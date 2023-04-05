«Попросили уехать из Петербурга, а из соцсетей узнал, что меня сняли с чемпионата мира». Наш фигурист — главная надежда Чехии

Интервью с Георгием Рештенко.

В этом году на крупных взрослых турнирах дебютировал 19-летний Георгий Рештенко. Рештенко поехал и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира в составе сборной Чехии. Георгий уже пять лет в Праге, тем не менее большую часть своей жизни он жил и тренировался в Санкт-Петербурге. В Питере Рештенко встречал и февраль прошлого года, когда перед ним поставили жесткое условие уехать из России. В интервью «СЭ» Георгий рассказал, как адаптировался сначала к Европе, а потом и к Америке, и главное о том, что ждет человека с российским паспортом, который решил выступать за европейскую сборную.

Всегда хотел поехать на чемпионаты Европы и мира, но не статистом

— Недавно завершился первый для тебя чемпионат мира. Как ты оцениваешь его итоги лично для себя?

— Определенные плюсы есть. Как минимум набрался опыта. Первый раз в карьере пошел на два четверных. Первый сделал неплохо, потом допустил глупую ошибку. Но в целом отработал скорее нормально. Первая разминка, без рейтинга... Целый год почти не выступал, сейчас вот вернулся. Буду теперь работать на следующий сезон. Понятное дело, не сильно рад результатам, но и особого расстройства тоже нет. Все в рабочем режиме.

— Хорошо, а в целом как оценишь этот сезон?

— Что тут оценивать? Я почти и не выступал в этом году. Очень неудачно в июле сломал ногу, подвернул лодыжку. Четыре месяца вообще не катался, потом вышел в декабре, откатал Европу. Выступил даже хуже, чем на ЧМ. И вот в марте поехал в Японию на мир. То есть по факту за сезон два старта, и оба трудно отнести в позитив. Хочется съездить еще на один турнир в апреле куда-нибудь и завершить уже этот сезон. Начать готовиться спокойно к следующему.

Фото Global Look Press

— Так или иначе, этот год для тебя полноценный дебют на международной арене. Первый раз в карьере на чемпионате Европы, чемпионате мира. Разве само участие — это уже не плюс?

— Супер, конечно, я всегда хотел оказаться на ЧЕ и ЧМ, но статистом я быть не хочу. Главное, что у меня есть все возможности для того, чтобы бороться за высокие места, но из-за травм мне банально не хватило на это времени. Перед чемпионатом мира я чувствовал себя гораздо лучше, чем перед Европой, тем не менее последствия травмы все равно сказывались.

Прыжки я сохранил, но потерял баллы на дорожке шагов, вращениях, в компонентах. Если весь сезон не соревнуешься, то у тебя нет рейтинга и тебя отправляют в первую разминку. А там судят, как правило, все строго. Строго судят даже мягко сказано. Разбираться не будут, какой ты спортсмен и на что ты претендуешь.

— Перед чемпионатом Чехии ты также был не в лучшей форме? Ты ведь уступил местному спортсмену.

— Я только две недели как вернулся на лед, но мне все равно сказали приезжать на чемпионат страны. На Европу так или иначе ехало два спортсмена, а в Чехии всего было на тот момент два взрослых спортсмена. Так что, как бы я ни выступил, на Европу меня скорее всего бы отправили. Участие в чемпионате Чехии было скорее формальностью.

— Получается, что в Чехии сейчас провал в мужском одиночном? Раньше ведь было много фигуристов и среди них именитые люди.

— Когда я только переехал с семьей в Чехию в 15 лет, в стране было шесть или пять молодых фигуристов достойного уровня. Они еще не исполняли ультра-си, но каскады 3-3 делали уверенно и потенциал был приличный. Так вышло, что из них до взрослого спорта так никто и не дошел. Все закончили, и вот только Котларик вернулся спустя два года.

У него нет прыжков для того, чтобы на что-то рассчитывать. Он просто увидел возможность поехать на чемпионат Европы и решил воспользоваться шансом. Так что провал действительно есть, но надеюсь, что я его в скором времени и исправлю. В этом сезоне не получилось, но я не отчаиваюсь.

— Какой у тебя самого сейчас контент? Насколько конкурентоспособен на мировой арене?

— Я прыгаю сальхов и тулуп. Впервые вставил недавно в программу оба своих четверных прыжка. Есть небольшие проблемы с тройным акселем, но в целом я его делаю. Рассчитывал, что мне и двух четверных хватит, поэтому на ЧМ пошел на двойной прыжок. Знал бы, что судят так строго, упрощать программу не стал. Работаю сейчас над риттбергером.

Думаю, что уже в следующем сезоне буду его добавлять в произвольную. Мне не трудно выучить новый прыжок, вопрос в нехватке времени. По ходу сезона полностью сконцентрирован на работе с текущим контентом, программой. А вот в межсезонье должно быть в этом плане попроще.

— Какие долгосрочные планы?

— Настрой серьезный. Я чувствую, что я в силах бороться на высоком уровне, но нужно серьезно поработать над хореографией, катанием и вращениями. На этом я больше всего теряю и потерял. Следующий сезон планирую начать рано, откатать 5-6 стартов еще в первой половине сезона. Набрать рейтинг. Вижу, что в короткой буду катать два четверных с акселем, в произвольной 3-4 с риттбергером. Если мне это удастся, то все будет хорошо.

Фото Global Look Press

В феврале прошлого года посоветовали перебраться из Санкт-Петербурга в США

— Ты сейчас тренируешься в США под руководством Михала Бржезины. Его многие помнят как видного одиночника, но какой он тренер?

— Мне с ним комфортно. Отлично работаем вместе, правда, мне еще трудно делать долгосрочные выводы, все-таки мы недавно начали сотрудничать. Так что пока присматриваемся и не так хорошо друг друга знаем.

— Тренерский стиль Бржезины уже виден?

— Разумеется. Он очень опытный спортсмен и может дать важные советы, как себя вести на больших стартах, как справляться с нервами. Мне он в этом плане очень помогает. Но опять же, нам нужно время, чтобы получше друг друга узнать. Я тренировался месяц с ним с июня по июль. Потом сломал ногу, вернулся только к концу ноября перед Европой. И сейчас месяц-полтора тренировался перед миром. То есть суммарно три с половиной месяца наберется. Это очень мало.

— Когда травмировался, жил в Праге?

— Я был в Америке, но не тренировался, ходил на физиотерапию. Несколько месяцев передвигался на костылях. Потом поехал в Прагу, походил по врачам еще полтора месяца. Вставал потихоньку на коньки, просто катался без прыжков. И только в ноябре вернулся в США для тренировок с Михалом. Начал с двойных, потом и тройные восстановил спустя две недели.

— Твой дом — это Ирвань (США) или Прага?

— По ощущениям — Прага. Мне тут комфортно. Но в прошлом сезоне домом был Санкт-Петербург. В следующем сезоне будет домом уже Ирвань, большую часть времени буду там проводить. Сложности все равно есть определенные. Проблемы с логистикой, расстояниями. Трудно привыкать жить на другом краю света, другая жизнь, другие люди...

— В прошлом сезоне ты еще был в группе Евгения Рукавицына в Санкт-Петербурге?

— Я у него в группе был с девяти лет. Катался до 15 в Питере, уехал потом в Чехию. Но когда мне исполнилось 18, вернулся. И резко все пошло в гору, за сезон я показал невероятный прогресс. Но из-за политической ситуации пришлось уехать.

— Это было требование федерации? Есть ведь пример Анастасии Губановой, которая выиграла золото для Грузии, тренируясь в Петербурге. И ни для кого это не проблема...

— Есть Грассль из Италии, который тренируется в Москве, Настя Губанова в нашей группе была... Много кто продолжает работать в России. Но у всех разные федерации и разные обстоятельства. У меня в Питере все было налажено в плане спорта и быта, я уезжать не хотел. Но так сложилась ситуация, что выбора не было. Я — чешский спортсмен, поэтому они имеют право выставлять свои условия. Категорического запрета на тренировки в Питере не было. Но мы пообщались с федерацией и приняли общее решение, что так будет лучше для всех. Запретить не могут, но могут настойчиво посоветовать.

— Совет был поехать в США к Бржезине?

— Так и есть. После юниорского чемпионата мира у нас были сборы в Остраве, потом поговорили с федерацией, что дальше делать. В Праге сейчас нет возможности кататься спортсменам высокого уровня. У нас все катаются кто где, Мартин парник в Канаде, другие — в Италии. Мне посоветовали попробоваться в Америке. Но неудачно сложилось, приехал и тут же сломал ногу...

— Финансово эти тренировки обеспечивает федерация? Не все справляются с жизнью в Америке, даже россияне...

— Помогает. В России налажена хорошо своя тренировочная система, поэтому смысла мало ехать куда-то еще. В Европе многие страны свою систему не выстраивали, и им сейчас проще оплатить тренировки где-то в другом месте, нежели сейчас готовить всю эту базу с нуля. Так что, разумеется, мне помогают финансово, я сейчас единственный потенциально сильный одиночник в стране. За мной никого.

— То есть Котларик для тебя не конкурент?

— Ему 24 года, и он вообще не прыгает ультра-си. У нас совершенно разные баллы, поэтому я не считаю его своим соперником. У него свои цели в жизни, у меня — свои. Удивлюсь, если он выучит в 25 четверной или тройной аксель, но в это трудно поверить. В 17-18 еще можно понять, но в таком возрасте... Я с ним вместе не тренируюсь, общаюсь мало. Может, он и правда серьезно настроен работать и планирует соперничать.

— Тем не менее чемпионат Чехии — за ним.

— Там все все понимали, в том числе и федерация. Я был сразу после травмы. Правда, потом на чемпионате Европы я выступил неудачно, стал 26-м. А он 25-м! То есть получается, снова выше меня. И естественно, набери он техминимум, его бы отправили на чемпионат мира, это было бы справедливо. Но все понимали, что он не наберет, и мне надо было готовиться. Он в произвольной и 40 баллов за технику не набирал. Я бы не расстроился, если поехал на ЧМ Котларик, работал бы дальше. Но здорово, что все-таки поехал.

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Я был в отличной форме, готов выступать, а меня снимают с чемпионата мира

— Хорошо, если в Чехии слабая конкуренция и кадровый голод, тогда почему не удался переход у Леонида Свириденко? Он был серьезно настроен.

— Мы с ним раньше тренировались в одной группе, знакомы с самого детства. И вот два года назад он приезжает в Чехию на прокаты. Приехал и прошел через все то, что проходил раньше я. Думаешь, что сейчас тебя здорово оценят, получишь много баллов. Но вышло так, что мы с Маттиасом его обыграли. А Чехия и без того не сильно настроена приглашать иностранцев.

Нет такого, что ты приезжаешь на все готовое и тебя ждут с распростертыми объятиями. Никто не ждет. Мой переход был по моей инициативе. Мне помогали родители, да и приехал я в Чехию ребенком. А интереса переманивать взрослых сформированных спортсменов у них нет. Трудностей много, финансирования сразу серьезного не будет, перспективы тоже неясные. Нужно заниматься документами, получать визу. И никто особо не будет тебе с ней помогать. Вид на жительство, гражданство, нужно постоянно жить в Европе. Искать тренировочную базу.

— Елизавета Жук сейчас вне сборной Чехии?

— Уже нет. Последний раз виделись в декабре, и, как я понял, она закончила карьеру. Сейчас поступает в университет, хотела тренировать. Думала над тем, чтобы вернуться в родной Екатеринбург. Или останется в Европе, пока вроде не решила. А Мартин Бидар будет кататься сейчас с новой партнершей.

— Никто ее не выживал из сборной?

— И близко нет.

— Давление на себя ощущаешь после февраля прошлого года?

— Как сказать. В первую очередь, мне пришлось уехать из группы, где мне было комфортно работать. Давление ли это? Последствие? Улетел 25 февраля и дальше не возвращался. Второй момент: меня сняли с прошлогоднего чемпионата мира. Не послали вообще никого.

— Так решила федерация?

— Мы поругались с некоторыми людьми. Лично мне даже никто ничего не сказал, я через соцсети узнал, что меня сняли. Это было неприятно.

— Какое-то вредительство. Снимать единственного спортсмена и не отправлять никого...

— Меня это, признаюсь, надломило. Я был в отличной форме, готов выступать. Откатал Загреб, набрал хорошие баллы. Проиграл отбор на Европу, а там Маттиас не набирает техминимум на ЧМ. Мне говорят, что я точно еду, в заявке. Выезжать через неделю, и тут такие новости. Вредительство это или нет, трудно сказать. Уже пройденный момент, а вот прошлой весной эмоции бы выдал. Официальная версия была следующая — у меня в приоритете на сезон юниорский ЧМ.

— У тебя сейчас двойное гражданство?

— Один паспорт, российский. Чешского гражданства нет, но, думаю, в ближайший год смогу оформить. Есть еще вариант с польским паспортом. Этим занимается папа. Он по семейному древу доказал польские корни и через него я смогу получить польское гражданство. Но в плане спорта у меня в приоритете, разумеется, чешский паспорт. Через олимпийский комитет мне должны помочь, а с языком у меня проблем нет. Говорю спокойно.

— Ты ведь уезжал не по спортивным причинам, верно?

— По семейным. Папа работал в Петербурге, потом в Казахстане четыре года. И потом предложили работу в Праге. Вот мы и переехали все вместе. В плане спорта меня никто туда не звал, я просто приехал и сказал, что хочу за них кататься. В этом была своя сложность, нужно было доказывать, заслужить свое место. Никто не был против, но и не помогал. Энтузиазма на мой счет не было. И на прокатах, и на чешских чемпионатах пытались, конечно, всегда под чехов опустить. Было такое. Но я стал сильнее, ультра-си я выучил, тренируясь в Праге.

Фото Global Look Press

Отстранение россиян — это политика

— Когда ты последний раз был в России?

— В августе, когда только-только начал ходить. Приезжал к друзьям, родственникам. Неделю был, потом из Питера на машине поехали в Чехию. 24 часа в пути, если без остановок.

— Насколько сейчас комфортно жить в центре Европы с российским паспортом?

— Я давно приехал, поэтому визовых проблем у меня быть не может. В плане отношения общества... Я никогда не веду себя так, чтобы мне можно было что-то предъявлять. Да и чехи такой народ, который больше волнуют свои проблемы. Правительство не всегда отражает людей, и чехи это понимают. Они умеют отделять действия политиков и простых людей. Как были друзья чехи, так и остались. Никто не думает, что в России все ходят с факельными шествиями...

Люди нормальные, ни разу не было такого момента, чтобы ко мне прикапывались. Понятное дело, что в новостях многое пишут про русофобию, но я и представить себе не могу ситуацию, как ко мне подойдет кто-то на улице и скажет: «Перестань говорить на русском, мне противно». А если кто и подойдет, я скажу, что выступаю за вашу страну. Я ваш спортсмен. Какие ко мне вопросы?

— Насколько отстранение россиян — рабочий инструмент санкций?

— Это политика. А что могут спортсмены? Они тренируются, выступают. Дальше уже от них мало что зависит. Я слежу за российским фигурным катанием, вижу, какие старты удалось организовать, как популяризировать наш спорт. И это круто.

— Россиян на международной арене не хватает?

— Безусловно. С ними было бы интереснее.

— Кто тебе больше всего понравился из российских одиночников по итогам сезона?

— Дима Алиев. Отличный сезон, почти каждая произвольная чистая. Это круто.

Георгий Рештенко

Родился 19 декабря 2002 года в Санкт-Петербурге

Специализация: одиночное катание

Тренер: Михал Бржезина

Чемпион и призер всероссийских и региональных юниорских соревнований

С 2017 года представляет Чехия

Двукратный серебряный призер чемпионата Чехии (2022, 2023).