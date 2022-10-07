Трюки Медведевой вниз головой, дуэт Загитовой и Щербаковой в миксте. Уникальные кадры со съемок «Ледникового периода»

Новый сезон «Ледникового периода» готовит своим фанатам немало сюрпризов. Теперь участники делятся на две команды, причем соперничество обещает быть принципиальным!

Только что поженившиеся Никита Кацалапов и Виктория Синицына будут кататься с другими партнерами. Даже жена главного устроителя шоу Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова — ушла к другому. Актриса в этом сезоне выступает за команду Александра Жулина.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Виктория Синицина и Иван Скобрев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но кто точно не хочет расставаться, так это Даня Милохин и Евгения Медведева. Ребята снова катаются вместе и в этот раз зашли с козырей — сложные поддержки и трюки вниз головой. Но рискуют не только молодые! Елена Ильиных осваивает «спортивный» выброс, а Татьяна Волосожар совсем не пугается с первого танца летать на опасной высоте в руках нового партнера.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

На льду — Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Елена Ильиных и Егор Бероев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жюри обещало быть построже. Никаких 6,0 всем подряд! Но тут же нарушает данные обещания и с трудом сдерживает эмоции после трепетных танцев участников. Елена Летучая вспоминает, как каталась на коньках в детстве, а Елена Чайковская строго, но справедливо отбирает у фигуристов очки за недостаточное усердие.

Елена Летучая. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Валерия Ланская и Роман Костомаров. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Регина Тодоренко и Александр Энберт. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Алла Михеева и Иван Букин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И все эти чудеса происходят под вкрадчивые вопросы Алины Загитовой и бойкую речь Анны Щербаковой. Девушки теперь вдвоем трудятся в микст-зоне, чтобы дать вам и всем зрителям нового шоу возможность побольше узнать о подготовленных номерах.

Дуэт ведущих Алина Загитова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»