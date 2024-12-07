Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Трусова выиграла у Щербаковой. Две соперницы по Олимпиаде и юниоры устроили шоу не хуже, чем за рубежом

Команда Трусовой победила команду Щербаковой на Кубке Первого канала
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Команда Александры Трусовой победила команду Анны Щербаковой на Кубке Первого канала.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен
Юниорский Кубок Первого канала по фигурному катанию = праздник.

Фигурное катание. Кубок Первого канала среди юниоров
Команда Игнатовой — команда Щербаковой — 85:84
Женщины
1. Маргарита Базылюк (Щ) — 153,78
2. Елизавета Андреева (И) — 153,26
3. Алена Принева (И) — 142,01
4. Лидия Плескачева (Щ) — 138,22
5. Алиса Двоеглазова (Щ) — 137,02
6. Елена Костылева (И) — 120,35
Мужчины
1. Лев Лазарев (Щ) — 189,57
2. Александр Семков (И) — 165,89
3. Вадим Воронов (Щ) — 159,37
4. Эдуард Карартынян (Щ) — 158,94
5. Никита Сарновский (И) — 151,15
6. Николай Колесников (И) -149,28
Пары
1. Таисия Щербинина/Артем Петров (Щ) — 128,09
2. Вероника Меренкова/Даниль Галимов (И) — 123,35
3. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (И) — 116,69
4. Зоя Ковязина/Артемий Мохов (И) — 115,64
5. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик (Щ) — 113,20
6. София-Диана Казинс/Александр Брегей (Щ) — 98,28
Танцы
1. Мария Фефелова/Артем Валов (И) — 101,71
2.Арина Горшенина/Илья Макаров (И) — 96,47
3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Щ) — 95,49
4. Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Щ) — 94,98

Главный итог этого турнира — конечно, не победа команды Трусовой над олимпийской чемпионкой (звезды были не более чем капитанами), а то, что в Москве собрался на фигурном катании полный зал. Пусть и на 3500 мест. Билеты за 300 и 500 рублей творят чудеса. Без очередей, конечно, не обошлось — но тут вряд ли можно предъявить организаторам. Это уже что-то из вахтерского менталитета.

Юниорский Кубок Первого канала задумывался как шоу и ярмарка талантов, поэтому будет откровенным задротством всерьез обсуждать результаты команд «малиновых» и «оранжевых». Хотя даже здесь организаторы постарались и столкнули принципиальных соперниц. Одно из самых жарких противостояний в комментариях — именно у их фанатов. Хотя сами девушки спокойно вместе зажигали на свадьбе. Оказалось, что замужем быть эффективнее, чем в невестах.

Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

У нас талантливое новое поколение

Еще главного — у нас правда талантливые юниоры и креативная молодая поросль тренеров. Сейчас и во взрослых танцах жарко, а нам сразу показали, что будет кому удивить ближе к Олимпиадам-2030 и -2034. Даже пара Пестова/Лагутов, занявшая четвертое место из четырех, запомнилась оригинальным прочтением Чаплина. Наши танцоры и юниоры смотрелись как-то задорнее и необычнее финалистов юниорского «Гран-при», параллельно проходящего в Гренобле с полупустыми трибунами. Показательно.

Кроме того, Кубок Первого канала прекрасен тем, что на гораздо большем количестве людей висят микрофоны. Поэтому можно наслаждаться настоящими эмоциями. Щербакова после первого же проката танцоров спросила: «Как, нормальные баллы?» Тоже не понимает в танцах, наш человек! И кто ее осудит? Танцы иногда не понимают и сами танцоры, не то что олимпийские чемпионы.

Александра Трусова и&nbsp;Макар Игнатов на&nbsp;подкасте Первого канала. Главное из свежего интервью Трусовой: жизнь с Игнатовым, планы на Олимпиаду, серебро ОИ-2022 — «не медаль»

И команды у организаторов тоже получилось сделать равными. Более того — не выпал даже ученик Рукавицына Александр Семков, который заменил явного фаворита Арсения Федотова у мужчин. Семков в итоге держался лидером до последнего выступающего, которым стал Лев Лазарев — и на глазах у Сергея Давыдова он выдал если не прокат жизни, то, по крайней мере, мирового уровня. Пять четверных, лутц во второй половине программы в каскаде с двумя акселями. Мог дотянуться практически до 200 баллов, если бы строгая техническая бригада не срезала около десяти на недокрутах. В судейском президиуме сегодня успел увидеть Ольгу Маркову и Ольгу Кожемякину — в таком составе бригада не могла не быть жесткой, и ставили всем по делу.

Правда, с компонентами снова понятно было не всегда. Их привязка к четверным цинично объяснима, но совсем не справедлива. И джейсоны брауны при такой политике у нас не заведутся. Впрочем, нужны ли нашей суровой русской реальности эти брауны? Спросите у Ягудина, он ответит. Крепким словцом.

Команда Александры Трусовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Андреева — новая звезда у одиночниц

Красиво, что судьба турнира решалась в женской программе, хотя Семков подтащил игнатовскую команду «оранжевых». Тем не менее после мужчин команда Щербаковой подобралась к соперникам на расстояние двух баллов (очковая система 10-9-8-7-6-5). И по сути все было в руках двух принципиальных конкуренток — Маргариты Базылюк и Елены Костылевой. Их многолетнее противостояние получило новое дыхание.

Единственное, чего не хватило — сказать спортсменам, что можно давать чуть больше шоу в комментариях на зал. Показателен момент как раз с Базылюк — в эфир попала ее реплика, что за очками команд она не следит. А за все официальное интервью Марго сказала слов пять, чем заставила смеяться даже задававшую вопросы Щербакову. Да, сложное это дело — брать интервью у фигуристов, Анна Станиславовна... И не говорите.

Маргарита Базылюк. Ученица Тутберидзе победно начинает сезон. Базылюк — первая на турнире в Питере

Но противостояния, мягко говоря, не получилось. Базылюк выиграла женский турнир, хотя его главной звездой стоило назвать Елизавету Андрееву — еще недавно неизвестную, но жутко талантливую девушку, в свои 14 умеющую вжиться в роль девушки супергероя. Может, ей не хватает медийности из-за популярной фамилии, но она точно ее заслуживает. И тренируется, конечно, у Тутберидзе.

Костылева стала последней — но благодаря неудачам Двоеглазовой, ее прокат уже не влиял на командную расстановку. Трусова обыграла Щербакову на 1 балл. Конечно, это никакой не реванш за Пекин. Но приятно, что мы умеем делать из фигурного катания праздник. Если, как говорит президент федерации Антон Сихарулидзе, за рубежом даже обращаются за советами и хвалят за организацию новых турниров, может, хотя бы это смотивирует ISU вернуть Россию? А там, глядишь, и фигурное катание из косного консервативного вида спорта превратится в зрелище.

1
Фигурное катание
Александра Трусова - Игнатова
Анна Щербакова
Читайте также
ВС России освободили населенный пункт Берестки в ДНР
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
В Крыму допустили самораспад Украины после окончания конфликта
Международный день художника отметят 8 декабря
Правоохранители провели рейды по ночным клубам Москвы
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
Сегодня
Вчера
Неделя