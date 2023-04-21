Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?

Показательная история Елизаветы Берестовской.

Три года назад казалось, что у фигуристки ЦСКА Елизаветы Берестовской огромное будущее. Яркая девочка выиграла детский «Ледниковый период», а затем и выучила четверной прыжок. Популярность и выдающаяся техника уже в 11 лет! Да и тренер подходящий. Сергей Давыдов знает, как работать с юными талантами... Сейчас Берестовской 15 с небольшим — лучший возраст в наших реалиях, чтобы выходить на ведущие роли. Но что мы видим? В последний раз Елизавета была на соревнованиях почти два года назад! Травмы вынуждают ее пропускать второй сезон кряду и ставят вопрос о завершении карьеры. Чего стоили тогда того все эти четверные?

Елизавета не выступает и не тренируется больше года

Многие болельщики в последнее время «потеряли» Берестовскую. На турниры она не выходит, так что единственным шансом узнать о ее делах остаются интервью с тренером девушки Сергеем Давыдовым. Вот и недавний разговор специалиста ЦСКА со Sport24 коснулся состояния Елизаветы. «Она не катается. Все, что я могу сказать, — отвечает Сергей. — Давно не катается. Иногда созваниваемся, спрашиваю: «Выйдем на лед?» Отвечает: «Выйдем». Затем Давыдов добавляет, что тренироваться-то она планирует. Хочет. Но не может. До этого Сергей рассказывал о здоровье Берестовской в октябре 2022 года. «Она вышла, покаталась, сейчас пропускает — лечится, но готова продолжать соревноваться. Когда будет ближайший старт? Не знаю, как здоровье позволит», — рассказывал Сергей в беседе с ТАСС. Отматываем ленту дальше — август, май, март, январь... Ровно те же слова, успевай только ставить нужную дату.

В итоге все по кругу — надежды на возвращение и отсутствие позитивных новостей. «У Лизы что-то прямо одно за другим. То ногу сломала на лестнице, пешком шла с разминки и каким-то образом умудрилась подвернуть ее, — сетует Давыдов. — Последний день тренировок, уже надо уходить в отпуск — и вот, получила перелом. Потом вроде восстановились, а затем снова пошли проблемы то с ногой, то со спиной... У нее рост связан с болями, к сожалению. Многие этого либо не чувствуют, либо терпят». Последний старт Берестовской датируется сентябрем 2021 года. Перерыв в полтора года в ее возрасте — это слишком много. С учетом того, что при самых лучших раскладах Елизавета появится на соревнованиях только в августе 2023-го, спустя два сезона шансов на успех у нее немного. Да и появится ли, если и сейчас не тренируется?

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Берестовскую перегрузили в «нежном» возрасте?

Вероятно, Берестовская близка к завершению карьеры — возвращение в ее ситуации будет сродни чуду. И это грустно, ведь изначально с ней связывали много надежд. Широкая публика узнала о Елизавете благодаря проекту «Ледниковый период» от Первого канала. Она стала победителем сезона 2018 года — тогда ей едва исполнилось 10 лет. Но Берестовская не стушевалась и выдала несколько эффектных программ. Что важно, выигрывала девочка не за счет техники, в телепроекте она традиционно на втором плане. Жюри понравились ее образы и умение передавать идею программы на льду. При этом тренер Давыдов — за ультра-си. Поэтому работа над прыжками повышенной сложности велась с Елизаветой давно. Уже в 11 она прыгнула первый четверной. Сначала на тренировке, потом — и на соревнованиях. Затем вставляла уже по два четверных в произвольную, учила второй квад...

Где-то на этом отрезке у нее и начались проблемы. У юниоров и так непростой соревновательный график, в среднем примерно в два раза больше стартов, чем у взрослых. Так еще и нужно готовить на каждом старте контент повышенной трудности. И девочка перестала выдерживать нагрузки. Сначала это отражалось исключительно в результатах. Вспоминаем весну 2020 года. В конце января Берестовская завоевала серебро первенства Москвы среди юниоров и, казалось, вышла на пик формы. Но проходит неделя. Девушки приезжают в Саранск на юниорский чемпионат России — отбор на первенство мира в Таллине. Лиза падает с четверного тулупа, который получился тройным, и становится лишь 11-й с результатом 189,72. Еще две недели, и Берестовская едет на финал Кубка России — важный смотр сил на будущий год. Но Елизавета не похожа сама на себя — недокрут на тройном лутце, потеря каскада и последнее место.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Система работает на результат

Падения еще можно объяснить техническими огрехами, но вот второй уровень дорожки шагов, ошибки на вращениях и общее смазанное впечатление от программы не чем иным, как усталостью, объяснить нельзя. Состояние Елизаветы намекало, что ей нужна пауза. Но у Давыдова было другое мнение. «Требования высокие, но мы всех так готовим, что соревнования — это отдых. А что? Ты приехал, полчаса покатался, шесть минут размялся, пять минут выступил. Вот и вся твоя работа. Это эмоциональная нагрузка, но не физическая. Они четко осознают, что старт — это передышка», — считает Сергей. Отдых во время напряженного старта даже не фигура речи, ведь у девушек вне соревнований и правда тяжелейший график. По две тренировки утром и вечером. На ногах с девяти до девяти, целый день в работе с небольшими перерывами на школьные уроки.

Помимо собственно тренировок на льду, каждый день есть и занятия по ОФП, хореография, подкачка, ситуативные тренировки. «Да, тяжело. Но они сами выбрали свой путь. Все в равных условиях», — резюмирует Давыдов. И с ним трудно не согласится. Так устроена система подготовки, а система работает не на конкретного человека, а на общий результат. Только вот можно ли считать эту систему безупречной? Трусовой, Медведевой и Валиевой становятся единицы из десятков тысяч. Сотая доля процента детей становится хотя бы участником взрослого чемпионата страны, не мечтая уже о том, чтобы взойти на пьедестал большого турнира. На фоне новостей о выдающихся рекордах наших фигуристок забываешь, сколько девушек сошли с дистанции. И не просто сошли, но и остались с травмами, которые будут напоминать о себе всю оставшуюся жизнь...