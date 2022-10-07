Трюки Медведевой вниз головой, дуэт Загитовой и Щербаковой в миксте. Уникальные кадры со съемок «Ледникового периода»

Только что поженившиеся Никита Кацалапов и Виктория Синицына будут кататься с другими партнерами. Даже жена главного устроителя шоу Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова — ушла к другому. Актриса в этом сезоне выступает за команду Александра Жулина.
Но кто точно не хочет расставаться, так это Даня Милохин и Евгения Медведева. Ребята снова катаются вместе и в этот раз зашли с козырей — сложные поддержки и трюки вниз головой. Но рискуют не только молодые! Елена Ильиных осваивает «спортивный» выброс, а Татьяна Волосожар совсем не пугается с первого танца летать на опасной высоте в руках нового партнера.
Жюри обещало быть построже. Никаких 6,0 всем подряд! Но тут же нарушает данные обещания и с трудом сдерживает эмоции после трепетных танцев участников. Елена Летучая вспоминает, как каталась на коньках в детстве, а Елена Чайковская строго, но справедливо отбирает у фигуристов очки за недостаточное усердие.
И все эти чудеса происходят под вкрадчивые вопросы Алины Загитовой и бойкую речь Анны Щербаковой. Девушки теперь вдвоем трудятся в микст-зоне, чтобы дать вам и всем зрителям нового шоу возможность побольше узнать о подготовленных номерах.