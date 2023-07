«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста

Сейчас в память о спортсмене в Казахстане проводят международный турнир, а в его родном городе функционирует академия, названная в его честь.

Ровно пять лет прошло со дня гибели самого известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. 19 июля 2018 года он скончался из-за ножевого ранения в область бедренной артерии. Преступников поймали, но Дениса спасти не удалось. Тен запомнился тем, что стал первым, кто выиграл медали на международном уровне под эгидой ISU, в том числе на Олимпийских играх и чемпионатах мира, много времени посвящал творчеству и благотворительности. На момент смерти ему было всего 25 лет.

Народная любовь

19 июля 2018 года Денис отправился в один из ресторанов Алма-Аты и снял видео, на котором рассказал о цели посещения заведения: «Сегодня Тимати пригласил меня в свое заведение лучшего мексиканского друга. Сделал мне мяса, рыбы». В три часа дня по местному времени в скорую помощь поступила информация о ножевом ранении. Спустя пару минут выяснилось, что пострадавший — известный фигурист. Всего 12 минут потребовалось бригаде медиков, чтобы приехать на место происшествия. Еще примерно через такое же время Тена уже доставили в больницу.

Там на протяжении нескольких часов врачи боролись за жизнь фигуриста. Денис потерял около трех литров крови, спасти его не удалось. За это время выяснилось, что кто-то пытался украсть зеркала с автомобиля Тена, а тот пытался остановить грабителей. И получил ножевое ранение в бедренную артерию. Виновных в смерти Дениса нашли — ими оказались Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. 17 января 2019 года им вынесли приговор: мужчины получили по 18 лет тюрьмы, а их беременная приятельница — четыре года колонии.

Фото архив «СЭ»

После известия о смерти фигуриста люди стихийно начали нести цветы к месту его гибели. В прошлом году там установили мемориал в память о Тене — его открыли под композицию Дениса She Won't Be Minе. На гранитном постаменте — строчки стихотворения Дениса и его главные спортивные достижения.

На траурной церемонии присутствовало много почетных гостей — заместитель акима Алма-Аты Арман Кырыкбаев, олимпийский чемпион по боксу Ермахан Ибраимов, тяжелоатлет Илья Ильин, народная артистка СССР Роза Рымбаева, народная артистка Казахстана Жания Аубакирова и другие. Скульптором является Матвей Макушин из Санкт-Петербурга.

«Мы выражаем благодарность Оксане Алексеевне (матери Дениса Тена. — Прим. «СЭ»), потому что каждая деталь, каждый штрих, в целом вся работа была проведена под ее руководством. В целом общество и тем более подрастающее поколение должны помнить, мы не должны забывать, каким был Денис, — его победы и светлый образ. Это все должно вдохновлять на новые победы подрастающее поколение казахстанцев. Именно с этой целью мы сегодня собрались открывать памятник», — сказал Арман Кырыкбаев.

«Я думаю, это дань уважения не только нашему любимому мальчику Денису, но и всем спортсменам, которые поднимают флаг, приносят славу нашей стране. Я, как мама, хочу сказать, мне не нужна слава моего сына, его достижения. Мне прежде всего нужен он сам. Я понимаю маму Дениса. Ведь лучше бы он рядом ходил простым мальчиком, где-нибудь работал, но был живым. Денис служил нашему Казахстану, приносил победы. Он все силы приложил, чтобы на мировой арене узнали о нашей стране. Денис действительно прославил наш Казахстан и наш народ. Вечная слава ему! Уверена, что молодежь и не только будут приходить на это место. Просто так, а также в свои важные даты. Ведь он был лидером, кумиром. Он останется в наших сердцах навсегда», — добавила Роза Рымбаева.

Почтить память фигуриста пришло более двухсот человек. Друзья Тена читали стихи авторства самого спортсмена, а под We are the Champions группы Queen в небо запустили воздушные шары. Потом все присутствующие возложили цветы и зажгли свечи.

Фото Global Look Press

Золотые годы Тена

Для всего Казахстана смерть Дениса была настоящей трагедией. Он многое сделал для фигурного катания. Его главные достижения в медальном плане — это серебро Олимпийских игр 2014 года, две медали с чемпионатов мира и победа на чемпионате четырех континентов. Спортсмен стал первым казахстанским фигуристом, кому удалось выиграть медаль на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев. Но Тен также был известен и своими оригинальными постановками — например, когда произвольная программа являлась продолжением короткой. Специалисты также отмечали высокий уровень владения коньком спортсмена.

Фигурист пробовал себя в разных творческих направлениях. С 2013 года организовывал шоу «Денис Тен и друзья», выступить на котором приезжали мировые звезды, много фотографировал, писал стихи и песни, занимался постановкой программ и даже написал сценарий для фильма. «Слепая любовь» вышла в широкий прокат год назад. Картина длится 32 минуты и за это время рассказывает жизненную историю любви. В фильме идет речь об общении слепого парня и глухонемой девушки. Благодаря современным технологиям их любовь стала возможной.

2018 год стал золотым временем для Дениса. Он делился в своих соцсетях тем, как любит и ценит жизнь: «Я люблю жизнь. Люблю родителей. Люблю людей. Люблю любить. Я хочу этим делиться. Точнее не я, а мой персонаж. В 25 мир стал ощущаться иначе». За несколько дней до гибели Тен рассказывал, что у него много творческих идей, которые он хотел бы реализовать: «Сейчас я чувствую себя очень свободным человеком в творчестве, в идейных проектах, потому что я не знаю, чего ожидать. Мне кажется, это реально золотой период моей жизни».

В 2020 году в Алма-Ате открылась академия имени Тена. Это была мечта фигуриста, но она сбылась без него. Через год, уже во второй раз, в Нурсултане был организован мемориал Дениса Тена, который был тогда одним из этапов международной серии «челленджер». Тогда в нем приняли участие и российские спортсмены — Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. В числе гостей — олимпийские чемпионы Алексей Урманов и Федор Климов и призеры международных турниров Анжелика Крылова и Сергей Давыдов.

— Мы собрались на турнире, посвященном памяти спортсмена Дениса Тена, чье имя вписано золотыми буквами в спортивной истории страны. Денис Тен — спортсмен, который оставил яркий след в своей короткой жизни. Увлеченный своим делом, Денис был не только виртуозным фигуристом, но и человеком многих талантов. Он с детства усердно тренировался, готовился, добился невероятных успехов. Стал первым казахстанцем, получившим приз в крупных международных соревнованиях. Денис был гордостью всей страны. Ему рукоплескали поклонники со всего мира. Этот турнир памяти Дениса Тена занимает особое место в ряду других. Вместе с нами почтить память Дениса Тена на катке собрались знавшие его фигуристы, а также юные спортсмены, — сказала на открытии министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Фото Global Look Press

Скандал с матерью Дениса

Мать Дениса Оксана Тен долгое время занимала должность в Национальной федерации конькобежцев — она была вице-президентом организации. Год назад позицию решили упразднить. За месяц до этого в федерации разгорелся скандал. Тренерский состав организации написал письмо в Министерство культуры и спорта и потребовал отставки Оксаны Тен. Тренеры тогда обвинили ее в единоличном принятии решений: «Происходит постоянное давление в заказных статьях. Единолично Оксаной Тен решаются многие вопросы по поводу государственных стартов, формирования национальной сборной, составов на международные соревнования, этапы Гран-при, классификационных требований для спортсменов, состава судей на международные соревнования — и все это без решения тренерского совета РК, в обход закона «О спорте». У вице-президента федерации таких полномочий нет».

Оксана Тен рассказывала, что в это время происходило давление на членов федерации и специалистов — например, главному тренеру сборной Сергею Воронову поступали письма с угрозами. По словам чиновницы, никаких спортсменов она никогда не выделяла. «Меня в 2019 году попросили помочь с развитием фигурного катания. Не я выдвинула себя на эту должность. Если я не буду приносить пользу, то я могу уйти. На самом деле миссия моей должности заключается в том, чтобы развить международные связи», — отмечала Тен.

Но несмотря на это, Дениса продолжают помнить и в Казахстане, и за его пределами. Каждый год его в соцсетях вспоминают все его друзья и бывшие наставники — в том числе легендарная Татьяна Тарасова. В Алма-Ате продолжает функционировать академия Тена, а мемориал ежегодно посещает огромное количество человек. Жаль, что многие прекрасные события происходят без его участия.