Венгерский фигурист попал в больницу Москвы с ножевым ранением. Он родом из Одессы и готовился к ЧМ

Загадочная история ранения спортсмена в парке.

Возможно, некоторым болельщикам запомнилась на недавнем чемпионате Европы в Финляндии яркая пара из Венгрии. Мария Игнатьева и Даниил Семко — хороший пример спорта вне политики, ведь видеть в текущих реалиях дуэт из россиянки и украинца, пусть и выступающий за третью страну, действительно необычно. На ЧЕ-2023 Игнатьева/Семко заняли высокое десятое место и готовились побить личный рекорд и на чемпионате мира. Однако буквально за неделю до старта Семко попал в больницу. Причем не из-за травмы, полученной на тренировке, а с ножевым ранением после прогулки по Москве. Что случилось с фигуристом и какие у него планы?

Фото Global Look Press

В полиции заявил, что поцарапался сумкой

Фигурист Даниил Семко попал в московскую больницу с ножевым ранением. По крайней мере, об этом сообщает Telegram-канал Shot и несколько российских и украинских СМИ, также со ссылкой на этот источник. Врачи Боткинской больницы диагностировали у фигуриста колотую рану правого бедра. Но как у спортсмена могла возникнуть такая нетипичная травма? Ситуация со множеством темных пятен. В Telegram -канале цитируют самого Семко. По версии источника, Даниил сначала заявил медикам, что у Петровского парка в Москве столкнулся с неизвестным мужчиной, после чего почувствовал боль в бедре и обнаружил ранение. Нападавший при этом скрылся, и запомнить его приметы фигурист не смог. Однако после того, как врачи вызвали полицию, правоохранительным органам спортсмен уже начал рассказывать другую версию случившегося.

Полицейским Семко заявил, что... сильно поцарапался, нечаянно зацепившись за чью-то сумку, и претензий ни к кому не имеет, поэтому писать заявление о нападении не желает. К сожалению, даже спустя сутки нет никаких официальных подтверждений или подробностей инцидента. О судьбе Даниила неизвестно его бывшим партнерам, отказались обсуждать Семко представители Федерации фигурного катания Венгрии, текущие тренеры пары Игнатьева/Семко Ирина Жук и Александр Свинин. Поэтому сложно сказать, что было на самом деле. Одно известно точно: Даниил был в Москве со своей партнершей Марией Игнатьевой, и готовился с командой Жук/Свинин к чемпионату мира, который стартует уже 20 марта в японской Сайтаме. В свободное от собственных занятий время Семко тренирует детей. В Петровском парке, вероятно, он как раз и возвращался с подкатки...

Фото Global Look Press

Семко тренировался в Москве у российских тренеров с русской партнершей

Единственное, что понятно теперь точно, — если информация о ранении соответствует действительности, то ни о каком чемпионате мира не может быть и речи. Что обидно, ведь пара показывала по ходу сезона уверенные результаты и прогрессировала. На ЧЕ в январе ребята попали в десятку лучших и завоевали для Венгрии вторую квоту на следующий год в танцах на льду. Единственная квота на ЧМ, похоже, пропадет — другого дуэта с техническим минимумом в этой сборной сейчас нет. Что интересно: Семко — уроженец Одессы и начинал свою спортивную карьеру в сборной Украины. Когда он катался в Киеве, у него было две партнерши. Сначала Яна Бердадым, с которой он провел детскую карьеру. На международный уровень выходил с Верой Городецкой, однако спустя два сезона дуэт распался.

После этого Даниил принял решение сменить гражданство и поехал в Будапешт. В Венгрии ему сначала предложили местную девушку Вилу Мартон. Однако и с ней под руководством венгерского же специалиста Норы Хоффманн успеха Семко не снискал. Тогда он поехал в Москву, где в команде Жук/Свинин как раз искали партнера для Марии Игнатьевой из Екатеринбурга. Она сначала выступала с Александром Алексаняном, а затем провела два сезона с Михаилом Брагиным и даже участвовала во взрослом чемпионате страны. Однако перспектив никто не видел, и сильная партнерша осталась не у дел. Игнатьева сменила гражданство на венгерское и стала двукратной чемпионкой этой страны вместе с Семко. В тренерский штаб входила и Хоффман, а подготовка к соревнованиям проходила как в Будапеште, так и в Москве. Теперь в СМИ пишут, что Семко якобы не собирается больше жить в России. Но правда это или нет — остается только гадать.