Российский фигурист теряет год из-за перелома. Летом он уже бывал у травмотолога

Рецидив старой травмы мешает Артему Ковалеву вернуться в топ.

Не успел сезон стартовать, как у нас уже есть несколько потерь. Одна из самых серьезных — Артем Ковалев. Российский одиночник сообщил, что вновь сломал ногу и уже лег на операционный стол. Как говорит сам Артем, в этом сезоне его ждать уже не стоит — все мысли о следующем. Вероятная причина подобного трагичного исхода — туманная летняя травма, когда Ковалев опубликовал выписку из больницы с информацией о переломе, но его тренер говорил, что с учеником все в порядке и они готовятся к контрольным прокатом. Не поторопились ли с восстановлением?

Ковалев упал с четверного и лег на операцию

В эту среду все обсуждают вероятный пропуск сезона Елизаветой Туктамышевой. Но еще один российский фигурист Артем Ковалев также пропустит сезон. Причем не из-за отсутствия мотивации, а из-за перелома ноги. «Упал с четверного тулупа и сломал ногу, 12 октября был прооперирован и сейчас лежу дома, восстанавливаюсь, — написал Ковалев в своем телеграм-канале. — В любом случае я всегда на связи. Не унываем, восстанавливаемся и входим в следующий сезон с новыми силами, всех обнял!»

К записи Артем приложил рентгеновский снимок, на котором отчетливо видно, в каком сейчас он состоянии. Это действительно значимая потеря, ведь в прошлом сезоне фигурист занял пятое место на чемпионате России, а в этом и вовсе входил в число возможных претендентов на медали — прогресса от Ковалева, который удивлял еще в юниорском возрасте, ждут давно. Но чаще всего развитию парня мешают именно травмы.

Причем в этом году он уже второй раз вынужден прерывать тренировки из-за перелома. В середине июля Артем, снова в телеграм-канале, который ведет крайне активно, рассказал о серьезных проблемах. Вернее, выложил фотографию результатов медицинского обследования, где был указан неутешительный диагноз — стрессовый перелом левой большеберцовой кости.

Правда, болельщиков тогда быстро успокоил тренер спортсмена Александр Волков. «Артем себя нормально чувствует, он катается, прыгает, — сказал он в беседе со «Спорт день за днем». — Ничего страшного там нет. У него микротрещинки. Он на льду, через неделю приступим к полноценным тренировкам». Волков уверял, что они выслушали рекомендации врача, снизили нагрузку на левую ногу с повреждением, тем не менее на подготовку к сезону травма не должна никак повлиять, и к открытым прокатам сборной Ковалев будет чувствовать себя отлично.

Артем Ковалев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обычно на восстановление требуется пара месяцев

С одной стороны, Артем действительно успел подготовиться к сентябрьским прокатам в Москве и вполне неплохо на них выступил. Однако тот факт, что уже в октябре он ломает ногу после рядового падения на тренировке и вынужден ложиться на операцию, заставляет задуматься: не поспешила ли команда Ковалева, допуская его к тренировкам. Понятное дело, что от подобного исхода никто не застрахован, а работа над элементами ультра-си — это всегда большой риск. Поэтому некоторые активисты и хотят запретить четверные, по крайней мере детям. Тем не менее падение с прыжка — рядовое событие на тренировке и к тяжелым последствиям оно могло привести в силу разных обстоятельств. Одним из которых видится как раз летний стрессовый перелом, которому не уделили должного внимания.

Не будем ничего утверждать стопроцентно, к тому же тренер Волков наверняка не раз консультировался со специалистами и понимал всю ответственность. И все же одно из главных требований врачей к пациентам со стрессовыми переломами большеберцовой кости — снизить нагрузки. Ведь ключевая причина подобного синдрома как раз усталость организма из-за повторяющихся циклических нагрузок — типичная история для спортсмена.

Чаще всего на восстановление требуется не меньше трех месяцев, Артем же вернулся к полноценным занятиям уже спустя пару недель. Хочется верить, что причина была не в желании успеть к тем же контрольным прокатам, потому что в результате Ковалев теперь как минимум пропустит этапы российской серии «Гран-при» в Омске и Москве, а как максимум и вообще не успеет вернуться до следующего года, о чем и пишет в своем телеграм-канале. Шурупы на снимках Ковалева едва ли испугают тех, кто хоть немного знаком со спортом. Это его оборотная сторона и та плата, которую многим приходится платить за любимое дело. В любом случае сейчас хочется пожелать Артему здоровья.