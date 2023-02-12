«Меня проверяли на допинг — думаю, потому что объявили, что я русский». Наш фигурист выступил за Филиппины на крупном турнире

Интервью представителя парного катания из Первоуральска Александра Коровина.

Среди участников чемпионата четырех континентов по фигурному катанию в США можно встретить экзотическое сочетание — пара из Филиппин Изабелла Гомес/Александр Коровин. Да, 28-летний российский парник с Урала, катавшийся до 2020 года у Тамары Москвиной, нашел нестандартный способ продолжения карьеры.

Турнир, правда, у пары не задался — они заняли 9-е место из 10 участников (одни из китайцев снялись) и набрали лишь 113,48 балла по сумме двух программ. Для ребят это может быть судьбоносным моментом — они пытались отобраться на чемпионат мира, но не набрали технического минимума для участия. Теперь нужно срочно искать еще один международный турнир до середины марта.

В разговоре с «СЭ» Коровин впервые и довольно откровенно рассказал о причинах и обстоятельствах перехода в филиппинскую сборную и российском прошлом.

Интереснее бой Махачева обсуждать, чем наши баллы

— Саша, расскажи про свои впечатления от выступления.

— Да какие впечатления, сказать нечего. Да и не хочется, если честно. Не то чтобы я ожидал большего, с учетом всех наших тренировок и подготовки. Но то, что было в пятницу и субботу, — это минимум 30 процентов от того, что могло быть.

— Если одно слово подбирать, как это опишешь?

— Русское? Ну букву «п». И это не слово «плохо».

— Как выглядит ваш тренировочный процесс? Наверняка немногие догадываются.

— Часов у нас достаточно, проблема в том, что мне не хватает тренера по парному катанию, который может меня поправлять. Мы все время упираемся в то, что я говорю, как это вижу и чувствую. Пытаюсь со своей техникой влезать, но нужно, чтобы меня кто-то в парных элементах корректировал. У нас, бывает, один день мы делаем и выбросы, и подкрутки, а уже через час — вообще ничего. Я не могу привыкнуть к системе тренировок, она другая.

— С вами Марина Зуева работает?

— Да, работает. И еще Илья Ткаченко. Если помните, наш прославленный фигурист, в прошлом в сборной России. (Появляется в кадре и говорит: «Как могу, помогаю».)

— Ты не особо говорил про то, как попал на Филиппины. Когда я тебе написал, ответил — да пиши про ММА, что там у нас-то.

— Да конечно! Бой Ислама Махачева куда интереснее, чем про 113 баллов разговаривать.

— Фигурному катанию можно было бы что-то взять из смешанных единоборств?

— Думаю, треш-ток какой-нибудь, но добрый, без угроз. Но, опять же, это интересно только между лидерами. Я же не пойду сейчас там японцам говорить — у нас вот так, а у вас вот так. Кстати, тут и Марина Зуева. С журналистом из России говорим! (Зуева только махнула рукой.)

Александр Коровин и Изабелла Гомес. Фото AFP

С переходом помог Траньков

— Что касается Филиппин, с самого начала могу рассказать, — продолжил Александр. — Я закончил в России с пониманием, что хватит шесть лет заниматься одним и тем же. У нас все время — чемпионат страны, и все, заканчивается сезон. Даже на короткой программе все заканчивается. Я решил завершить, думал куда-то в шоу поехать. Даже договорился, но там коронавирус начался. Его я просидел в Питере, с Сашей Смирновым тренировал маленьких детей. Потом после чемпионата России, который выиграли Женя с Вовой (Тарасова с Морозовым. — Прим. «СЭ»), я написал Максу Транькову. Поздравил его, а он мне предложил ехать во Флориду. Женя с Вовой должны были отправиться к Марине Зуевой, но глобальная обстановка в мире изменилась.

— Так, а филиппинцы тут при чем? Ты приехал во Флориду, а там филиппинцы в нарды играют?

— Белла как раз из Флориды, и она искала партнера. Я так понял, что Макс помог, она через него узнала. Я в надежде, что будем заниматься с тренером по парному катанию, согласился. А по факту мы, грубо говоря, вообще ни с кем. С танцорами.

— Вы на чемпионат мира не попадаете, техминимум не выполнили же? Или еще есть надежда?

— Еще есть соревнования, кажется, в Голландии. Но если честно, я против, потому что не вижу смысла туда ехать. За две недели от 113 баллов особо много не поменяется. Надо менять все с самого начала, с тренером, стабильно идти. В этом сезоне мы в день катаемся то час, то полчаса, а потом 30 минут перерыв. Мне эта система непонятна.

— Танцоры в приоритете?

— Марина Зуева и Илья — специалисты в танцах. Они могут давать какие-то задания. Но если у нас нет выброса, то от того, что мы проедем по заданию тренера два раза программу целиком, ничего не появится.

Чемпионат Филиппин проходит в торговом центре

— На самих Филиппинах вы были?

— Да, чемпионат страны у нас проходил в торговом центре. На самом деле, лед неплохой. Единственное — жарко. Выходишь на лед, а там плюс 20.

— А мимо люди ходят, шопингом занимаются?

— Нет, там огражденная зона, за заборчиком, просто так там не гуляют. Кто пришел посмотреть, пропускали по билетам или еще как. Они садились на трибуны, смотрели. А тренируются там так: пришел, заплатил деньги и занимаешься. Как массовое катание на любом катке.

— Надо тоже заявиться на чемпионат Филиппин.

— Приезжайте все! Мы отдохнем.

— Как вообще тебе Филиппины? Я читал, что экономика там поднимается.

— Сложно объяснить. Филиппины — острова, разбросанные по океану. У Беллы там родственники, дядя. У них свой дом на острове, своя лодка, они дайвингом постоянно занимаются. Красиво. А центр города, столицы, — очень жарко, очень много людей, пробки постоянные, если куда-то хочется добраться, то проблематично. Есть районы, как Москва-Сити, где суперкрасивые высокие здания, чисто, торговые центры, которые входят в топ-10 в мире по величине.

Елизавета Туктамышева. Ксения Нуртдинова

Туктамышевой выступать с флагом или без — тут нет вопроса

— Но ты хотя бы рад, что можешь кататься на международных соревнованиях? Россияне сейчас такого себе позволить не могут.

— Честно? Куда тут смотреть, где камера? По моим глазам видно, что я рад? Я объясню. Был бы рад, если бы мы делали хотя бы то, что можем, на тренировках. Я вот не рад таким результатам. С другой стороны, я понимаю и беру вину на себя в каком-то плане. Как тренировались, так и выступаем. Если бы мы показывали тот уровень, который есть на тренировках, я был бы счастлив.

— Давай задам этот вопрос — ты бы хотел снова видеть россиян на международных соревнованиях? Мы не политики, но все же.

— Мы не политики, но тут вопрос простой. Я вчера тут гулял с Сережей Кунаевым — с другом, с которым в Перми катался. Мы встретили одного высокоуважаемого человека.

— Александра Рафаиловича Лакерника, думаю.

— Ну да. Могу прямо сказать — посмотрите результаты чемпионата Европы, баллы... И где фигурное катание? Про одиночников я не говорю, Адам [Сяо Хим Фа] хорошо катался, Маттео [Риццо], парни молодцы. А девочки и пары... В парах самый большой провал.

— Пора возвращать?

— Конечно, пора! Может, кто-то со мной не согласится, но даже без флага. Люди занимаются всю жизнь. И той же Лизе Туктамышевой поехать на соревнования, чемпионат мира, с флагом или без — тут нет вопроса.

— Надеюсь, у вас тоже все образуется. Подумайте насчет поездки на европейский турнир все-таки. А то настроение у тебя, кажется, плохое.

— Настроение ни плохое, ни хорошее, просто безвыходная ситуация. Я понимаю, что мы можем что-то делать, но каждый раз приезжаем на соревнования — и ничего не получается. Может, нужен совместный опыт, но одним опытом это не решается. У меня в голове только то, что необходимы стабильные тренировки с командой, с тренером пар, который не просто так задания будет давать: прокатать — не прокатать, а меня корректировать как минимум. Потому что я уже человека (показывает на Изабеллу) довел своими исправлениями. Я со своим менталитетом, у них немного по-другому. Были у нас попытки с другим тренером покататься, но пока так.

— Белла, а вы по-русски говорите?

— Спокойной ночи, — говорит филиппинка на русском.

— Собака, кошка, что там еще, привет, пока.

— Сырники, — добавляет Изабелла.

— Да, она классно готовит!

Александр Коровин и Изабелла Гомес. Фото AFP

После 39 баллов в короткой забрали на допинг

— А, я могу еще одну смешную историю рассказать, — сказал Александр, уже начав вставать. — Меня после 39 баллов в короткой берут за плечо и говорят: «Допинг!» Типа пойдем проверяться. А я думаю: почему? И я единственный, кого в пятницу проверяли на допинг. Потому что меня объявили на арене, мол, я родился и катался в России. Беллу объявляли — она родилась на Филиппинах, все похлопали, а потом меня — он родился в России, катался в России, пауза... а теперь они выступают за Филиппины. У меня предположение, что меня взяли на допинг из-за этого. Но это не точно.

— Надеюсь, ничего не найдут.

— Я ничего не принимаю. У меня вот — бутылка воды обычной. (Смеется.)

— Ну я тогда и про Валиеву могу спросить. Что думаешь?

— А мне нечего сказать. Я же не знаю, как у них там на самом деле было. Если какая-то сторона хотя бы опубликовала официальные документы... Допустим, наше РУСАДА. А я видел только, что нашли что-то, но оправдали. Но как, почему — я не понял. Тут уже никому ничего не доказать. Чуть оступился, и от тебя уже не отстанут. Может, ты 20 лет назад где-то что-то попробовал... Хотя на Олимпиаде ее тоже проверяли, и она была чистой. Для меня это непонятная история.