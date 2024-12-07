Трусова выиграла у Щербаковой. Две соперницы по Олимпиаде и юниоры устроили шоу не хуже, чем за рубежом

Юниорский Кубок Первого канала по фигурному катанию = праздник.

Фигурное катание. Кубок Первого канала среди юниоров

Команда Игнатовой — команда Щербаковой — 85:84

Женщины

1. Маргарита Базылюк (Щ) — 153,78

2. Елизавета Андреева (И) — 153,26

3. Алена Принева (И) — 142,01

4. Лидия Плескачева (Щ) — 138,22

5. Алиса Двоеглазова (Щ) — 137,02

6. Елена Костылева (И) — 120,35

Мужчины

1. Лев Лазарев (Щ) — 189,57

2. Александр Семков (И) — 165,89

3. Вадим Воронов (Щ) — 159,37

4. Эдуард Карартынян (Щ) — 158,94

5. Никита Сарновский (И) — 151,15

6. Николай Колесников (И) -149,28

Пары

1. Таисия Щербинина/Артем Петров (Щ) — 128,09

2. Вероника Меренкова/Даниль Галимов (И) — 123,35

3. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (И) — 116,69

4. Зоя Ковязина/Артемий Мохов (И) — 115,64

5. Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик (Щ) — 113,20

6. София-Диана Казинс/Александр Брегей (Щ) — 98,28

Танцы

1. Мария Фефелова/Артем Валов (И) — 101,71

2.Арина Горшенина/Илья Макаров (И) — 96,47

3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Щ) — 95,49

4. Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Щ) — 94,98

Главный итог этого турнира — конечно, не победа команды Трусовой над олимпийской чемпионкой (звезды были не более чем капитанами), а то, что в Москве собрался на фигурном катании полный зал. Пусть и на 3500 мест. Билеты за 300 и 500 рублей творят чудеса. Без очередей, конечно, не обошлось — но тут вряд ли можно предъявить организаторам. Это уже что-то из вахтерского менталитета.

Юниорский Кубок Первого канала задумывался как шоу и ярмарка талантов, поэтому будет откровенным задротством всерьез обсуждать результаты команд «малиновых» и «оранжевых». Хотя даже здесь организаторы постарались и столкнули принципиальных соперниц. Одно из самых жарких противостояний в комментариях — именно у их фанатов. Хотя сами девушки спокойно вместе зажигали на свадьбе. Оказалось, что замужем быть эффективнее, чем в невестах.

Александра Трусова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

У нас талантливое новое поколение

Еще главного — у нас правда талантливые юниоры и креативная молодая поросль тренеров. Сейчас и во взрослых танцах жарко, а нам сразу показали, что будет кому удивить ближе к Олимпиадам-2030 и -2034. Даже пара Пестова/Лагутов, занявшая четвертое место из четырех, запомнилась оригинальным прочтением Чаплина. Наши танцоры и юниоры смотрелись как-то задорнее и необычнее финалистов юниорского «Гран-при», параллельно проходящего в Гренобле с полупустыми трибунами. Показательно.

Кроме того, Кубок Первого канала прекрасен тем, что на гораздо большем количестве людей висят микрофоны. Поэтому можно наслаждаться настоящими эмоциями. Щербакова после первого же проката танцоров спросила: «Как, нормальные баллы?» Тоже не понимает в танцах, наш человек! И кто ее осудит? Танцы иногда не понимают и сами танцоры, не то что олимпийские чемпионы.

И команды у организаторов тоже получилось сделать равными. Более того — не выпал даже ученик Рукавицына Александр Семков, который заменил явного фаворита Арсения Федотова у мужчин. Семков в итоге держался лидером до последнего выступающего, которым стал Лев Лазарев — и на глазах у Сергея Давыдова он выдал если не прокат жизни, то, по крайней мере, мирового уровня. Пять четверных, лутц во второй половине программы в каскаде с двумя акселями. Мог дотянуться практически до 200 баллов, если бы строгая техническая бригада не срезала около десяти на недокрутах. В судейском президиуме сегодня успел увидеть Ольгу Маркову и Ольгу Кожемякину — в таком составе бригада не могла не быть жесткой, и ставили всем по делу.

Правда, с компонентами снова понятно было не всегда. Их привязка к четверным цинично объяснима, но совсем не справедлива. И джейсоны брауны при такой политике у нас не заведутся. Впрочем, нужны ли нашей суровой русской реальности эти брауны? Спросите у Ягудина, он ответит. Крепким словцом.

Команда Александры Трусовой. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Андреева — новая звезда у одиночниц

Красиво, что судьба турнира решалась в женской программе, хотя Семков подтащил игнатовскую команду «оранжевых». Тем не менее после мужчин команда Щербаковой подобралась к соперникам на расстояние двух баллов (очковая система 10-9-8-7-6-5). И по сути все было в руках двух принципиальных конкуренток — Маргариты Базылюк и Елены Костылевой. Их многолетнее противостояние получило новое дыхание.

Единственное, чего не хватило — сказать спортсменам, что можно давать чуть больше шоу в комментариях на зал. Показателен момент как раз с Базылюк — в эфир попала ее реплика, что за очками команд она не следит. А за все официальное интервью Марго сказала слов пять, чем заставила смеяться даже задававшую вопросы Щербакову. Да, сложное это дело — брать интервью у фигуристов, Анна Станиславовна... И не говорите.

Но противостояния, мягко говоря, не получилось. Базылюк выиграла женский турнир, хотя его главной звездой стоило назвать Елизавету Андрееву — еще недавно неизвестную, но жутко талантливую девушку, в свои 14 умеющую вжиться в роль девушки супергероя. Может, ей не хватает медийности из-за популярной фамилии, но она точно ее заслуживает. И тренируется, конечно, у Тутберидзе.

Костылева стала последней — но благодаря неудачам Двоеглазовой, ее прокат уже не влиял на командную расстановку. Трусова обыграла Щербакову на 1 балл. Конечно, это никакой не реванш за Пекин. Но приятно, что мы умеем делать из фигурного катания праздник. Если, как говорит президент федерации Антон Сихарулидзе, за рубежом даже обращаются за советами и хвалят за организацию новых турниров, может, хотя бы это смотивирует ISU вернуть Россию? А там, глядишь, и фигурное катание из косного консервативного вида спорта превратится в зрелище.