0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:00

«Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Этери Тутберидзе и Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Даниэля Грассля мотивируют Валиева и Акатьева, тренирующиеся вместе с итальянцем в Москве.

Один из самых громких переходов сезона-2022/23 — переезд Даниэля Грассля в Москву для тренировок у Этери Тутберидзе. Итальянец давно мечтал работать с Этери Георгиевной, но раньше у него не было такой возможности. После участия в Олимпийских играх у фигуриста практически пропала мотивация, выступления на соревнованиях были неровными — было много сложностей, хотя и не без успехов. Даниэль стал первым одиночником, которому удалось выиграть этап «Гран-при» и отобраться в финал. К концу сезона Грассль все-таки вернул мотивацию: теперь его целью является медаль домашней Олимпиады-2026, к которой он собирается идти вместе с Тутберидзе. В интервью «СЭ» Даниэль подробно рассказал о выводах с прошедшего чемпионата мира, отношении к полученным баллам, сотрудничестве с Джейсоном Брауном и тренировках в группе Этери Тутберидзе.

Тренеры были расстроены из-за оценок

— Как ты себя чувствуешь после произвольной программы?

— Чувствую себя хорошо. Я был очень рад такому своему выступлению, потому что боролся. Конечно, баллы были не очень высокими, но все в порядке. Сейчас шаг за шагом все будет становиться лучше. Я уже счастлив, что выступал на этом чемпионате мира, так как это с психологической точки зрения было для меня сложно. Я даже не был уверен, стоит ли ехать. Но теперь я действительно рад, что я здесь, в Японии, что смог показать два хороших проката. Остался командный чемпионат мира, которого я жду с нетерпением, но уже предвкушаю новый сезон и новые программы. У меня будет целое лето на подготовку. Уверен, что со всей работой, что я проделываю, следующий сезон будет лучше.

— Что сказали тренеры после выступления?

— Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше. В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, и я безмерно счастлив.

Даниэль Грассль. Фактор Валиевой присутствует. Ученика Тутберидзе засудили на чемпионате мира?

— Судьи отметили достаточно много недокрутов на твоих прыжках. Ты согласен с этим? Чувствуешь ли сам, когда прыжок недокручен?

— Да, ощущаю. Что касается судей, то я приземлил квад лутц, получил недокрут в четверть оборота, и некоторые поставили мне -2 или -3 за прыжок. Это один из моментов, которые понизили мою оценку. На первом акселе, который мне удалось приземлить, я получил недокрут, а на втором, который не удалось выполнить чисто, недокрутов нет. Но я об этом не так много думал, только о том, чтобы наслаждаться своим прокатом, чемпионатом мира. Мне было все равно, какие баллы я получу, какое место займу, я просто хотел стать более уверенным в себе. В этом сезоне я это немного потерял. Так же я снова делал два квада в произвольной. В последний раз такое было на Skate America. Прошло достаточно много времени. В следующем сезоне хочу делать уже три или больше, посмотрим.

— Получилось вернуть уверенность?

— Да, получилось. Моей целью было приземлить прыжки. Я знал, что если я приземлю их, даже если не все из них будут докручены, через некоторое время я смогу сделать их более чисто. На тренировках я уже прыгал их более чисто, а на соревнованиях нервничал — чувствовал давление, сдерживал себя и не выдавал все, на что способен. В следующем сезоне буду над этим работать. Хочу не давать повода судьям сомневаться в моих прыжках.

— Говорят, на катке было жарко. Это не стало проблемой для тебя?

— Да, было очень жарко. Особенно на тренировках. Но мне нравится, когда на катке тепло.

Даниэль Грассль.
Фото Reuters

Брауну понравилось, как я катался на чемпионате мира

— Над чем теперь сперва будешь работать?

— Сначала над программами следующего сезона. Я хочу, чтобы они были очень хорошими. В этом году было сложно катать постановки, так как у меня особо не было времени, чтобы отдельно работать с Джейсоном Брауном над короткой и с Бенуа Ришо над произвольной. Было тяжело. Так что я в предвкушении новых программ. Еще, конечно, хочу поработать над прыжковой техникой, над тем, чтобы исполнять ее чище.

— Как тебе сотрудничество с Джейсоном Брауном?

— В этом году я хотел поэкспериментировать во всем — в смене тренеров и работе с другими хореографами. Хотел почувствовать что-то новое. Я подумал о Джейсоне — он один из моих любимых фигуристов, очень хотел поработать с ним. Он сильно мне помог — я много смотрел, как он катается, как катаются лучшие. Мы работали над артистизмом и эмоциями, а также над движениями рук.

— Каково тебе было соревноваться со своим хореографом на чемпионате мира?

— В короткой программе Джейсон катался до меня, так что я смотрел и думал: «Вот выступает постановщик моей короткой программы». Это забавный, но интересный, захватывающий эпизод. Он поздравил меня и сказал, что ему понравилось, как я катался, как я интерпретировал программу.

— О хореографах на следующий сезон еще не думал?

— Думаю, что Этери будет решать, с кем работать над программами следующего сезона.

Даниэль Грассль.
Фото Reuters

После Олимпийских игр было сложно найти мотивацию

— Какие общие выводы относительно прошедшего сезона можешь сделать? Были и сложные моменты, и хорошие — например, первая для Италии победа в мужском одиночном катании на этапе «Гран-при».

— В целом я рад тому сезону, который был. Конечно, это не лучший сезон. Но после участия в Олимпийских играх сложно продолжать, находить мотивацию. В начале сезона этого недоставало. Но я счастлив, что удалось показать одни из моих лучших прокатов на «Гран-при» в Шеффилде и выиграть. Мне это было важно, потому что я мог стать первым итальянцем, который выиграет такой турнир и отберется в финал. То выступление удалось. Потом нужно было дальше искать мотивацию, были сложные времена. Но сейчас я понимаю, чего я хочу, поэтому жду, когда смогу сфокусироваться на следующем сезоне. В этом году хотелось поэкспериментировать, понять, куда я хочу двигаться до Олимпийских игр в Милане. Цель — получить медаль на Олимпиаде. Это мечта.

— То есть все дело в мотивации после Игр?

— Да, потому что участие в Олимпиаде всегда было моей целью, а тут я ее достиг. Прокаты получились хорошими. После этого мотивация упала. Я поехал на чемпионат мира, показал отличную короткую и потом понял, что очень устал психологически. Мне нужен был отдых, но я поехал на шоу в Японии. Мотивации становилось все меньше. Олимпийские игры — это мотивация сама по себе, а потом становится сложно. Возможно, мне нужны были такие плохие прокаты, чтобы снова найти ее, чтобы сказать себе: «В следующем сезоне я буду кататься лучше». Сейчас моя цель — вернуть все, я чувствую себя достаточно комфортно в достижении этого.

Елизавета Туктамышева. «Надежда еще есть». Туктамышева — об олимпийской медали, любви к себе и отношениях с едой

— Ты сказал, что это экспериментальный сезон для тебя. Как все-таки продвигается этот эксперимент?

— Было много сложностей при переезде в Москву. И само решение было непростым. После чемпионата страны я был очень расстроен, много всего произошло в Италии. Я должен был найти место, где продолжить карьеру, пока не стало слишком поздно. Это лучший сезон для того, чтобы сделать такое. Я сменил тренеров в середине сезона, что было немного рискованно — новые тренеры, новое окружение, новое все. Нужно время, чтобы привыкнуть. Но мне нужно было сделать это сейчас, так как все шло не очень хорошо. Президент моего клуба в Италии рассказал мне о возможности работы с Этери. Мы встречались в Бостоне, но на самом деле сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент клуба подталкивал меня к этому решению. Я рискнул, и это сильно меня замотивировало. Там же девочки прыгают квады и все такое. Это круто. После двух месяцев тренировок с Этери уже стало гораздо лучше, так что я жду, что же будет в следующем сезоне.

Этери Тутберидзе.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Семья поддержала мое решение

— Как долго ты принимал решение о переходе к Этери?

— У меня всегда была мечта тренироваться у нее, еще два года назад. Но у меня не было возможности — были разные проблемы, например пандемия и все такое. Но Этери знала о моей мечте. Мне потребовалось время, чтобы решиться. Но так как после чемпионата Италии мне было очень грустно, я подумал, что единственное, что может меня замотивировать, — это новое окружение, место, где прыгают много квадов.

— Как твоя семья и друзья отреагировали на такое решение?

— Они поддержали меня, так как знали всю мою историю. Я тренировался с ними, так что они понимали, как я себя чувствую каждый день. Все меня поддержали, включая мою семью, так как это было лучшим решением для меня.

— Тренировки в Москве сильно отличаются от того, что было у тебя раньше?

— Конечно, это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе. На тренировках как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня. На турнирах я слишком нервничаю, делаю ошибки, которые не допускаю на тренировках. Часто мы разминаемся шесть минут, а потом показываем наши программы по одному, как будто это симуляция реальных соревнований. Мы много катаемся куски программ или постановки целиком, чтобы повысить выносливость.

Даниэль Грассль. Звезду фигурного катания из Италии затравили за приезд в Россию. Он мечтал потренироваться у Тутберидзе

— В Италии и США было по-другому?

— Я катал свои программы на тренировках, но не так много раз. В Италии тренировка длилась 40-50 минут, а в России — 1 час 30 минут. Было немного трудно привыкнуть, но все в порядке, уже лучше.

— С кем ты катаешься на тренировках в одной группе?

— С Никой Эгадзе, Морисом Квителашвили, Аделией Петросян, Камилой Валиевой и Софьей Акатьевой. И с Арсением Федотовым.

— Они мотивируют тебя, бросают вызов в некоторой степени?

— Конечно. Они прыгают много четверных, очень настойчивые и упорные. Мотивирует, когда мы катаем наши программы целиком.

Даниэль Грассль.
Фото Global Look Press

В Москве чувствую себя одиноко

— На чемпионате Европы ты говорил, что чувствуешь давление. Все еще испытываешь такое?

— Уже лучше. Всегда есть сложности, разные мысли, которые мелькают в моей голове. Но после чемпионата Европы я стал сильнее в этом плане.

— Как тебе жизнь в Москве?

— На самом деле, я почти не был на улице. Иногда чувствую себя очень одиноко, у меня немного друзей. Обычно я учусь. Моя жизнь — это обычно только квартира и каток, когда я приезжаю домой, я стараюсь учиться или звоню своим друзьям.

— Мы говорили об этом после короткой программы, и некоторые болельщики фигурного катания спросили, могут ли они встретить тебя где-нибудь и показать тебе город.

— Да, конечно. (Смеется.) Это очень мило, спасибо. Я бы хотел изучить Москву, люблю путешествовать и открывать новые места.

— Возвращаясь к фигурному катанию, какие у тебя цели на следующий сезон?

— Главная цель — сделать два квада в короткой программе. Я уже три сезона пытаюсь это сделать. Но пока был только один, потому что так я чувствую себя более уверенно и не ощущаю такого давления. Сейчас надо стараться это сделать, даже если будут ошибки в начале. И в произвольной три или четыре четверных, как я уже говорил. Еще хочу поработать над артистизмом.

— Ты еще говорил, что чувствовал большее давление, потому что Этери была на чемпионате мира. Почему?

— Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно.

Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
1
Обсудить
Читайте также
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Тарасова говорила: «Он никогда не разведется». Как Бестемьянова и Бобрин преодолели все преграды