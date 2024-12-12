Русский фигурист выиграл международный турнир под национальным флагом. Это предвестник возвращения?

Репортаж с Кубка Содружества из Минска.

Фигурное катание. Кубок Содружества. Мужчины. Итоговое положение

1. Петр Гуменник (Россия) — 298,99

2. Евгений Пузанов (Белоруссия) — 234,56

3. Максим Автушенко (Россия) — 233,37

На фоне слухов о приближении российских фигуристов к нейтральному статусу (отдалиться от него сильнее уже нереально, можно только приближаться) любой международный турнир с участием россиян — особенный. Петр Гуменник, конечно, претендент и на нейтральный статус, и на лидерство в России, хотя в этом сезоне позиции сдал. Риск со сложными прыжками, более тщательная работа над второй оценкой, чем у соперников, разрывают Петра и не позволяют уже так стабильно набирать 300 баллов, что в этом сезоне сделали Семененко, Угожаев, Федоров и Дикиджи.

Но Петр сделал сильную заявку и напомнил конкурентам о себе перед чемпионатом России, набрав 299. Еще и на международной арене под флагом России.

Бумажка для участкового в ночи

Минск — место специфическое. Даже в 2024 году его можно назвать просторным советским городом, улучшенной версией, но все равно отсылающей куда-то в прошлое. Для кого-то оно ностальгическое, для кого-то стремное. Когда владелец квартиры после заселения в 10 вечера записывает твои данные и говорит, что должен теперь ехать в милицию и в течение трех часов вручить эту бумажку лично дежурному на участке, это впечатляет. То ли дело у нас — цифровизация. Распознавание лиц, теперь вот идею с театром по паспортам обсуждают...

Но при этом популярное клише о хороших и добрых белорусах подтверждается на сто процентов. На арене, отчаявшись найти вай-фай, я просто попросил раздать его девушку поблизости, чтобы кинуть себе денег на мобильный интернет. Она сказала: «Да вы что! Пользуйтесь сколько хотите. Надо быть гостеприимными». Правда, ушла минут через 15. Но это уже мои проблемы.

Как вы поняли, на Кубке Содружества были даже зрители. Которые еще и абсолютно искренне болели. Человек 250 насчитал точно. Но и тут есть нюанс — заходили они группками по 12 человек, обсуждали домашку, а на входе специальный человек спрашивал: «Советский район? Вам на 205-й сектор». Ну это так совпало, думаю. Да и почему бы школьникам качественное фигурное катание не показать? В Москве на Гуменника не всегда за 3 тысячи рублей сходишь.

Максим Траньков, Александр Галлямов и Екатерина Кольцова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Флаг и гимн России

Над ареной во время прокатов висело шесть флагов — Белоруссия, Казахстан, Китай, Латвия, Россия, Узбекистан. Правда, во взрослом разряде, помимо белорусов и наших, были только китайские танцоры из школы Аделины Сотниковой. Ритм-танец они завершили третьими, но после произвольного выпали из тройки.

У девушек выиграла симпатичная фигуристка из Костромы Екатерина Кольцова, которая могла запомниться вам по зимнему чемпионату России по прыжкам — она попала в итоговую пятерку. На костромскую школу стоит обратить внимание.

Что касается Гуменника, на него, конечно, не оказывалось никакого давления — разве что за исключением необычной реакции трибун. Они, как бы это поточнее сказать, угорали. К концу многочасового марафона школьники, которые с воодушевлением заходили на арену, откровенно устали. И я поймал вайбы своих походов с одноклассниками в театр, когда вы давитесь от смеха на последних рядах и стараетесь сделать так, чтобы хохот не прорвался наружу.

Гуменник сам сказал после проката, что старался моделировать ощущения чемпионата России, — и в таком случае он крут. Сезон для Пети сложный, много падений, не самые лучшие баллы, но здесь он взял реванш. Прокат без падений, с четверным сальховом во второй половине — только на последний каскад сил не осталось, и Петр сделал 2+2+3 вместо тройных.

Но 299 баллов и, главное, настоящая церемония награждения с огромным флагом России под гимн. Сам Петя признался, что вспоминал в этот момент международные турниры. Как хотелось бы, чтобы эта ностальгия переросла в нечто большее.