«Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе

Даниэля Грассля мотивируют Валиева и Акатьева, тренирующиеся вместе с итальянцем в Москве.

Один из самых громких переходов сезона-2022/23 — переезд Даниэля Грассля в Москву для тренировок у Этери Тутберидзе. Итальянец давно мечтал работать с Этери Георгиевной, но раньше у него не было такой возможности. После участия в Олимпийских играх у фигуриста практически пропала мотивация, выступления на соревнованиях были неровными — было много сложностей, хотя и не без успехов. Даниэль стал первым одиночником, которому удалось выиграть этап «Гран-при» и отобраться в финал. К концу сезона Грассль все-таки вернул мотивацию: теперь его целью является медаль домашней Олимпиады-2026, к которой он собирается идти вместе с Тутберидзе. В интервью «СЭ» Даниэль подробно рассказал о выводах с прошедшего чемпионата мира, отношении к полученным баллам, сотрудничестве с Джейсоном Брауном и тренировках в группе Этери Тутберидзе.

Тренеры были расстроены из-за оценок

— Как ты себя чувствуешь после произвольной программы?

— Чувствую себя хорошо. Я был очень рад такому своему выступлению, потому что боролся. Конечно, баллы были не очень высокими, но все в порядке. Сейчас шаг за шагом все будет становиться лучше. Я уже счастлив, что выступал на этом чемпионате мира, так как это с психологической точки зрения было для меня сложно. Я даже не был уверен, стоит ли ехать. Но теперь я действительно рад, что я здесь, в Японии, что смог показать два хороших проката. Остался командный чемпионат мира, которого я жду с нетерпением, но уже предвкушаю новый сезон и новые программы. У меня будет целое лето на подготовку. Уверен, что со всей работой, что я проделываю, следующий сезон будет лучше.

— Что сказали тренеры после выступления?

— Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше. В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, и я безмерно счастлив.

— Судьи отметили достаточно много недокрутов на твоих прыжках. Ты согласен с этим? Чувствуешь ли сам, когда прыжок недокручен?

— Да, ощущаю. Что касается судей, то я приземлил квад лутц, получил недокрут в четверть оборота, и некоторые поставили мне -2 или -3 за прыжок. Это один из моментов, которые понизили мою оценку. На первом акселе, который мне удалось приземлить, я получил недокрут, а на втором, который не удалось выполнить чисто, недокрутов нет. Но я об этом не так много думал, только о том, чтобы наслаждаться своим прокатом, чемпионатом мира. Мне было все равно, какие баллы я получу, какое место займу, я просто хотел стать более уверенным в себе. В этом сезоне я это немного потерял. Так же я снова делал два квада в произвольной. В последний раз такое было на Skate America. Прошло достаточно много времени. В следующем сезоне хочу делать уже три или больше, посмотрим.

— Получилось вернуть уверенность?

— Да, получилось. Моей целью было приземлить прыжки. Я знал, что если я приземлю их, даже если не все из них будут докручены, через некоторое время я смогу сделать их более чисто. На тренировках я уже прыгал их более чисто, а на соревнованиях нервничал — чувствовал давление, сдерживал себя и не выдавал все, на что способен. В следующем сезоне буду над этим работать. Хочу не давать повода судьям сомневаться в моих прыжках.

— Говорят, на катке было жарко. Это не стало проблемой для тебя?

— Да, было очень жарко. Особенно на тренировках. Но мне нравится, когда на катке тепло.

Даниэль Грассль. Фото Reuters

Брауну понравилось, как я катался на чемпионате мира

— Над чем теперь сперва будешь работать?

— Сначала над программами следующего сезона. Я хочу, чтобы они были очень хорошими. В этом году было сложно катать постановки, так как у меня особо не было времени, чтобы отдельно работать с Джейсоном Брауном над короткой и с Бенуа Ришо над произвольной. Было тяжело. Так что я в предвкушении новых программ. Еще, конечно, хочу поработать над прыжковой техникой, над тем, чтобы исполнять ее чище.

— Как тебе сотрудничество с Джейсоном Брауном?

— В этом году я хотел поэкспериментировать во всем — в смене тренеров и работе с другими хореографами. Хотел почувствовать что-то новое. Я подумал о Джейсоне — он один из моих любимых фигуристов, очень хотел поработать с ним. Он сильно мне помог — я много смотрел, как он катается, как катаются лучшие. Мы работали над артистизмом и эмоциями, а также над движениями рук.

— Каково тебе было соревноваться со своим хореографом на чемпионате мира?

— В короткой программе Джейсон катался до меня, так что я смотрел и думал: «Вот выступает постановщик моей короткой программы». Это забавный, но интересный, захватывающий эпизод. Он поздравил меня и сказал, что ему понравилось, как я катался, как я интерпретировал программу.

— О хореографах на следующий сезон еще не думал?

— Думаю, что Этери будет решать, с кем работать над программами следующего сезона.

Даниэль Грассль. Фото Reuters

После Олимпийских игр было сложно найти мотивацию

— Какие общие выводы относительно прошедшего сезона можешь сделать? Были и сложные моменты, и хорошие — например, первая для Италии победа в мужском одиночном катании на этапе «Гран-при».

— В целом я рад тому сезону, который был. Конечно, это не лучший сезон. Но после участия в Олимпийских играх сложно продолжать, находить мотивацию. В начале сезона этого недоставало. Но я счастлив, что удалось показать одни из моих лучших прокатов на «Гран-при» в Шеффилде и выиграть. Мне это было важно, потому что я мог стать первым итальянцем, который выиграет такой турнир и отберется в финал. То выступление удалось. Потом нужно было дальше искать мотивацию, были сложные времена. Но сейчас я понимаю, чего я хочу, поэтому жду, когда смогу сфокусироваться на следующем сезоне. В этом году хотелось поэкспериментировать, понять, куда я хочу двигаться до Олимпийских игр в Милане. Цель — получить медаль на Олимпиаде. Это мечта.

— То есть все дело в мотивации после Игр?

— Да, потому что участие в Олимпиаде всегда было моей целью, а тут я ее достиг. Прокаты получились хорошими. После этого мотивация упала. Я поехал на чемпионат мира, показал отличную короткую и потом понял, что очень устал психологически. Мне нужен был отдых, но я поехал на шоу в Японии. Мотивации становилось все меньше. Олимпийские игры — это мотивация сама по себе, а потом становится сложно. Возможно, мне нужны были такие плохие прокаты, чтобы снова найти ее, чтобы сказать себе: «В следующем сезоне я буду кататься лучше». Сейчас моя цель — вернуть все, я чувствую себя достаточно комфортно в достижении этого.

— Ты сказал, что это экспериментальный сезон для тебя. Как все-таки продвигается этот эксперимент?

— Было много сложностей при переезде в Москву. И само решение было непростым. После чемпионата страны я был очень расстроен, много всего произошло в Италии. Я должен был найти место, где продолжить карьеру, пока не стало слишком поздно. Это лучший сезон для того, чтобы сделать такое. Я сменил тренеров в середине сезона, что было немного рискованно — новые тренеры, новое окружение, новое все. Нужно время, чтобы привыкнуть. Но мне нужно было сделать это сейчас, так как все шло не очень хорошо. Президент моего клуба в Италии рассказал мне о возможности работы с Этери. Мы встречались в Бостоне, но на самом деле сначала не хотел ехать в Москву из-за всей ситуации. Но президент клуба подталкивал меня к этому решению. Я рискнул, и это сильно меня замотивировало. Там же девочки прыгают квады и все такое. Это круто. После двух месяцев тренировок с Этери уже стало гораздо лучше, так что я жду, что же будет в следующем сезоне.

Этери Тутберидзе. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Семья поддержала мое решение

— Как долго ты принимал решение о переходе к Этери?

— У меня всегда была мечта тренироваться у нее, еще два года назад. Но у меня не было возможности — были разные проблемы, например пандемия и все такое. Но Этери знала о моей мечте. Мне потребовалось время, чтобы решиться. Но так как после чемпионата Италии мне было очень грустно, я подумал, что единственное, что может меня замотивировать, — это новое окружение, место, где прыгают много квадов.

— Как твоя семья и друзья отреагировали на такое решение?

— Они поддержали меня, так как знали всю мою историю. Я тренировался с ними, так что они понимали, как я себя чувствую каждый день. Все меня поддержали, включая мою семью, так как это было лучшим решением для меня.

— Тренировки в Москве сильно отличаются от того, что было у тебя раньше?

— Конечно, это совершенно другая система. Очень сложно с психологической точки зрения тренироваться там еще и потому, что у меня пока нет большого количества друзей. Система другая, но очень помогает в работе. На тренировках как будто соревнования каждый раз. Я очень нервничаю, но это полезно для меня. На турнирах я слишком нервничаю, делаю ошибки, которые не допускаю на тренировках. Часто мы разминаемся шесть минут, а потом показываем наши программы по одному, как будто это симуляция реальных соревнований. Мы много катаемся куски программ или постановки целиком, чтобы повысить выносливость.

— В Италии и США было по-другому?

— Я катал свои программы на тренировках, но не так много раз. В Италии тренировка длилась 40-50 минут, а в России — 1 час 30 минут. Было немного трудно привыкнуть, но все в порядке, уже лучше.

— С кем ты катаешься на тренировках в одной группе?

— С Никой Эгадзе, Морисом Квителашвили, Аделией Петросян, Камилой Валиевой и Софьей Акатьевой. И с Арсением Федотовым.

— Они мотивируют тебя, бросают вызов в некоторой степени?

— Конечно. Они прыгают много четверных, очень настойчивые и упорные. Мотивирует, когда мы катаем наши программы целиком.

Даниэль Грассль. Фото Global Look Press

В Москве чувствую себя одиноко

— На чемпионате Европы ты говорил, что чувствуешь давление. Все еще испытываешь такое?

— Уже лучше. Всегда есть сложности, разные мысли, которые мелькают в моей голове. Но после чемпионата Европы я стал сильнее в этом плане.

— Как тебе жизнь в Москве?

— На самом деле, я почти не был на улице. Иногда чувствую себя очень одиноко, у меня немного друзей. Обычно я учусь. Моя жизнь — это обычно только квартира и каток, когда я приезжаю домой, я стараюсь учиться или звоню своим друзьям.

— Мы говорили об этом после короткой программы, и некоторые болельщики фигурного катания спросили, могут ли они встретить тебя где-нибудь и показать тебе город.

— Да, конечно. (Смеется.) Это очень мило, спасибо. Я бы хотел изучить Москву, люблю путешествовать и открывать новые места.

— Возвращаясь к фигурному катанию, какие у тебя цели на следующий сезон?

— Главная цель — сделать два квада в короткой программе. Я уже три сезона пытаюсь это сделать. Но пока был только один, потому что так я чувствую себя более уверенно и не ощущаю такого давления. Сейчас надо стараться это сделать, даже если будут ошибки в начале. И в произвольной три или четыре четверных, как я уже говорил. Еще хочу поработать над артистизмом.

— Ты еще говорил, что чувствовал большее давление, потому что Этери была на чемпионате мира. Почему?

— Мне еще надо привыкать к тому, что Этери рядом. Но думаю, дальше будет лучше. Она пытается успокоить меня и все такое. Я нервничаю, потому что у нее всегда самые лучшие спортсмены, так что я тоже хочу выступать хорошо. Но на тренировках все хорошо, чувствую себя спокойно.