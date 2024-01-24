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Фигурное катание

Сегодня, 11:15

Туктамышева заработала 200 тысяч одним чистым элементом. Кто забрал больше всех денег на чемпионате по прыжкам?

Туктамышева заработала 200 тысяч рублей за один прыжок на чемпионате России
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигуристки Елизавета Туктамышева и Маргарита Базылюк
Елизавета Туктамышева и Маргарита Базылюк.
Фото «СЭ»
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Определяем, сколько в рублях стоил один прыжок фигуриста на прошедшем турнире.

Чемпионат России по прыжкам не только открыл для зрителей новый формат в этом виде спорта и не только новых звезд — вроде Маргариты Базылюк, сделавшей каскад с двумя четверными сальховами через ойлер. Он дал фигуристам неплохо заработать — общий призовой фонд около 20 миллионов рублей, причем фигуристам не нужно было выходить на пик формы и катать физически изнуряющие программы на 3-4 минуты. Многие признавались, что чувствовали себя как на тренировке — нужно сделать четыре прыжка за полторы минуты, мол, ничего особенного.

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В мировом спорте очень популярны расчеты — такой-то футболист получает миллион в неделю, 7 тысяч долларов в секунду и так далее. «СЭ» решил посчитать, сколько стоил один прыжок (или элемент в случае пар) для каждого фигуриста. И пришел к интересным выводам.

Например, те, кто убивался на попытках четверных в стиле камикадзе, как Елена Костылева, были не так «эффективны», как Елизавета Туктамышева, которая приехала только на командный турнир, вышла на полминуты, сделала два тройных прыжка (с одного упала) — и уехала с 272 тысячами рублей. На деле «чистыми» фигуристы получают обычно около половины суммы.

Туктамышева — неоспоримый лидер нашего рейтинга. Всего за командник, личный турнир и награждение специальными призами деньги заработали 23 фигуриста. Можете сказать, что не совсем корректно сравнивать пары и одиночников, — давайте оставим пары за скобками, хотя, на мой взгляд, абсолютно справедливо, что первые среди них Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Хоть у них и не такой высокий процент чистых элементов, но они отработали свои полтора миллиона рублей, будучи единственными, кто пошел на четверной выброс, причем три раза.

У одиночников за Туктамышевой и Дмитрием Алиевым располагаются Мария Гордеева, Арсений Федотов (главная звезда мужского турнира) и Евгений Семененко.

Маргарита Базылюк. Русская фигуристка сделала элемент, от которого содрогнется мир. Но с чемпионатом по прыжкам все равно что-то не так

А вот сделавшая больше всего прыжков среди всех Маргарита Базылюк — лишь 14-я и 6-я среди одиночников. Один ее чистый прыжок стоил 36 363 рубля, то есть в 7,5 раза меньше. Зато о Базылюк узнали в мире. Международные форумы типа Reddit или GoldenSkate обсуждают нового «русского вундеркинда» после исторического каскада четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, впервые удавшегося женщине. Большинство просто восхищаются и пишут: «Как она это делает!» Люди более следящие и знающие скорее задаются вопросом, сколько она продержится наверху, «это же очередная девочка Тутберидзе?».

Костылева, получившая травму в финале командного турнира, и вовсе 22-я и «обгоняет» только Петра Гуменника. Их один чистый прыжок стоил около 15 тысяч рублей. И все вышеназванные суммы заработаны по делу — пока у фигурного катания есть спонсоры и интерес зрителей.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Елизавета Туктамышева
Маргарита Базылюк
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