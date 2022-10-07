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Сегодня, 21:00

Трюки Медведевой вниз головой, дуэт Загитовой и Щербаковой в миксте. Уникальные кадры со съемок «Ледникового периода»

Трюки Медведевой, дуэт Загитовой и Щербаковой: уникальные кадры «Ледникового периода»
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Алина Загитова и Анна Щербакова, Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елена Летучая.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
На льду — Евгения Медведева и Даня Милохин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елена Ильиных и Егор Бероев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дуэт ведущих Алина Загитова и Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Звездная команда поддержки.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Алла Михеева и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Новый сезон «Ледникового периода» готовит своим фанатам немало сюрпризов. Теперь участники делятся на две команды, причем соперничество обещает быть принципиальным!

Только что поженившиеся Никита Кацалапов и Виктория Синицына будут кататься с другими партнерами. Даже жена главного устроителя шоу Ильи Авербуха — Лиза Арзамасова — ушла к другому. Актриса в этом сезоне выступает за команду Александра Жулина.

Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Виктория Синицина и Иван Скобрев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Виктория Синицина и Иван Скобрев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но кто точно не хочет расставаться, так это Даня Милохин и Евгения Медведева. Ребята снова катаются вместе и в этот раз зашли с козырей — сложные поддержки и трюки вниз головой. Но рискуют не только молодые! Елена Ильиных осваивает «спортивный» выброс, а Татьяна Волосожар совсем не пугается с первого танца летать на опасной высоте в руках нового партнера.

Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгения Медведева и Даня Милохин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
На льду Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
На льду — Евгения Медведева и Даня Милохин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Елена Ильиных и Егор Бероев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елена Ильиных и Егор Бероев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Татьяна Волосожар и Вячеслав Чепурченко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жюри обещало быть построже. Никаких 6,0 всем подряд! Но тут же нарушает данные обещания и с трудом сдерживает эмоции после трепетных танцев участников. Елена Летучая вспоминает, как каталась на коньках в детстве, а Елена Чайковская строго, но справедливо отбирает у фигуристов очки за недостаточное усердие.

Елена Летучая. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Елена Летучая.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Валерия Ланская и Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Валерия Ланская и Роман Костомаров.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Регина Тодоренко и Александр Энберт. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Регина Тодоренко и Александр Энберт.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алла Михеева и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Алла Михеева и Иван Букин.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

И все эти чудеса происходят под вкрадчивые вопросы Алины Загитовой и бойкую речь Анны Щербаковой. Девушки теперь вдвоем трудятся в микст-зоне, чтобы дать вам и всем зрителям нового шоу возможность побольше узнать о подготовленных номерах.

Дуэт ведущих Алина Загитова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дуэт ведущих Алина Загитова и Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Звездная команда поддержки. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Звездная команда поддержки.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
Алина Загитова
Анна Щербакова
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Евгения Медведева
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