень хочется попасть на взрослый ЧМ, но в этом году мне пробиться на него не удалось. Я не выполняла квалификационные нормы. Но с первого раза это редко удается, ничего страшного. Мы с тренером не спешим, и взрослый ЧМ будет задачей уже на следующий турнир.

— Будем реалистами. Пока что твои результаты не позволяют бороться даже за произвольную программу на ЧМ. Какие в таком случае видишь для себя мечты?

— Не буду говорить, что я хочу выиграть Олимпиаду. Вернее, конечно, я бы хотела, но вы правы, нужно подходить к вопросу реалистично. У меня нет однозначного ответа. Здорово будет просто попасть на Олимпиаду. Пожалуй, уже это выглядит как цель. Не самая простая, но надеюсь, что осуществимая.