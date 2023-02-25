«В Перми офигел от нагрузок». Чемпион России среди юниоров — об ультра-си и работе с Тутберидзе

Интервью Матвея Янченкова — о призовых на соревнованиях и желании превзойти топовые российские пары.

На первенстве России в Перми местные спортсмены Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков выиграли в соревнованиях пар. В декабре фигуристы выступили на Российско-китайских играх, через две недели после этого вошли в пятерку на чемпионате страны. После домашнего первенства среди юниоров и перед финалом «Гран-при» в Петербурге Матвей пообщался с корреспондентом «СЭ» и рассказал о своем пути в спорте и переезде в Пермь, работе с Этери Тутберидзе и отношении к ультра-си в парном катании.

Хотелось бы превзойти Мишину/Галлямова и Тарасову/Морозова

— Два года назад у вас не получались тройные выбросы. Как справились с проблемой?

— Выбросы были нашим проблемным элементом. Партнерша постоянно получала на нем травму: сначала ногу повредила, потом руку сломала. Не получалось вставлять тройные выбросы в программу. Потом съездили на полуторамесячный летний сбор, на «удочке» ставили выбросы. Что еще изменилось за два года? Мы прибавили в скольжении, усложнили поддержки, подкрутку. Везде по чуть-чуть добавили.

— Волнуешься на соревнованиях?

— Волнение присутствует. Справляюсь, настраиваю себя на чистый прокат, хороший исход. Я люблю аффирмации — говоришь себе хорошие вещи. Это меня успокаивает, дает уверенность. Такой психологический ход.

— В этом году вы соревновались и со взрослыми, и с юниорами. Со взрослыми было сложнее?

— Сложнее. Там пары опытнее, контент у них солидный. Мы соревновались с чемпионами мира Анастасией Мишиной/Александром Галлямовым, чемпионами Европы, Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским, серебряными призерами Олимпиады Евгенией Тарасовой/Владимиром Морозовым. Смотришь на них и набираешься опыта. Я наблюдаю за ними и любуюсь, мне нравится, как они катаются. Хотелось бы так же или даже превзойти их.

— У тебя есть ориентир в парном катании?

— Парные элементы были замечательные у Аполлинарии Панфиловой/Дмитрия Рылова, когда они еще с нами тренировались. Прямо вау. Смотришь и хочешь так же, стремишься к этому. Еще смотрел прокаты Татьяны Волосожар/Максима Транькова, тоже очень круто.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тутберидзе иногда нам что-то подсказывала

— Готовы ли вы окончательно перейти во взрослые в следующем сезоне?

— Думаю, готовы. Но если разрешат продолжать участвовать и во взрослых, и в юниорских соревнованиях, то почему бы так не делать? У нас еще есть время, чтобы соревноваться по юниорам. Не устанем ли соревноваться каждую неделю? Так мы же молодые, быстро восстанавливаемся. (Смеется.) Меня не особо напрягало, что мы часто соревнуемся. В том, чтобы адаптировать программы к взрослому или юниорскому уровню, тоже нет проблемы, все отрабатывается на тренировках. Чтобы изменить прыжок в короткой и добавить поддержку в произвольной, нужно всего две-три тренировки, потом идет просто отработка.

— Как у вас строится тренировочный процесс?

— В понедельник, среду, пятницу и субботу разминка 45-60 минут. Бегаем, разминаемся, повторяем подкрут и поддержки. Потом выходим на лед, тренируемся примерно полтора часа. После перерыва то же самое на второй тренировке. Во вторник и четверг первая половина дня такая же, затем идет хореография, потом лед и еще ОФП. Занимаемся классической хореографией, растяжкой, гимнастикой, укрепляем суставы и связки. На ледовую тренировку всегда берем одну программу — короткую или произвольную. Разминаем прыжки, подкрут, выброс, потом по частям или целиком катаем. Если после короткой остается время, то кусочки произвольной откатываем.

— Ваш тренер Павел Слюсаренко сотрудничает с Этери Тутберидзе. Вы как-то взаимодействуете с ней?

— В прошлом сезоне мы приезжали в «Хрустальный», тренировались вместе с Тарасовой/Морозовым. Этери Георгиевна выходила на лед, работала с Женей и Вовой, иногда нам что-то подсказывала. Максим Траньков нам тоже помогал: с выбросами, с поддержками — по технической части. В этом сезоне ни мы к ним, ни они к нам не приезжали. На соревнованиях, конечно, здороваемся — с Аделией Петросян, с Камилой Валиевой пересекались.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Призовые — как десерт после соревнований

— В декабре вы с Катей участвовали в Российско-китайских играх. Как все прошло?

— Там был «пузырь». Из-за этого возникали некоторые неудобства. У нас было два трансфера в день — на арену и с нее. Было не так, как на обычных соревнованиях, автобус каждый час, к примеру. В день соревнований, когда танцоры не выступали, они приехали с нами, потренировались полчаса, а потом сидели ждали и смотрели на нас. Это неудобно, хочется отдохнуть после тренировки. На улицах пусто, несколько людей ходило, а так все на машинах ездили. Все было закрыто.

— Были серьезные ограничения из-за коронавируса?

— Нас не выпускали за территорию, в масках всегда ходили.

— Не показалось странным, когда китайские парники снялись? У вас была как будто открытая тренировка.

— Мы с ними не особо конкурировали, они послабее нас. Вышли на произвольную как на тренировочный прокат, сохранили силы и эмоции на чемпионат России. Вроде в одной паре у китайцев партнерша заболела, в другой — партнер. Так что мы откатали такой междусобойчик.

— Что-то еще удивило в Китае? Еда, например.

— В столовой жарили ананасы. Драконий фрукт давали, очень вкусный оказался. Тараканов не было. (Смеется.) На первом этаже организовали мини-магазинчик, но там был огромный ассортимент. Мы купили куриные ножки. Просто нога в фольге, будет как обычная курица. В магазине было много интересных напитков, например, пепси разных вкусов, необычные чокопаи, чипсы, снеки. Были соленые маршмеллоу, чуть острые. Попробовал.

— Скучаешь по международным соревнованиям?

— Да, хотелось бы выступать, показывать мастерство на международной арене. Что делать, если отстранение затянется? Тренироваться и выступать на российских стартах. Больше нечего.

— В этом году на национальных соревнованиях есть неплохие призовые. Тебя это как-то мотивирует?

— Призовой фонд — это как десерт после соревнований. Особо не мотивирует, я также упорно тружусь и тренируюсь. О деньгах вспоминаю в последнюю очередь. После соревнований о покупках не думаю, пока все есть.

— Планируете усложняться в плане контента?

— Будем менять поддержки, потому что они уже второй или третий сезон. Прыжковый контент достаточно хороший, подумываем насчет тройного риттбергера, но его еще нужно натренировать. Катя одиночным занималась, у нее все тройные есть. А я догоняю. Об ультра-си пока не задумывались — чересчур опасно. По баллам тоже невыгодно. За тройную подкрутку сейчас мы получаем хорошие баллы, смысла учить четверную пока не вижу.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Пермь — золотая середина

— А ты как начал заниматься фигурным катанием?

— По инициативе мамы, она — тренер. Начинал в родном городе Лесном в Свердловской области. Параллельно я занимался футболом и бальными танцами. Мама говорила, что пригодится в жизни. До девяти лет катался в Лесном, у нас там была квартира, все было комфортно. Но ради перспектив в фигурном катании мы переехали в Екатеринбург. Сначала я жил с бабушкой, так как сестра заканчивала садик дома. Потом мама тоже приехала. Катался в одиночном катании. Через два-три года мама собрала группу из трех парней и трех девочек — одна из них была моей сестрой. Пригласила отдельного тренера, мы начали тренироваться в парах. Потом мама подошла к тренеру из школы «Локомотив» Филиппу Александровичу Тарасову, попросила посмотреть на пары. Он взял нас в свою группу.

— Почему твоя мама решила создать пары?

— В одиночке я был не силен. Тройных прыжков особо не было, о четверных и думать не стоило. Логичным выбором было парное катание. В одиночном собрал тройные сальхов и тулуп, двойной аксель, но они были нестабильными. Сначала даже выступал с двойными. Потом Филипп Александрович уехал из Екатеринбурга в Москву, у нас был другой тренер, Дмитрий Сергеевич Занин. Но и он теперь работает в Москве. А с новым специалистом у нас не заладилось. В конце того сезона мама предложила попробовать парное катание в Перми. Я согласился.

— И как тебе в Перми?

— Сначала приехал на пять дней. Мягко говоря, офигел от нагрузок. Просто в два с половиной раза больше, чем в Екатеринбурге. Там у нас было 45 минут разминки и 45 минут льда, иногда хореография. А в Перми два раза в день тренируемся. Сначала катался с Лизой Романовой, меня взяли. Я сумел стабилизировал прыжки. Повыступали с Лизой, заняли шестое место в финале Кубка России. Потом меня поставили с Катей — подходили по возрасту для выступлений на международных соревнованиях. Отобрались вместе на юниорский чемпионат мира, но туда не допустили. Так что в Перми уже четвертый год.

— Быстро привык к городу?

— Да. Да что тут привыкать? Дом — тренировка — дом. Пермь поменьше Екатеринбурга, мне здесь даже комфортнее. Я сам из маленького городка. Не люблю городскую суету, пробки, машины, шум. Пермь — золотая середина: и не прямо тихо, и перспективы есть.

Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Первое с грязным прокатом лучше второго с чистым

— Скоро начнется финал «Гран-при». Какая там цель?

— Откатать чисто, без ошибок. Какая еще? Занять первое место. У нас на это все шансы. Цель — всегда катать чисто, остальное придет. Катаемся чисто — будем первые, не чисто — уже сложнее.

— Будете кататься по взрослым или юниорам?

— По юниорам. Так легче, по взрослым шанс попасть в тройку маловероятен. Надеюсь, закончим сезон с хорошими прокатами на юниорском финале «Гран-при».

— Спортсмены не лукавят, когда говорят, что просто хотят откатать чисто?

— Если рассуждать логически, то сначала идет прокат, потом уже место. Если катаешь чисто две программы, то ты становишься первым. Мы сильная пара, я уверен, что если мы откатаем идеально чисто или с минимальными ошибками, то станем первыми.

— А что тогда лучше — первое место с нечистым прокатом или второе с чистым?

— Сложный вопрос. Наверное, все-таки первое место. Но это маловероятно, что ты станешь первым с грязным прокатом. Ощущения точно будут не такими. На этапе «Гран-при» в Перми мы ошиблись один раз и стали вторыми. Катали произвольную эмоционально, все получалось, но на поддержке ошиблись. Это испортило впечатление. Потеряли целую поддержку, но все равно стали вторыми. В целом контент у нас бомбический, каскад на 10-11 баллов, сальхов, подкрутка и поддержки классные. С таким контентом можно рвать и метать.

— На первенстве России у вас как раз были ошибки в произвольной. Удовлетворение от победы осталось?

— Я доволен короткой, а над произвольной надо еще работать. Такого эмоционального всплеска, как на этапе «Гран-при», не было, не пошел прокат. Вкус победы чуть-чуть сгорчился. Второе место на этапе было поприятнее.