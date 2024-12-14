Пятилетняя фигуристка с песней про Святую Русь и вручение кольца на льду. Как прошли показательные в Минске

Репортаж с финального шоу Кубка Содружества.

В столице Белоруссии (или Беларуси, любое из этих слов вызывает бучу в комментариях) подошел к концу Кубок Содружества. Формально международный турнир, на котором выступали несколько десятков россиян и белорусов, несколько китайских танцевальных пар из российских школ, дети из Казахстана и Узбекистана и загадочный латвиец, которого по протоколам вычислить было невозможно.

Круто, что организаторы закрывали турнир показательными выступлениями — на такой колорит хотелось посмотреть своими глазами. Гала-шоу даже в России редкость, их проводят на чемпионатах страны и мемориале Панина-Коломенкина. И всё. ISU ангажирует фигуристов на показалки на всех этапах «Гран-при» — вот и интересно было сравнить минский подход и западный.

Детский патриотизм

Начали ведущие со сцены у бортика в стиле фестиваля «Славянский базар»: «Шесть ярких дней прошли»... и уже хотелось мысленно добавить что-то про лучи перламутра или новогоднее волшебство. Но изумрудных рек не было — конферанс оказался сдержанным по сравнению с Россией. Выступления, кстати, транслировались на национальном канале «Беларусь 5». Где вы в Америке видели, чтобы показалки транслировались по такому телевидению? Не «Беларуси 5», естественно, а NBC .

Репертуар такой и правда на международных соревнованиях не услышишь. Например, уже через пять номеров включили олимпийскую песню Лосяша из «Смешариков», разогревал Лосяша Витас с «Потолком ледяным». Но некоторые ребята старались и зажигать и не стеснялись добавить секса. Ксения Фадеева, Анастасия Сидоренко — спасибо им за стиль и обтягивающую одежду. Козловский, но Георгий, тоже поднял зал.

И все же главной звездой стала самая молодая фигуристка вечера — 5-летняя (!!) Даника Иванова. Во-первых, выбор музыки — русский хит с элементами этники «Матушка-земля». Неизвестно, принимала ли сама Даника решение о выборе музыки, но слова там такие, и многие наверняка слышали эту песню:

— Матушка-земля, белая березонька,

Для меня святая Русь, для других занозонька.

Этакий Shaman на минималках. Тем не менее, песня узнаваемая, и Даника отплясывала под нее и даже исполняла прыжки весьма старательно.

Гуменник сосредоточен

Чтобы сделать ISU и Малинину совсем завидно, в конце первого отделения на льду прямо в центральном круге вбрасывания еще и произошло предложение руки и сердца. Поженятся (судя по всему) тренеры команды Golden Family Яков Зенько и Илона Петрова. Плюс одна фэмили, так сказать. У нас таких церемоний вообще не помню — хотя женятся будто все кому не лень.

Третье событие как раз оказалось скорее неприятным. Во время проката Марии Мазур одной из девушек на центральной трибуне стало плохо. Смею уверить — не из-за проката Мазур, она каталась классно. Врачи среагировали быстро — и вывели зрительницу.

Закрывал программу Петр Гуменник. Он говорил, что будет думать, какой показательный поставить для Минска — но в итоге поставил на надежность и откатал «Авангард» из турнира шоу-программ. Здесь лучше смотреть, чем что-то говорить.

Но давайте отметим для протокола: за пять дней до жеребьевки чемпионата России Петр без основного тренера остается в Минске на день поделать лабораторные и выступить в показательных, а не едет выходить на пресловутый пик формы в родной Питер. Его уважение к зрителям заслуживает уважения.

В утреннем разговоре с «СЭ» Гуменник в шутку приглашал на турнир Илью Малинина — наверное, действительно еще одного топового российского фигуриста на турнире не хватило. Из Москвы доехать всего несколько часов. Наверное, федерация могла отрядить под сотрудничество с белорусами если не Кондратюка, то условного Сарновского. Ну и взрослых еще из пары стран не хватило.